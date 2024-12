Komfortní zóna

Tenhle výraz já úplně miluji! Jde jím omluvit naprosto cokoli. Především sobectví, lenost a neschopnost komunikace.

Nevaříme, nenakupujeme, necháme si dovézt. V Praze stojí oběd přivezený z restaurace minimálně 200, přičemž stejné jídlo doma uvařené – například minutková krkovička a pár brambor – přijde maximálně tak na třetinu. Že těch 15 minut nemáte? Tak, milé samoživitelky, na chvilku odložte mobil, ale pozor, abyste si přitom neponičily gelové nehty! Že neumíte vařit? Tak se to naučte, možná vám kurs vaření pomůže víc než viset celý den na netu. Jenomže to byste musely vynaložit nějakou energii a snahu. Když vás bolí záda, tak rozhodně necvičte, vezměte si prášek proti bolesti, když budete mít pocit, že jste zase nějak přibraly, rozhodně se nepohybujte, mohly byste se dostat mimo dosah wi-fi! Ale hlavně byste kvůli tomu musely opustit svou „komfortní zónu“. Tenhle výraz já úplně miluji! Jde jím omluvit naprosto cokoli. Především sobectví, lenost a neschopnost komunikace. Tou komfortní zónou není myšlena jen bublina kolem vás, kterou vám naruší první zpocený chlap nebo převoněná žena se špinavýma botama v MHD, ale především v tom přeneseném smyslu slova, tedy všechno, co je vám nepříjemné, nebo do čeho se vám zkrátka nechce. To všechno vám totiž narušuje vaši „komfortní zónu“. Ti neodvážnější z ní občas tzv. „vystoupí“. To je hrdinský čin, který by si zasloužil metál, protože ten nebožák musel překonat sám sebe a ujít pár kroků v přírodě, nebo se s někým sejít tváří v tvář. Nějak to přetrpí a šups zpátky do své komfortní zóny. Single forever, mamka se postará. Když už musí na veřejnost, tak si oblékne mikinu s kapucí, aby mu nebo jí nebylo vidět do obličeje, protože by na něj nebo na ní někdo mohl zírat a tím mu narušit tu jeho nebo její komfortní zónu. Jaké má takový člověk cíle či ambice? Žádné, chce být hlavně v pohodě schován ve své klokaní kapse. Zcela neplatný sobec!

Chce si jen užívat, a protože toho není schopen, prožívá životy těch zajímavějších jedinců prostřednictvím sociálních sítí. Hystericky scrolluje, ale nehledá nic konkrétního, jen: co kdyby tam něco bylo, co kdyby mu někdo napsal, co kdyby někdo projevil zájem. Místo toho se dozví, že jím sledovaná celebrita dnes ráno posnídala, celé dopoledne nakupovala a pak si dala kafe s další ohromně zajímavou „osobností“. Tu bude ode dneška sledovat také! Generace sledovačů, která není schopná sama nic zorganizovat či zažít, zážitky si objednává na internetu. Mají úžasně pestrý a bohatý život! Asi je začnu sledovat :-)