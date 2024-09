Mrazy, horka, sucha a povodně

Zemědělství je podnikáním a každý podnikatel by měl vědět, že nejsou jen dobré roky, ale také špatné, takže by si měl v těch dobrých odkládat na ty špatné. Ale proč by to dělal, když to nedělají ani naše osvícené vlády?

To jsou čtyři nevětší nepřátelé našich zemědělců. Zachytil jsem debatu na téma dotovat, či nedotovat, odškodnit či neodškodnit ovocnáře a zemědělce kvůli tomu, že letos mráz spálil květy. Kdyby ta diskuse nebyla myšlena vážně, tak by byla snad až úsměvná. Zemědělství je podnikáním a každý podnikatel by měl vědět, že nejsou jen dobré roky, ale také špatné, takže by si měl v těch dobrých odkládat na ty špatné. Ale proč by to dělal, když to nedělají ani naše osvícené vlády?

Argument, že tento druh podnikání je závislý na počasí je také irrelevantní. Na počasí je závislých mnoho oborů a jejich představitelé by si ani netroufli žádat stát o odškodnění. Představme si například, že nabízíte komerční lety balonem, letadlem, vrtulníkem a pořád fouká vítr, takže nelétáte, prodáváte opalovací krémy a celý rok je pod mrakem, živíte se rybolovem a řeky jsou vyschlé.

Důvodem úvah ze strany politiků není soucit, ale strach. Zemědělci představují docela velkou voličskou skupinu a tu není dobré si rozhněvat. A pak tu máme ještě zdravotníky, učitele, hasiče a policajty, soudce a ty taky není dobré popuzovat. Takže vařila myšička kašičku: tomu dala, tomu víc, tomu málo a tomu nic. Kdo víc řve, víc dostane! Kdo z ministrů zlobil, řvát se bojí.

Rozpočet nekrizového roku dál prohlubuje naše dluhy, a přitom je to tak snadné. Prostě na schůzi vlády vstane premiér a praví: „Dámy a pánové, pokladna je prázdná a situace neumožňuje jakékoli miliardy navíc. Je tomu přesně naopak! Všem resortům se na příští rok škrtá 10 % mimo mandatorní výdaje, přičemž co jsou a nejsou mandatorní výdaje není předmětem smlouvání, ale definice ministerstva financí. Jak a kde těch 10 % ušetříte nechám na vás, jsme přece demokraté.“

Jak by to dopadlo? Dobře! Systémem padajícího exkrementu by to postupně prošlo na každém ministerstvu až do vrátnice a zase zpátky. Pokud by to některý ministr nedokázal, není pro něj ve vládě místo. Na jeho místo se najdou jiní, kteří to dokážou.

A ještě bych přidal bonbonek: „Když se vám podaří zredukovat personální náklady o více než o těch 10 %, peníze můžete rozdělit jako prémie těm, kteří zůstanu a splní všechny úkoly.

Takhle se to dělá ve firmě, kdysi se pro to používala zkratka „ŽAVES“. Nesmím ji vysvětlit porušil bych kodex blogera, ale laskavý čtenář jistě tuší...