Odboráři zadlužují naše děti a vláda kličkuje

Pokud firma vytváří malý nebo žádný zisk, ocitne se management pod tlakem majitele či akcionářů snížit náklady a zvýšit výnosy. Mohli bychom si udělat školení, jak se to dělá (lepší nákupní ceny materiálu, energií, nižší úroky od banky, snižování stavu zásob, robotizace, digitalizace, efektivnější marketing, intenzivní trénink prodejního personálu a mnoho dalších opatření), ale i neekonomovi je jasná jedna věc, a sice to, že v takové situaci jen blázen může zvyšovat mzdy a přijímat další personál.

Naše vláda si neuvědomuje, že její akcionáři jsme my a pokud bude i nadále ustupovat nesmyslným požadavkům Předulů (těsnopisná zkratka), kterým vůbec nejde o blaho jejich odborářů, ale o zdůvodnění vlastní existence, bude ještě více ruinovat už tak neudržitelný státní rozpočet a dluhová služba nás nakonec udusí.

Kdy už se konečně někdo z nich zachová jako chlap a řekne: „Pokladna je prázdná, a i kdybyste 3x naplnili Václavák, bude pořád stejně prázdná!“ Přesněji řečeno bude ještě prázdnější, protože vaši členové místo práce pojedou na výlet do Prahy. Budete přímo zodpovědní za další růst deficitu! Jenže této vládě nějak chlapi došli. Nebo snad víte o nějakém?

Já bych o jednom věděl, ale ten teprve o založení nového politického subjektu uvažuje. Přes všechny výhrady k jeho někdy až příliš „katolickým“ způsobům si myslím, že to byl náš možná nejlepší ministr financí, tak uvidíme, jak se rozhodne.

Tahle válka s odbory začala už i v socialistické republice Německo. Vře to například v koncernu Volkswagen. „Aby firma přežila přechod na elektromobily, musí méně utrácet“, uvedl finanční ředitel Arno Antlitz. Mezi více než 10 000 pracovníky, kteří si ho do sídla firmy ve Wolfsburgu přišli poslechnout, se nesetkal s pochopením. Akce se konala dva dny poté, co největší německá a zároveň i evropská automobilka oznámila, že kvůli slabšímu odbytu nevylučuje uzavírání závodů v Německu a nucené propouštění. „Už nějakou dobu utrácíme za značku více peněz, než kolik vyděláváme. To dlouhodobě nefunguje!“ řekl finanční ředitel. „Máme ještě rok, možná dva roky na to, abychom to zvrátili. Ale musíme toho času využít,“ zdůraznil. VW zaměstnává na celém světě asi 650 000 lidí, z toho téměř 300 000 v Německu. Tam je minimální mzda pro rok 2024 stanovena na 12,41 €, což činí při plném úvazku 2 085 € měsíčně (při kurzu 25:1 to dělá 52 125 Kč). Vzhledem k tomu, že je samotná výroba aut hodně automatizována, hledal bych rezervy spíše u psacích stolů. Kromě toho státy s hodně nízkou mzdou jsou většinou nestabilní a obyvatelstvo nekvalifikované, takže rozhodnutí odstěhovat tam výrobní závod není zas tak snadné.