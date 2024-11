Vzpoura seniorů

Udržet solidární penzijní systém lze pouze dvěma způsoby: zvýšit odvody viz Skandinávie, nebo zvýšit věk odchodu do důchodu, protože demografie je taková, jaká je a nikdy jinak.

Velice mě popuzuje, že média v čele s veřejnoprávní ČT prezentují seniory jako bezmocné stařenky a stařečky, kteří opřeni o svá chodítka s nepřítomným pohledem ve vyhaslých očích bloumají potemnělými a zatuchlými chodbami domovů důchodců a hledají nejbližší gramofon, na který by usedli. Detailní záběr pak odhalí i některý deformovaný úd, či slinu pérující v koutku úst. Důrazně se ohrazuji jménem všech aktivních seniorů, kteří nadále pracují, cestují, hrají golf, chodí tančit, studují, věnují se hudbě, sportu, přírodě a umění! Naopak v reklamních spotech vidíme dědka, který jsa natřen nějakou zázračnou (většinou švýcarskou) mastí hopká po vysokohorském sedle s hbitostí kamzíka. O dalších podpůrných prostředcích, které se propagují po dvaadvacáté hodině, pomlčím. Jaká je pravda?

V souvislosti s debatou o prodloužení věku odchodu do důchodu je toto téma každý den na pitevním stole politiků. Podle argumentace politických stran se zdá, že příznivci opozice jsou ti prvně jmenovaní ubožáci, zatímco příznivci koalice spíš ta druhá – aktivní skupina. Eo ipso, volbou demokratických stran si volič může zajistit aktivní stáří v lepší zdravotní kondici!

Žerty stranou. Statistika říká, že 40 % na penzi zralých občanů má zájem nadále pracovat. Nevíme, zda chtějí, nebo z finančních důvodů musí. Ale, když o tom uvažují, tak asi mohou.

Rozumné firmy jim to umožňují, pokud ale na sobě má dres HR čerstvá absolventka nějaké „dost vysoké“ školy, může to být problém. Nikdo to nikdy nepřizná, ale tyto pracovnice jsou školené, aby seniory nebraly. Kult mládí stále převládá.

Existují obrovské regionální rozdíly. Sehnat něco ve velkých městech plných firem, bude mnohem jednodušší, než někam draho a složitě dojíždět z Horní nad Dolní. To je třeba si uvědomit. Rozhořela se také debata o tom, které náročné profese budou mít výjimku. Asi každý tuší, že některé profese až do 67 let vykonávat nelze. Ale pozor: otevřela se tím i nikdy nekončící debata, do které opět vstoupí mí oblíbení odboráři, kteří jsou schopni vyvolat třeba i stávku, takže seznam vyjmutých profesí, ať chcete nebo nechcete, bude bobtnat. Jsou země (např. Francie), kde s tím mají hodně špatné zkušenosti a snaží se od toho systému, jak jsem slyšel, odejít.

Udržet solidární penzijní systém lze pouze dvěma způsoby: zvýšit odvody viz Skandinávie, nebo zvýšit věk odchodu do důchodu, protože demografie je taková, jaká je a nikdy jinak. Mimochodem jediný vyspělý stát na světě, který nevymírá, byste asi neuhodli. Je to Izrael. Porodnost 3,0 dítěte na jednu ženu. Že by ty dlouhé pobyty v krytech? V ČR je to 1,7 přičemž teprve při 2,1 dítěte na jednu ženu národ nevymírá.

Nejlepším řešením by bylo zlepšit výkonnost ekonomiky, následně přidat na platech a tím více vybrat i na penze. Stále řešíme důsledky, a ne příčiny. Zdržujeme se malichernostmi!