Byl jsi u toho? Tak opatrně! (Aneb jak si skládáme vyšetřovací soudní senát)

Máme tendenci soudit druhé s jistotou, kterou by nám záviděl i nejvyšší soud. Ale byli jsme u toho? Možná nastal čas ubrat plyn, přibrat pokoru a připustit: „Nevím jistě.“

„No to je jasný, jak to bylo!“

„On za to může!“

„Tahle to prostě je – viděl jsem to na videu!“

Ano, i já občas sedím doma na židli, zapařený od horkého čaje, a s vážností porotce přikyvuji nad tím, kdo za co může. Tedy – pokud zrovna nesleduji soutěž o nejlepší domácí zavařeninu. Tam je to taky ostrý.

Ale víš co? Pak mi to dojde. Taková maličkost. Taková nepříjemná, zneklidňující otázka: Byl jsi u toho?

A teď nemyslím jako „četl jsi o tom tři články“ nebo „slyšel jsi to od kámoše, co má švagra, co má kamaráda, co to viděl v televizi“.

Myslím opravdu: Byl jsi u toho? Fyzicky? Psychicky? Se znalostí všech okolností, včetně vnitřních motivací jednotlivých aktérů, jejich minulosti, hodnotového žebříčku, vztahu s matkou a stavu močového měchýře v daný moment? Ne? No právě.

Pravda na dálku

Většinu toho, co si myslíme, že víme, vlastně jenom přebíráme. Z médií, knížek, od známých, z komentářů na internetu, z podcastů o tom, jak být „vědomý“. A neříkám, že to je špatně. Jen bychom mohli trochu přibrzdit, než se pustíme do třídění světa na viníky a oběti. Svět není Netflix – většina lidí v něm nehraje černobílé postavy. Vlastně si někdy říkám, jestli jsme si tuhle schopnost „vědět bez znalosti“ nevypěstovali jako nějaký vnitřní doping — abychom si mohli připadat, že máme jasno, i když stojíme po kotníky v mlze.

Bubliny bez obsahu

Je to trochu jako s tím bublifukem: dělá krásné bublinky, co se chvíli třpytí ve vzduchu, ale pak prasknou – a co zůstane?

Mastný flek na koberci. A šmouha na vnímání reality.

Když mluvíme bez skutečné hloubky a zkušenosti, když papouškujeme, co jsme slyšeli, jen proto, že se to zrovna hodí do našeho příběhu, nevytváříme porozumění. Vytváříme bubliny. A ty – jak známo – dlouho nepřežijí.

Staromódní pokora

Možná je na čase vrátit do hry pár dnes už skoro archaických slov. Třeba pokora. Nebo umírněnost. Nebo opatrnost při soudech nad světem, kterému beztak rozumíme jen fragmentárně – jako bys skládal puzzle s osmi kousky z celkových pěti tisíc a tvrdil, že víš, co je na obrázku.

O čem opravdu víme?

Zkuste si příště, až budete chtít něco okomentovat s jistotou rozčíleného boha spravedlnosti, položit jednu jednoduchou otázku: „Byl jsem u toho?“ A pokud ne… tak možná stačí říct jen: „Zní to zajímavě. Možná to bylo jinak, než si myslím.“ Protože někdy je největší síla právě v tom nevysloveném. A někdy je moudrost v tom nevědět.