Na hrubý pytel hrubá záplata

„Rusku nejde o zábor území, válka je to vyhlazovací, stejná jako když chtěla Třetí říše vyhladit Židy.“ Cílem je zničit, vymazat (ausradieren) celý národ, celý stát.

Když hodně zjednoduším historii státu Izrael, tak v nepravidelných intervalech dochází k tomu, že je napaden některým z arabských/muslimských států nebo jimi financovaných ozbrojených geril. Pokaždé se jim dostalo řádné odpovědi a zase byl chvíli klid. Tentokrát nachytali tito útočníci Izrael v nedbalkách, takže odpověď nebyla tak rychlá a díky rukojmím, tak razantní. Ale nikdo nepochybuje o tom, že si to s nimi přes hlasitý pískot evropských a amerických muslimů, nakonec židovský stát bez sentimentu vyřídí. Vlády zemí s velkými muslimskými menšinami proti těmto demonstracím nezakročují, protože mají plné kalhoty svých vlastních starostí. Postoj OSN je směšný a rozhodnutí ICC navýsost politické. Důležité poučení pro nás je to, že kdyby takto (silou) Izrael nereagoval (a někdy dokonce preventivně nezasáhl) už by neexistoval. Má co dělat s protivníkem, který ničemu jinému, než hrubé síle nerozumí. Nereagovat stejnou mincí je v tomto světě pokládáno za slabost.

Nejsem si jist, jestli západní politici chápou, že Rusko pod vedením V.V.P je na tom úplně stejně. Tak jako část muslimů veřejně prohlašuje, že stát Izrael musí být zničen, stejně tak rétorika Ruska hovoří o Ukrajině. Nemá nárok na existenci. Jak řekl ukrajinista David Svoboda ve velmi zajímavém rozhovoru na Insideru (volně cituji): „Rusku nejde o zábor území, válka je to vyhlazovací, stejná jako když chtěla Třetí říše vyhladit Židy.“ Cílem je zničit, vymazat (ausradieren) celý národ, celý stát. Protože ani Rusko ničemu jinému, než hrubé síle nerozumí, je na to jediná odpověď. (Ne)odpovědi Západu na předchozí agrese bere Rusko oprávněně jako slabost demokratického světa a jako pobídku k dalším výbojům. A Čína kroutí palci a vyčkává, co se stane, jak dalece se má i ona pustit do nějakého válečného dobrodružství.

Jedinou možností je rozhodná a razantní vojenská odpověď, na kterou se Západní svět zatím nezmohl, a tudíž to nemůže dobře skončit. Co je ale možné očekávat od nemastných a neslaných politiků bez chuti a zápachu, kteří vedou EU a většinu evropských států? Že by to byli nepoučitelní potomci Daladiera a Chamberlaina?