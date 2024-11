Je to pravdivý obrázek toho, jaké lidi si ANO vybírá na své kandidátky, jaké mají tito lidé právní povědomí a jak je v tomto hnutí vnímána morálka.

„U soudu pro Prahu 2 probíhá trestní řízení s moravskoslezským hejtmanem zvoleným za ANO, který v letech 2009-2012 pracoval ve farmaceutické firmě, jež systematicky uplácela lékaře za předepisování jejich léků. Policie našla v jeho počítači evidenci částek, které se vyšplhaly téměř k milionu korun. Obžalovaný se písemně vyjádřil, že nehodlá odstoupit z pozice hejtmana, ježto causa projednávaná před soudem se jeho funkce netýká a také se jedná o dobu ještě před jeho nástupem do čela kraje“.

/Ranní zprávy stanice ČRo Plus/

Vlastně ani nevím, jak tuto zprávu komentovat, protože to pro normálně vychované a myslící bytosti žádný komentář nepotřebuje. Je to pravdivý obrázek toho, jaké lidi si ANO vybírá na své kandidátky, jaké mají tito lidé právní povědomí a jak je v tomto hnutí vnímána morálka. Je to jen další důkaz toho, že ryba smrdí od hlavy a co je povoleno šéfovi, je tolerováno i ostatním představitelům hnutí. Stud je v ANO cizí slovo!

Slyším námitku, že musíme ctít presumpci neviny, ten pán ještě odsouzený nebyl. To sice nebyl, ale na druhé straně on sám ví nejlépe, co má v počítači a jak to asi celé skončí. Čisté svědomí zřejmě nemá. Možná, že nemá vůbec žádné! Normální by bylo z funkce až do vyřešení celé záležitosti odstoupit.

Zajímavý je také postoj samotného hnutí. ANO nevadí, že se nezachoval jako odpovědný člověk a neodstoupil sám? Že tím pádem padá ostuda na celé hnutí? Zřejmě na to nemají čas: sedí v hospodě v čapím hnízdě, listují si ve Faltýnkově deníčku a prohlížejí si nejnovější fotky Alenány na sociálních sítích.

To KSČ to měla v době svého panování vyřešené jinak. Ve statistikách odsouzených nemohl figurovat člen strany, protože jím ještě před vynesením rozsudku členem KSČ přestal být. Jak to přesně probíhalo nevím, ježto jsem členem ani v tom nejmenším nikdy nebyl.

A to už jsme na konci tohoto vyprávění, ve kterém si klademe otázku, jaké jsou rozdíly mezi stranou a hnutím (viz zajímavý článek Petra Pitharta v týdeníku ECHO) a jaký je rozdíl mezi stranickou disciplínou v KSČ a v ANO. Oboje vede neomylný a zbožňovaný vůdce, který bude, jak doufám, také po smrti vyvržen, balzamován a vystaven na vrchu Vítkově, aby se mohla dítka školou povinná poklonit jeho památce. Mohla by zde také skládat slib do dětské organizace Agrofertu s názvem „Čápata“. Budou nosit žluté odznaky s květem řepky a místo šátku kolem krku budou mít na hlavě čepici ve tvaru čapího hnízda.

Po vzoru skautský bobříků budou za jednotlivé dovednosti, jako je lhaní, podvádění, nestydatost, drzost, krádež za bílého dne a ovládnutí vůdcova jazyka plného vulgarismů získávat tzv. „Motýle“. K pomníkům velkého vůdce budou v den jeho narozenin i výročí úmrtí klást věnce upletené z Kosteleckých uzenin a mlsat budou pouze dobroty z Penamu. Ještě, že se toho nedožiju!