Olympijské mýty, výhry a prohry

Pokusím se vyvrátit nejčastější mýty, pochválit i zkritizovat právě skončené OH v Paříži:

· Zahajovací ceremoniál byl příliš dlouhý – ano, až vás jako fotografa najmou na svatbu, tak si budete jednak hlídat ty nejvýznamnější okamžiky, jako je polibek na závěr obřadu, ale také to, abyste každého hosta měli aspoň na jedné fotce, protože jinak vás sudičky utlučou. Pokud chtěli organizátoři dopřát všem divákům po celém světě pohled i na tu jejich výpravu, museli ukázat všech 207 lodí.

· Zahajovací ceremoniál byl nevkusný – ano, ale kankán, burleska atd. to vše prostě k Paříži prostě patří.

· Poslední večeře Páně pobouřila křesťany – ano, mě taky, ale jsem rád, že křesťané na rozdíl od jiných náboženství, její autory nedali do klatby a nevybuchne jim auto. Ten, kdo na sebe nesnese parodii, je omezený tmář.

· Lady Gaga a Celine Dijon nejsou Francouzky – ano, vážně nemocná Celine je sice Kanaďanka, ale zato totálně frankofonní. Lady Gaga původním jménem Stefani Joanne Angelina Germanotta je americká Italka.

· Už je tam té Eiffelovky moc – ano, každá země, která pořádá OH je vždycky využije k propagaci své země. Jak zvládnou Frantíci příliv bohatých turistů z Asie, to je jiná otázka.

· Voda v Seině je špinavá – ano, Francouzi neporučili větru dešti, takže jim celý úvodní ceremoniál propršel a voda se zakalila. To by se v Rusku nestalo. Těch dálkových plavců na 10 km mi bylo opravdu líto, i když už Švejk říkal, že každý Maďar může za to, že je Maďar!

· Sportovní zpravodajství v ČT jde mimo stanici ČT sport bez obrazu – ano, to je další trapas naší skvělé veřejnoprávní instituce s rozpočtem téměř 8 miliard korun. Jako nesportovec jsem velmi spokojen s komentátory a jejich odbornými kolegy.

· Jak je možná účast ruských a běloruských sportovců? – pobuřuje mě to též! Vysvětluji si to strachem a chronickou korupcí v MOV. Na OH v Londýně roku 1948 byla bez sentimentu zakázána účast německých a japonských sportovců. Italové tam kupodivu směli.

· Naši reprezentanti se zatím moc nepředvedli – neměřil bych jen na medaile. Účast každého našeho reprezentanta ve finálových bojích a umístění v první desítce, pokládám za fenomenální úspěch. V konkurenci dalších dvou set šesti týmů a s naším počtem obyvatel každopádně.

· První genderově vyrovnané hry – to není problém, to je otázka škrtu pera. U některých disciplín ty smíšené týmy působí až komicky, ale aspoň je na co koukat. Mimochodem mám pocit, že dříve bývaly ty atletky ošklivější.

· Báječné obrázky díky dronům a opravdu tisícům kamer – pro mě určitě nejlépe nasnímaná Olympiáda ever!

· Vždyť je to celé jen jedna velká Matějská – ano, ale jinak to nejde, show must go on, jinak se takhle drahá akce ufinancovat nedá. Škoda, že to Bémovi nevyšlo, OH v Praze to by byla bomba i bez teroristů!