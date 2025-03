Trumpův dopis Putinovi

Dělám všechno proto, abych ztrapnil a znemožnil toho trpaslíka, který o sobě říká, že je prezidentem Ukrajiny. Je to země nezemě, národ, o kterým víme, že neexistuje a řeč, který nikdo nerozumí.

Váženej soudruhu Vladimíre, Vladimíroviči,

předem mýho dopisu bych chtěl zdůraznit, že jsem se nikdy nezpronevěřil svýmu závazku, kterej jsem Tvý tajné službě podepsal z vděčnosti za záchranu mýho neúspěšnýho realitního byznysu. Dělám všechno proto, abych ztrapnil a znemožnil toho trpaslíka, který o sobě říká, že je prezidentem Ukrajiny. Je to země nezemě, národ, o kterým víme, že neexistuje a řeč, který nikdo nerozumí. S prvníma krokama v úřadě po mým druhým jmenování jsem bohužel narazil na americký soudy (k čemu jsou, kurňa, vůbec soudy?), který zrušily mý rozhodnutí o redukci tisíců pracovních míst. Do toho ten blbec Musk přišel o několik set miliard dolarů a začíná bejt nervózní, nevím, jak dlouho se na něj budu ještě moct spolehnout. Možná budeme muset pro výstrahu unýst jedno z těch jeho blbejch dětí, aby se srovnal. Aby toho nebylo málo, soudruhu veliteli, moje popularita mezi voličema se podle posledních průzkumů propadla skoro až na dno. Sociální sítě jsou plný obrázků, který si utahují z mýho božskýho zjevu a vlasů. Film „Čarodějův učeň“ mě ukazuje jako rozmazlenýho fracka, kterej by se bez pomoci toho bezpáteřního mafiánského židáka jen válel po nočních kubech s děvkama.

Kanaďani si sice tak trochu nadělali do kalhot, ale celkem rychle se vzpamatovali a paktují se s Tomíkama. Ty podělaný Eskymáci v Grónsku upořádali estrádu s názvem „volby“. Sjelo se tam všech osm obyvatel na psích spřeženích. No komedie! A výsledek? Chtěj samostatnost rybožrouti. To se asi podělali v kině!

Evropská komise se podle očekávání na nic nezmohla a ani nezmůže, vždyť je to jen slepá kolej na odkládání neúspěšnejch politiků v čele s tou germánskou mini ministryní obrany. Trochu se nám vzpíraj žabožrouti a Angláni, ale i to bude taková ta iniciativa, která zajde na úbytě. Hodí se nám, že v Německu aktuálně nevládne nikdo, naši kamarádi z Afd zajistí, aby Reichstag v budoucnu nedovolil změnu ústavy, která by umožnila vývoj atomový zbraně. Teda „vývoj“ to je blbý slovo, jistě maj ty Náckové výkresy dávno v trezoru. Mimochodem Muskova podpora Afd před volbama, to byl spíš polibek smrti, než pomoc a taky se mu v Evropě zoufale propadá prodej těch jeho Neználkovejch aut na baterky.

Ale díky tomu komikovi z Ukrajiny, která sice neexistuje, ale třetí rok ji, soudruhu, nemůžeš porazit, mě napadla taková možnost, že bych Ti dohodil ty jeho nerostný suroviny, co nabízel mně, a pomohl bych zrušit ty nepříjmený sankce, kvůli kterejm by Tě mohli nechat odprásknout Tví „věrní“ oligarchové. Prostě bych do těch bažin vlítnul s mejma mariňákama a válku ukončil ve Tvůj prospěch. Potřebuju těm mejm buranům, co mě volili, předvést, že, když slíbím, že válku ukončím, tak to taky splním. Vůbec si nejsem jistej, že dokážu splnit ještě něco jinýho z mýho nabubřelýho programu. Tak co, soudruhu veliteli, můžeme si plácnout? Deal?

Se Sovětským svazem na věčné časy! Donnie (krycí jméno: Blonďák)