Měli bychom být připraveni tyto hodnoty také bránit a nedívat se stranou, když je někdo porušuje. A to hned v zárodku, jako když se bojuje se zhoubnou nemocí, nečekat, až už léčit to vyléčit nepůjde.

až komické, jak často slyšíme toto sousloví z úst nejen našich politiků. Nedávno se mě jeden známý zeptal, co to vlastně je, kde se to dá najít. Inu zeptal jsem se AI a tady je její odpověď:

„Evropské hodnoty jsou základní principy, na kterých stojí Evropská unie a širší evropská civilizace. Tyto hodnoty jsou zakotveny v článku 2 Smlouvy o Evropské unii a zahrnují:

✅ Lidská důstojnost – Každý člověk má svou vnitřní hodnotu a musí být respektován

✅ Svoboda – Zahrnuje osobní svobody, svobodu projevu, vyznání, pohybu a podnikání

✅ Demokracie – Politický systém založený na svobodných volbách a účasti občanů na rozhodování

✅ Rovnost – Všichni lidé mají stejná práva a povinnosti bez ohledu na pohlaví, rasu, víru nebo národnost

✅ Právní stát – Vláda je vázána zákony, spravedlnost je nezávislá, soudy chrání práva občanů

✅ Lidská práva – Ochrana menšin, zákaz diskriminace, práva dětí a dalších zranitelných skupin“

Ještě bych k tomu přidal pár bodů z desatera a od skautů...

Jenže toho všeho nestačí mít plnou hubu, proto je také zapotřebí něco udělat! My ústy našich i evropských politiků jen hovoříme, ale skutek utek. Měli bychom být připraveni tyto hodnoty také bránit a nedívat se stranou, když je někdo porušuje. A to hned v zárodku, jako když se bojuje se zhoubnou nemocí, nečekat, až už léčit to nepůjde vyléčit. A přesto to Evropa neudělala. Zbývala se naprostými nesmysly (připomínalo to pomlčkovou válku se Slováky) a to podstatné jako by neexistovalo. Jenže vlk, když mu nikdo nebrání, postupně sežere nejen babičku a Karkulku, ale nakonec i nábytek po babičce. Jsme v situaci lékaře, který stojí nad pokročilým stavem pacienta, jenž mu stále ještě ústy Leydenské lahve tvrdí, že mu záleží více na jeho uhlíkové stopě než na vlastním přežití, že v operačním týmu musí být vyšší procento žen a chirurg musí přijet v elektrickém autě, jinak k operaci souhlas nedá. Kdy už sakra pochopí i vedení EK, že čas oponou trhnul a na pomlčky není čas? Podle našeho nejzkušenějšího krotitele Karla Berouska, je ruský медведь nejzáludnější zvíře ze všech. Platí to už i pro Grizzlyho.