Politické hovory zakázány

Kamarád, který žije už 36 roků v cizině, se sešel se svou sestrou na jihu Čech a nic zlého netuše se pokusil zastat našeho pana prezidenta, pro kterého měla jen sprosté urážky a nevěřícně zíral na to, jak pozitivně hodnotila agenta Bureše. Z té restaurace odešla od nedojedeného oběda a on jen nechápavě kroutil hlavou. O české politice toho moc neví, žije spíše tím, co se děje u nich, v severní Americe. Když mě žádal o vysvětlení, proč tady vzbuzuje politika tak velké emoce a rozkoly, zeptal jsem se ho, jestli by tam u nich zkusil někomu v červené čepici vysvětlit, co je Trump za ptáka. Řekl, že by to bylo marné, že by do toho nešel. Odpověděl si vlastně na svou otázku sám. Jakýkoli argument kritiky populisty může být jeho fanatickým přívržencem zpochybněn. I to, co je prokazatelné, nesporné a zjevné.

Nové je jen to, že mezi oběma tábory není možná klidná a slušná diskuse, že je to jako, když se chlapi poprali v Hrabalově hospodě kvůli šípkové omáčce. Vždycky tady byla Sparta a Slávie, iPhone proti Androidu, Star Wars versus Star trek, ale asi jsme se v posledních letech posunuli směrem na Balkán, kde se sousedé před pár lety vraždili navzájem.

Mám jiného milého kamaráda, on je (ač to nedokážu pochopit) Anonista, ale můžeme si spolu klidně dvě hodiny povídat o politice, aniž bychom tasili kinžály. Pochopitelně se v mnohém neshodneme, ale vyslechneme jeden druhého a přemýšlíme o tom. Co kdyby měla ta druhá strana třeba v něčem pravdu? Občas je potřeba vyslechnout si i temnou sílu, ač nám to může u některých jejích protagonistů vyvolat nauseu.

Jedině v debatě mohou myšlenky zrát, všichni přece potřebujeme oponenta, korekturu, abychom se nevydali úplně špatným směrem nebo do slepé uličky. Každý fanatismus je zhoubný a nic dobrého nepřináší.

Množí se večery s přáteli, kde se právě proto politice vyhýbáme. Já bych krom toho zakázal také líčení nemocí, chorob, návštěv u lékaře a podobně. Jenže, jaké téma nám pak zbude, když nejsme fotbaloví fandové a pro děvčata jsme v našem věku prakticky neviditelní?