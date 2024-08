Trochu jiný Trump

Současná demokratická strana nemá s tou Clintonovou mnoho společného. Posunula se výrazně doleva směrem k #meetoo, progresivismu, cancel culture, wokismu a dalším zhovadilostem.

Navštívili nás známí, kteří více než 30 let žijí a pracují v USA. Jde o smíšené, ale zároveň genderově vyrovnané manželství – tedy jedna žena a jeden muž. Inteligentní, vzdělaní a aktivní lidé, kteří se zajímají politiku. Ježto u nás pod javorem v 6 večer nevisí cedulka „Politische Gespräche verboten!“, povídali jsme si, jak jinak než o spícím Pepovi, Kamče a třech zlatých vlasech děda Vševěda.

Výše jmenovaní přátelé tradičně volili demokraty, jenže současná demokratická strana nemá s tou Clintonovou mnoho společného. Posunula se výrazně doleva směrem k #meetoo, progresivismu, cancel culture, wokismu a dalším zhovadilostem. Čili, jak já dodávám směrem k orwellovským dystopickým vizím. Toto byly první impulsy, proč se naši přátelé (a asi nejen oni) začali postupně od demokratů odklánět. V USA volby rozhoduje ekonomika a postoj vůči migraci. Socík je, jak známo, hodně drahá záležitost, naposledy daně snížil Trumpetka, ale především se přes jižní hranici denně valí do USA vyšší tisíce lidí. Nejde jen o Jihoameričany, jsou to i Asiaté a Afričané. Tito lidé často bez dokladů jsou pouze na hranicích zapsáni a mají se ve lhůtě dostavit na nějaký úřad. Neudělají to, pracují na černo. Ženy v nemocnicích, muži na stavbách. Časem si pobyt nějak zlegalizují a vstoupí do štědrého sociálního systému. Rozhodnutí uzavřít hranici a příchod imigrantů zásadním způsobem regulovat je čistě politickou záležitostí. Pro demokraty však nepřijatelnou.

K červené kšiltovce: Evropa je jednostranně informována, neboť televizní stanice se CNN v čele nejsou Trumpovi nakloněny. Vybírají z jeho dlouhých projevů jen jeho přebrepty a voloviny, kterých se ostatně najde v projevech politiků z celého světa nepřeberně. Hovoří dle našich přátel zajímavě, často vtipně a bez papíru, ale každopádně zasvěceně k nejrůznějším tématům. Stačí si poslechnout jeho nezkrácený projev (což nám němčinofilům zůstane odepřeno) a uslyšíme prý sami. Ideálně Fox News. Spiklenecká teorie, že mu minule pomohli do Bílého domu Rusové, které podlehla i Madeleine Albright, se prý nezakládá na pravdě. Who knows? Ale také je třeba si uvědomit, že funkce Nejvyššího státního zástupce (Attorney General) je funkce politická – volená buď přímo voliči nebo jmenovaná guvernérem. Kamča prošla touto funkcí, ale už jako politička Demokratické strany. Jako viceprezidentka platila za paní Columbovou, kterou nikdo nikdy neviděl. Od ní se můžeme přes její potratovou agendu vrátit obloukem k Donaldovi. On není proti potratům, on chce, aby si o této problematice rozhodovaly jednotlivé státy unie. Čili co nejmenší federální úroveň, co nejmenší administrativa. Není to to, po čem i my pátým pádem voláme?

Nezačal jsem toho egomaniaka milovat, ale k zamyšlení to je. Jinak se totiž budeme chovat jako ti, kteří nejsou ochotni vyslechnout si jiný názor a aspoň chvilku se nad ním zamyslet.