Zprávy ze světa i z domova

Vzpomínku na Jana Wericha přinesla zpráva, že ve Wiesbadenu má být téměř po třech letech od začátku ruské „speciální vojenské operace“ zřízeno koordinační středisko pro vojenskou pomoc Ukrajině.

Spolupracovník Al Kájdy a letitý terorista si navlékl tričku s holubicí, změnil si jméno a vyhnal ze země krutovládce, kterému, ač je na něj francouzskou vládou vydán zatykač, poskytl azyl V.V.P. Převlečený mesiáš vede prozatím liberální řeči, čemuž nikdo nevěří. Turci chtějí využít příležitosti, aby si vyřídili účty s Kurdy a Izrael tiše likviduje syrské vojenské cíle.

Vrána k vráně sedá, neboť už v roce 2023 vydal ICC zatykač i na ruského Cara. Navzdory tomu Putin pokračuje ve svých zahraničních cestách. Například v říjnu 2023 navštívil Kyrgyzstán, který není signatářem Římského statutu ICC, takže mu nehrozilo zatčení.

ICC vydal mezinárodní zatykač i na izraelského premiéra a jeho ministra obrany, což se setkalo v mnoha zemích se zdviženým obočím. Trestní tribunál tím dal oficiální štempl na narativ, že Izrael jsou ti „bad guys“, zatímco bezprecedentní útok Hamásu na civilisty jej nechal klidným, protože všichni velitelé jsou mrtví. Naše vláda se rozhodla tento zatykač ignorovat, což by znamenalo flagrantní porušení zásad právního státu. Naštěstí se k nám Netanjahu nechystá.

Vzpomínku na Jana Wericha přinesla zpráva, že ve Wiesbadenu má být téměř po třech letech od začátku ruské „speciální vojenské operace“ zřízeno koordinační středisko pro vojenskou pomoc Ukrajině. Werich tehdy myslím řekl: „Když chcete pohřbít nějakou věc, založte na to komisi. Komise už teď hledá budovu.“

Justin Trudeau odjel do Mar-a-Lago políbit prsten, aby odvrátil hrozící vývozní cla. Mezitím mu doma klesla popularita na minimum. Ale pořád je na tom lépe než P. Fiala.

V rámci setkání zopakoval ukrajinskému prezidentovi německý kancléř, který vypadá jako účetní (i se tak chová), že se na SRN může spolehnout. Tím popřel svůj nedávný výrok, že rakety Taurus Německo na Ukrajinu nedodá. Přitom by to výrazně pomohlo vyrovnat situaci, než začnou rozhovory se vstupci.

Zadula, Předula i Středula na každou nabídku vlády vždycky řeknou, že je to málo. Bodejť by ne, vždyť je to nic nestojí, naopak to zvyšuje jejich popularitu. Možná by měl přispět i sám odborový boss z peněz, které mu prý zůstaly za nehty po prezidentské kampani.

V pořadu Události na ČT24 vystoupil poslanec Juchelka za ANO. Jeho názory už dávno nejsou zajímavé (ani nikdy nebyly), ale podařilo se mu vytvořit nový rekord. V některých svých větách dokázal umístit slovo „samozřejmě“ až třikrát. Možná jím, když šel do politiky, na radu svého mentálního kouče nahradil slůvko „vole“. To se například M. Topolánkovi nepodařilo.

Když jsme u té češtiny, tak nárok na zápis do třídní knihy si zaslouží i výrok reportéra veřejnoprávního média, který prohlásil, že v rámci Smetanova jubilea zahraje nejmenovaný orchestr na koncertě také „Jeho vlast“.

V Domě u zlatého prstenu, Týnská 6, Praha 1 je až do 21.4.2025 otevřena skvělá výstava věnovaná „malému velkému muži“ Karlu Krylovi. Oslavil by letos teprve osmdesátiny, což mu ale dopřáno nebylo. Jeho písně i poezie jsou i dnes vysoce aktuální. Jen je mi líto, že se nechal v listopadových dnech V. Havlem přemluvit ke zpěvu s K. Gottem. On toho litoval později také, když mu ta symbolika došla.

Přeji všem čtenářům bohatého Ježíška a do nového roku naději, že nebudeme muset po volbách emigrovat. Ono stejně není kam.