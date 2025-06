Populismus

Zdá se, že dnes už je všechno jinak. Přední populisté přidali nejen na nerealitě slibů, pravdou se nezatěžují už vůbec, ale hlavně na kalibru svých prohlášení, který by jeden v salonu nečekal.

Pod tímto pojmem si představujeme to, že politici nabízejí voličům všechno, po čem jejich srdce touží, a ještě mnohem víc. Takhle to ale bylo v politice vždycky. Jde jen o to, jak reálné jsou ty sliby a jak moc tedy onen politik lže, když ví, že je nemůže splnit. Pokud byli politici vázáni svou politickou stranou, která měla konkrétní program, mohli činit toliko sliby s těmito idejemi konformní. Příkladem té, která tohle pravidlo porušovala, je A. Merkelová, jež jako politička křesťansko-demokratické (tedy v našem názvosloví pravicové) strany bez uzardění vykrádala sociálně demokratická (tedy levicová) témata. Tím šla daleko za nebo mimo základní zaměření své strany, ale přineslo jí to úspěch: 16 let v čele Německa, potažmo Evropy. Dlužno říci, že to prováděla celkem slušným způsobem (až na zradu Kohla), bez vulgarit a osobních útoků a opravdu se snažila své sliby plnit.

Když pozoruji politický svět vůkol, zdá se, že dnes už je všechno jinak. Přední populisté přidali nejen na nerealitě slibů, pravdou se nezatěžují už vůbec, ale hlavně na kalibru svých prohlášení, který by jeden v salonu nečekal. A nejen to, jejich výkřiky se den ze dne mění jako korouhvička, která sleduje průzkumy veřejného mínění a podle toho se otáčí.

Politika dělaná prostřednictvím sociálních sítí ve tři ráno, když nemůžete spát, zavání tím, že nejde o konzultovaná témata, ale horečku sobotní noci. Ale neračte se tím znepokojovat, už v sedm hodin ráno, to může být jinak.

Čemu já nerozumím (a nejde zdaleka jen o D. Trumpa) je, jak je možné, že nesporně inteligentní a vzdělaní lidé, to nevidí. Je ta osobnost natolik charismatická, že ovládá davy? Ano, to už jsme zažili – vidíme to na č/b filmech z doby před II. světovou válkou. Pokud se to doplní o cenzuru jakékoli kritiky takového vůdce, vznikne kult. Když je tento vůdce ochoten použít ozbrojené složky na ochranu svých zájmů a tohoto kultu, tak jsme asi dál na cestě k totalitě, než bychom čekali. Je ta voda už moc horká, nebo je (nejen) americká veřejnost ještě schopna (jako ta pověstná žába) z ní vyskočit?