Německý příběh

Kancléřka Merkelová nejprve bez uzardění zradila svého politického otce i politický program strany a pak se paktovala s V.V.P. jen protože umí německy, nebo měli společného víc?

Nedávno náš ministr dopravy otvíral nový úsek dálnice a sklízel tak potlesk za své předchůdce, kteří stavbu zahájili. Stejně tak ANO tylo ze stavu státních financí, které jim předal jejich úhlavní nepřítel Kalousek. Za zoufalý stav německé (a tím i naší) ekonomiky není možné vinit právě končící vládu semaforu, protože základy tomu dala kancléřka Merkelová. Nejprve bez uzardění zradila svého politického otce i politický program strany a pak se paktovala s V.V.P. jen protože umí německy, nebo měli společného víc? Kromě toho provozovala v konzervativně pravicové straně nefinancovatelný sociální program, pozvala do Evropy miliony emigrantů, o zeleném šílenství ani nemluvě. Je pravda, že právě končící německá vláda kancléře bez chuti a zápachu s tím nedokázala nic udělat, takže jsme tam, kde jsme.

Průmysl není konkurenceschopný, protože ceny energií jsou násobkem cen například v USA, firmy ustupují odborářům a zvyšují platy, čímž dostávají svou ekonomiku, když ne do červených čísel, tak alespoň na černou nulu. To se pochopitelně nelíbí akcionářům, kteří od své investice očekávají dividendu. Podniky začínají uvažovat, o tom, že zavřou některé své závody v Německu a výrobu přesunou do zemí, kde nejsou mzdové požadavky tak vysoké. Němci by mohli přijít o práci. Co se vlastně stalo?

Ukázalo se, že si němečtí voliči už po několikáté zvolili špatnou vládu, ale za svou nepromyšlenou volbu odmítají přijmout zodpovědnost. Koho půjdou volit příště, si laskavý čtenář snadno domyslí. Protože jiná alternativa není? Ale ano je, ale je třeba se vrátit na zem a nežít v iluzích, že je možné udržet přebujelý sociální stát, že malá Evropa svými drastickými emisními limity může zachránit planetu, když to ostatní kontinenty zas tak moc nebaští a že je možné brát další miliony uprchlíků, kteří neumějí a většinou ani nechtějí pracovat.

Takovou realistickou stranou by mohla, po tom, co odešla kancléřka, opět být (kondicionál!) CDU. Křesťanská unie by se měla pod vedením pana Merze vrátit ke svým kořenům a nabídnout reformy, které zachrání nejen německé hospodářství, ale i naše, protože jsme s naší závislostí na Německu už dávno 17. spolkovou zemí. Problém bude, ale s vytvořením koalice. Když si CDU vybere Zelené, bude pokračovat Green Deal, když SPD, budou i nadále růst sociální výdaje. Obojí je špatně. Voda stoupá a volby se blíží...