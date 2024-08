Co se děje v České televizi?

Režim, který se bojí novinářů, není demokratický. Politici, kteří se snaží zkrátit vodítko médiím, nejsou demokrati.

Proč vzbudilo zrušení pořadu 168 hodin Nory Fridrichové takový poprask? Kdyby zmizel jakýkoli jiný nepotřebný a nesledovaný magazín (a že jich v ČT je!), nic by se nestalo. Jenže, když generální ředitel zařízne z hodiny na hodinu jeden ze tří publicistických pořadů, tak je to něco jiného.

Je to znamení, že se něco děje, že otvírat si hubu se nevyplácí a že pan ředitel ve svém sobeckém zájmu nechce nic riskovat. A zdá se, že se více bojí garnitury, která je dnes v opozici a nedej Bože může po příštích volbách přijít opět k moci. Proč jinak likvidovat pořad, který se ironicky strefuje do politiků, jejich přešlapů a chyb? Přičemž se nedá říct, že by to byl jednostranný pořad, který by zaváněl propagandou pro jednu či druhou stranu. Nemusí se nám všechny ty vtípky líbit, někdy je to mírně nevkusné, nemusíme nijak milovat hlavní tvář magazínu, ale jedno je jasné: takový pořad potřebujeme (a hlavně politici) jako prase drbání!

Pokud má pan Souček v úmyslu dále posilovat regionální zpravodajství a my diváci se budeme dozvídat o tom, co je nového v kravíně v Horní Dolní, pak to nebude televize veřejné služby, která má být hlídacím psem demokracie, ale nepotřebná nuda, stejná jako za komunistů.

Mluví se dokonce i o tom, že se židle houpe i pod Václavem Holdavcem. Přiznám se, že mám k jeho vedení debat mnoho výhrad, v poslední době se moc nedívám, protože jeho stálé skákání do řeči mi jde na mozek. A když se politik konečně dostane k tomu, aby mu odpověděl, tak místo toho pustí předpřipravený většinou nezajímavý graf. ALE takový pořad je potřebný a netvoří jej pan Moravec sám. Je tam přece nějaký dramaturg, který by jej mohl ovlivnit, aby byl například méně sebestředný...

Režim, který se bojí novinářů, není demokratický. Politici, kteří se snaží zkrátit vodítko médiím, nejsou demokrati. Copak chceme opravdu jít cestou Slovenska, Maďarska a Polska za PiSu? To už si asi velkouzenář připravuje půdu, jako komunisti v předvečer Února.

Je to poměrně jednoduché, pan generální Souček by měl být z čela ČT odejit a znovu by měla být zahájena debata o tom, zda vyhovuje systém a nadměrná moc televizních rad, a hlavně podivných nominací do nich.