Právo na názor vs. svoboda projevu

Když někdo tvrdí, že je země placatá, je to sice hloupost, ale je to názor, který nikomu neubližuje. Když někdo tvrdí, že s očkováním proti čínské chřipce dostáváme do těla mikročip, je to stejná volovina, je to samozřejmě i názor, ale pokud jej vyřkne někdo vlivný, může ať už schválně nebo mimoděk vyvolat paniku. V případě, že se to děje záměrně, nebo dokonce programově, dostává se tak zcela přirozeně do hledáčku tajných služeb. To se stalo v Německu straně Alternativa pro Německo. A nešlo ani o tvrzení, že slunce obíhá kolem země, ani o Speciální Darwinovou teorii druhů, ale o stovky případů, kdy je možné výroky představitelů strany – poslanců, europoslanců a činovníků regionálních sdružení považovat za rasistické. Bundesnachrichtendienst (BND) na tom pracovala řadu měsíců a vznikla zpráva o 1108 stranách, jejímž závěrem je, že Alternativa je s jistotou pravicově-extrémistickou stranou. Porušuje tím ústavu Spolkové republiky, která je co do důstojnosti člověka díky hříchům III. Říše ještě daleko přísnější než ta naše. Alternativa se proti této zprávě a tomuto názoru brání u Ústavního soudu a do té doby je třeba v rámci předběžného opatření kolem tohoto vyjádření našlapovat opatrně. V případě, že by Ústavní soud zprávu potvrdil, pak by existoval zákonný důvod k zákazu v současné době druhé největší strany v Německu. Co by následovalo (především v zemích bývalé NDR) si netroufám předpovědět, ale je jasné, že by označili rozhodnutí soudu za zpolitizované, že by se odvolávali na svobodu projevu, a jako každý odsouzenec označili ortel za nespravedlivý. Nejspíše by založili podobnou stranu s trochu pozměněným názvem a pro část veřejnosti by byli mučedníky. Přesto by bylo dobré to dovést do konce.

Tahle strana získává politické body na dvou hlavních tématech. První je ekonomické – její voliči jsou ti, kterým se v rámci Spolkové republiky daří nejhůře a toho Afd využila, aby za viníky označila imigranty, kteří za to prý můžou. Druhé téma je bezpečnostní. Je faktem, že násilí v Německu za poslední roky dost výrazně vzrostlo a že na tom mají velký podíl „osoby s imigračním původem“, jak se to musí korektně nazývat. Ale je také pravdou, že tyto dost hrozné případy Afd a jí podobní velmi přifukují a média jim popřávají hodně prostoru. Konkrétní statistiky, když se porovnávají násilné trestné činy svobodných mužů stejného věku etnických Němců a „Němců díky pasu“, zas tak jednoznačné nejsou. Bohužel to připomíná hledání viníků za hospodářskou krizi před nástupem nacismu. Víme, jak to dopadlo!

BND měla zprávu hotovou dlouho před parlamentními volbami, ale nechtěla je ovlivnit, a tak ke zveřejnění došlo až po nich. Ani neunikla do médií, a tak se o německou demokracii prozatím snad bát nemusíme. Víme, jak by to dopadlo u nás...