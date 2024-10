ESG míří do propadliště dějin

To všechno by bylo fajn, kdyby šlo o doporučení, a ne o kontrolovanou povinnost. To všechno by bylo fajn, kdyby nešlo o fízlování.

Jako balzám na duši na mě působí každá zpráva o tom, že další a další velmi renomované firmy opouštějí závazek dodržovat ESG. Je skvělé, že se nebojí veřejně toto své rozhodnutí publikovat, protože tím připravují o moc všechny ESG aktivisty, kteří by je ještě před nedávno označili za kacíře a poslali rovnou do Kostnice. Pro ty šťastné čtenáře, kterým tato zkratka není povědomá, přináší zkrácenou definici teta Wiki: Zkratka ESG, která vychází z anglického „Environmental, Social and Corporate Governance“. Podle metody ESG mají firmy podnikat odpovědně, udržitelně, s ohledem na životní prostředí a společnost. Co to v praxi znamená? Environment: Uhlíková stopa, efektivní využívání energií a čisté energie, množství vyprodukovaného odpadu – emise toxických plynů, odpadová politika, nakládání a likvidace obalových materiálů, šetrné využívaní vodních zdrojů, recyklace a principy cirkulární ekonomiky, využívání inovativních zelených technologií, využívání surovin a materiálů… To všechno by bylo fajn, kdyby šlo o doporučení, a ne o kontrolovanou povinnost typu: pokud nebudete jako služební auta používat elektroauta, nebudete se moci zúčastnit soutěže o veřejné zakázky a podobné nesmysly. Social: Politika lidských zdrojů, pracovní podmínky a kultura, etický kodex podniku, dodržování lidských práv a mezinárodních standardů, rasová, etnická a genderová diverzita, předcházení diskriminaci, compliance management systém, efektivita školení v oblasti compliance, dodržování BOZP (pracovní úrazy, prevence, BOZP zahraničních pracovníků), vyšetřování nehod, péče o zdraví, lékařské prohlídky, kybernetická bezpečnost provozu, odměňování zaměstnanců (příspěvky na pojištění, mateřskou/rodičovskou, lékařské prohlídky, zaměstnanecké dluhopisy, možnosti odkoupení podílu, průměrná mzda muži/ženy), podpora komunit (např. zdravotně postižení), kolektivní smlouvy a možnosti vyjednávání zaměstnanců, ochrana osobních údajů, rekvalifikační kurzy, školení, rozvojové programy, rozvoj a vzdělávání zaměstnanců – rekvalifikační kurzy, školení, rozvojové programy, workshopy, přijatá opatření nápravy zjištěných nedostatků a jejich implementace To všechno by bylo fajn, kdyby se za tím neskrývaly například genderové, rasové a jiné kvóty. Není možné, aby neschopný muž vydělával více než schopná žena, ale to musí (samozřejmě) platit i obráceně! Governance: Nezávislost a odměňování vedení, práva akcionářů, firemní kultura, obchodní etika a etický kodex, daňová transparentnost, boj proti korupci a úplatkářství, whistleblowing, řízení rizik, interní kontroly a audit, struktura auditní komise, compliance To všechno by bylo fajn, kdyby nešlo o fízlování schované za zákon o ochraně oznamovatelů, kdyby etický kodex odpovídal běžné křesťanské morálce atd. Tleskám všem, kteří budou toto všechno napříště dodržovat dobrovolně, a ne pod bičem militantních svazáků a svazaček!