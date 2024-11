Mají západní demokracie podíl na vzestupu populismu v postkomunistických státech?

Státy EU (včetně ČR) neposílají do Bruselu ty nejschopnější politiky, ale hlavně ty, kterých se chtějí doma zbavit.

Zkušenost 20. století říká, že nebýt bídy a strachu z komunismu, měl by Adolf cestu k moci podstatně složitější. Takže zhoršující se hospodářská situace obyvatel je určitě základní podmínkou pro nástup populismu. Ať už je bída skutečná, domnělá, nebo mediálně vtloukaná. Kupní síla koruny v posledních letech klesla fakticky o třetinu. To sice neznamená skutečný nedostatek, ale pocitově ano. Je to stejné jako s teplotou: na teploměru 30 a vy se můžete uvařit. Pokud někdo vyřešil své bydlení hypotékou úročenou pod dvě procenta, tak se dnes při 5,5 % vaří skutečně.

Důvody hospodářské situace českého původu:

· Přílišná orientace na automobilový průmysl

· Přílišná orientace na Německo

· Přílišná energetická náročnost našeho průmyslu

· Nedostatečná energetická nezávislost

· Nedostatečná robotizace a digitalizace

· Nedostatečná produktivita – jsme montovnou a subdodavatelem s nízkými maržemi

Importované důvody naší hospodářské situace:

· Překotné zavádění náboženství pod názvem Green Deal

· Špatně vyhodnocená energetická závislost na Rusku

· Přeregulovanost trhu EU

· Nevýchovná dotační politika EU

· EU řeší nepodstatná témata, není akceschopná

EU se tváří jako demokratický útvar, nicméně neformální šéfkou byla po mnoho let kancléřka Merkelová. Zapsala se do historie tím, že ač politička křesťansko-demokratické unie, fakticky provozovala nesmírně drahý sociálně demokratický program a ve všem ustupovala Zeleným.

Tragicky mylně vyhodnotila politiku ruského cara, o pozvání migrantů, kteří do Evropy nepřicházejí za prací ani nemluvně. Státy EU (včetně ČR) neposílají do Bruselu ty nejschopnější politiky, ale hlavně ty, kterých se chtějí doma zbavit. Většina z nich celé funkční období nic rozumného nedělá, jen pobírá plat a další výhody. Podle toho vypadá situace.

Takže ano, západní státy podíl na vzestupu populismu v postkomunistických zemích určitě mají. Jak říkají Angličané, do jednoho kolene jsme se střelili sami a do druhého nás střelily rozhodující velké státy EU s Německem v čele. Takto zmrzačení žádný závod nevyhrajeme. Tohle je podhoubí pro všechny domácí i importované tlučhuby s jejich nerealizovatelnými sliby, kteří definitivně pohřbí státní rozpočet a otočí kormidlem směrem na Východ.