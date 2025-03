Jak tomu bude na podzim u voleb do sněmovny?

Máme tady nevýrazného premiéra, jenž si nechává špatně radit od neschopných marketérů, kteří z něj už několikrát udělali šaška. Jestli netuší, kam to takhle na podzim přivede, pak do té Strakovky fakt, ale fakt nepatří.

Novináři mají problém pojmenovat věci pravými jmény, byli by obviněni z arogance, což já budu asi také, ale je mi to dost jedno. Mohu klidně napsat, že Pitomio, Poturčenec a Konečníková se utkávají o nespokojené a intelektuálně nesmělé voliče, kteří jim na jejich polopravdy a lži naskakují. Nejinak je tomu u velkouzenáře, v jehož případě zcela nepochopitelně chudí uvěřili extrémně bohatému, že jim rozumí a že se jich zastane. Vůbec netuší, jak o nich v soukromí mluví a jak jimi pohrdá. Nejinak je tomu i u Venezuely, která předstírá, že je jednou z nich, nejraději by nařídila, aby se bohatí s chudými o majetek rozdělili, a přitom posílá své dítě do drahých zahraničních škol. Její problém spočívá v tom, že není sympatická ani mužům, kteří ji mají za důkaz toho, že BSE stále hrozí, ani ženám, které ji mají za nepříjemnou hysterku. Socani mají vůbec na šéfy smůlu, protože i ten předchozí Michal byl taky dost Šmarný.

Ne, že by to v koalici bylo nějak zásadně jiné. Máme tady nevýrazného premiéra, jenž si nechává špatně radit od neschopných marketérů, kteří z něj už několikrát udělali šaška. On prostě nikdy superhrdinou nebude, tak proč nevyužít toho čím je? Je to slušný, vždy dobře učesaný gentleman, tak posilujme důvěru v něj a v to, že je tou klidnou silou, která nás provede rozbouřenými vodami a nestrkejme mu do pusy hlouposti. Jestli netuší, kam to takhle na podzim přivede, pak do té Strakovky fakt, ale fakt nepatří.

TOPka vyměnila nejnenáviděnější a nejvysmívanější českou političku za správce sbírek paní Medy. To je fakt bomba! Nebo spíš sebevražda v přímém přenosu. Lidovci jsou v terminálním stadiu, ani mimotělní okruh naplněný slivovicí z Moravy už je nezachrání.

Rakušák si počíná celkem zdatně, včas vycítil, že se musí odlišit od nudného průměru koalice.

Nekouká přitom nalevo ani napravo, o tom by mohli Piráti vyprávět. Ti po odchodu Jacka Sparrowa z čela strany ztratili řadu voličů, kteří právě jej pokládali za záruku, že uvnitř tohoto anarchoprojektu nezvítězí neomarxisté. Arogantní houba v čele, která Pražáky jen prudí, pár uřvaných poslankyň a brutus Michálek – to je současný umělecký dojem z Pirátů.

Volby dopadnou tak, že i pokud se podaří dostatečně vyděsit demokraticky a odpovědně smýšlející voliče, aby zvedli zadky a přišli k volbám, bude mít politická divize Agrofertu přibližně stejně procent jako všichni demokrati dohromady. Bomba tiká jinde. Tentokrát se zřejmě uřvaným führerům podaří získat hlasy, které minule propadly, a tak bude mít velkouzenář velmi luxusní pozici, že s nimi na rozdíl od liberálů, bude moct počítat při shánění důvěry pro jeho jednobarevnou vládu loajálních patolízalů. Pán Bůh s námi a zlý pryč!