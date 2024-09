Superdebata – rozbor větný

Ve čtvrtek, když jsem zapnul televizi, zrovna přicházela soudružka Konečná. Na tu já jsem fanda, ona totiž propadla z dějepisu ten rok, kdy se v Novém Jičíně probíralo 20. století, protože jinak by nemohla být komunistkou.

Můj sedmnáctiletý vnuk si uložil digitální detox a na dva měsíce prázdnin vypnul počítač i chytrý telefon. Pro nouzové případy se vrátil k tlačítkové Nokii. Chapeau! Je to něco podobného jako suchý únor. Já jsem si zase slíbil, že se nepustím žádnou z předvolebních debat. Ze stejného důvodu, jako ve dvou předchozích případech, šlo o ochranu duševního zdraví. Nedodržel jsem to! Ve čtvrtek, když jsem zapnul televizi, zrovna přicházela soudružka Konečná. Na tu já jsem fanda, ona totiž propadla z dějepisu ten rok, kdy se v Novém Jičíně probíralo 20. století, protože jinak by nemohla být komunistkou. Než se uráčila odpovědět paní Janě Peroutkové na otázku, stačila diváky ujistit, že právě svým hlasem zachránila celou EU, to proto přijela z Belgie do Brna pozdě. Hrdinka, která dělá všechno pro lidi! Hned nato pan Okamura, místo odpovědi na otázku přerecitoval svůj modlitební mlýnek, a kromě jiného řekl, že vládě z jedenáctimiliardové rozpočtové rezervy zbyla jen miliarda, protože doplácíme na Ukrajince. Bezprostředně potom tuto sprostou lež vyvrátil ministr vlády jako holý nesmysl, ale už to proběhlo éterem. Uvidíme, který mediální editor si vybere Okamurovou lež a který přehlednou odpověď ministrovu. Následovala paní Schillerová, která neřekla, že se s ní sešel ministr Stanjura, jako se zástupkyní opozice, aby s ní probral možnosti navýšení letošního rozpočtového schodku kvůli povodním, ona to řekla tak, že to vypadalo, že se k ní tento vládní nedouk uchýlil o radu, protože to přeci jako ministryně dělala nejlépe. A ona mu laskavě udělila audienci, za což by měl být vděčný, protože jinak by to zase zvoral! Zdůraznila, že její vláda reagovala daleko rychleji po uragánu než současné koalice na povodně. Jenže si chuděra nějak nevšimla, že tehdy šlo jen o několik vesnic, pohroma trvala pár minut a území bylo ze všech stran přístupné. Zatímco teď živel stále řádí a celé regiony ještě bojují o pitnou vodu a elektrický proud. Střídavý! Honem jsem to vypnul!

Nevím, kam až sahají školení a co je přirozený talent, ale média to milují – někdy stačí změna slovosledu či přízvuku, šikovná volba slov a každý divák si může vybrat něco jiného. Je mi líto, ale v tomhle jsou opozičníci buď lépe školení, nebo talentovanější než koaličníci. A to přitom v tom studiu byli ještě ti mediálně zdatnější z nich! Kam zmizeli modří ptáci? Asi jsou stěhovaví...