Mnichov 1938

Při každém výročí Mnichovské konference se rozproudí debaty, zda jsme měli bojovat, nebo ne. Je otázkou, jestli bychom dopadli stejně jako Ukrajina dnes. Nemyslím si to, protože by nám pravděpodobně nikdo nepomohl a republiku bychom stejně neměli šanci ubránit. Mnoho mužů by padlo, ale alespoň bychom si zachovali čest. Vysvětlovat to matce padlého vojáka, nebo jeho manželce bych ale nechtěl.

Další otázkou je, co všechno mohl a měl udělat náš tehdejší prezident Eduard Beneš a neudělal. V tom okamžiku už bylo rozhodnuto, chyby se páchaly po mnoho let před tím. Nedávno jsem našel text, který to, myslím, říká naprosto precizně. (už proto, že píše to, co si myslím i já:-)

„Mnichov je trvalé trauma českých dějin, sotva je ale vyřeší ten, kdo si bude klást otázku, jestli jsme se měli 30. září 1938 bránit. Správnější je podle mě otázka, jestli jsme mohli mít v letech 1918—1938 i nadějnější zahraniční politiku. A já si myslím, že ano a že se měla víc a realističtěji orientovat na to, abychom vycházeli nikoli jenom se vzdálenými velmocemi, ale také se svými sousedy. I ten Hitler v Německu nazrával dlouho, a dokonce i po jeho nástupu, minimálně do roku 1935, vztahy s Německem nabízely různé možnosti, které československá zahraniční politika nevyužila. V souvislosti s válkou na Ukrajině je myslím i u nás jasnější, že stát je to, co se brání. Co není schopné obrany, státem není.“

Autorem textu je Petr Drulák (1972) ekonom, politolog, filozof, vysokoškolský učitel, náměstek ministra zahraničí, velvyslanec ve Francii a příznivec radaru v Brdech. V posledních letech je znám velmi kontroverzními postoji k Ruské agresi na Ukrajině a je fanouškem Donalda Trumpa.

Hodně přemýšlím o té poslední větě. To neplatí jen pro stát, to platí pro každého z nás i pro naše rodiny, jestliže se neumíme bránit, jako bychom ani nebyli.

Politologové se přou o tom, do jaké míry je ruská agrese na Ukrajině srovnatelná se situací kolem Mnichova. To se ukáže jasně teprve až nějaká mírová jednání začnou, zda o podmínkách ukončení konfliktu budou rozhodovat Ukrajinci, nebo současní Chamberlaini a Daladierové...