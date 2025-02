Die Wende = přelom, zvrat, obrat

On se vždycky musí najít někdo nadmíru statečný, kdo se odváží první. A je jedno, jde-li o první znásilněnou ženu, nebo o chlapce, kterého obtěžoval kněz, případě o disidentský projev opozičníka.

Německé slovo „die Wende“ má v češtině hned několik významů: Přelom, zvrat, obrat i převrat. V moderní němčině se používá často ve slovních spojeních, například „Energiewende“ nebo „Atomwende“. Čili změna názoru na získávání energií, resp. na jadernou energetiku. Die Wende se používá také pro politické změny, které nastaly na podzim roku 1989 v bývalém „Východním bloku“. Umožňuje to vyhnout se dilematu, zda psát Listopad s velkým „L“, což Micorosoftí Office neuznávají a označují to za chybu. Ostatně si myslím, že ten převrat sám rozhodně chybou nebyl, ty se staly až později.

V poslední době pozoruji v Německu, a to jak mezi přáteli, tak i v tisku, také jakýsi převrat. Totiž říkají se a tisknou názory a články, které by ještě před rokem či dvěma nikdo neotiskl. A pokud by to byl udělal, byl by okamžitě označen za šovinistu, rasistu, fašistu a tak dále. Německá společnost za posledních deset let opsala velký názorový oblouk od bezbřehého humanismu (zcela jistě ovlivněného událostmi II. světové války) až po současné vystřízlivění zaviněné dost zoufalou vnitřní bezpečnostní situací. Od příchozích imigrantů, kteří vyrostli v úplně jiném hodnotovém prostředí, se prostě nedá očekávat, že ocení to, co říká Bible svatá (Matouš 5:39) „Já však vám pravím, abyste se neprotivili zlému; ale kdo tě udeří v pravou tvář, nastav mu i druhou.“

On se vždycky musí najít někdo nadmíru statečný, kdo se odváží první. A je jedno, jde-li o první znásilněnou ženu, nebo o chlapce, kterého obtěžoval kněz, případě o disidentský projev opozičníka. Jde hlavně o to, že už se někdo odvážil a další si pak snáze dodají odvahy.

Platí to i pro politiky, analytiky a novináře. Tak jak fanatičtí progresivisté, gendristé, ekoteroristé, woke, #meetoo, cancel culture a další ztrácejí svou moc, troufají si ostatní čím dál víc říkat a psát, co si myslí. Všechny se těm fanatikům přece poslat na hranici nepodaří! Najednou se podobně jako po jiných převratech dočítáme věci, které jsme měli vědět dávno, protože by tím pádem procitnutí mohlo přijít dřív.

Můžeme tomu říkat třeba „Pressewende“. Jsem rád, že to přišlo, protože to dává naději, že se postupně s řadou těchto pitomostí rozloučíme, nebo se na ně aspoň podíváme realistickýma očima, a ne s náboženským fanatismem minulých let.

Doufám a věřím, že se nastalý trend udrží a bude se nám opět volněji dýchat (a kouřit). Mělo by to podle všeho také vzít vítr z plachet populistům a extrémistům. Je nejvyšší čas. Jinak bude jedno náboženství jen nahrazeno jiným!