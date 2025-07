Co má společného Izrael a Ukrajina?

Není to Izrael, ale Hamás, kdo vraždí své spoluobčany, je to Hamás, který naplánoval a provedl neospravedlnitelný a mimořádně krutý útok na Izrael, je to teroristické hnutí, které dodnes zadržuje živá i mrtvá rukojmí.

Nedávno jsem někde napsal, že je čím dál těžší fandit Izraeli a teď se za to stydím. Propadl jsem vlivu médií, která nám denně předkládají obrázky a počty mrtvých či hladovějících obyvatel pásma Gazy. Na chvilku jsem zapomněl, kdo ty lidi vlastně vraždí a kdo má ruku na tlačítku, kterým může tento konflikt kdykoli ukončit. Není to Izrael, ale Hamás, kdo vraždí své spoluobčany, je to Hamás, který naplánoval a provedl neospravedlnitelný a mimořádně krutý útok na Izrael, je to teroristické hnutí, které dodnes zadržuje živá i mrtvá rukojmí a kdo mu fandí či ospravedlňuje terorismus, je sám také teroristou. Není žádným překvapením vidět palestinské vlajky v rukách palestinských emigrantů na demonstracích po světě, těm to snad ani není možné vyčítat, ale ti ostatní? Naivní idealisté? Zarytí pacifisté? Podplacená klaka?

Každý, kdo použije slovo genocida, by se měl zamyslet nad tím, co to znamená. Je to doktrína– záměrné vyvražďování, tak jak to dělali Němci za II. Světové války. Tak, jak to hlásají Íránci a Rusové, že je třeba Izrael a Ukrajinu zničit. V izraelské státní doktríně není možné najít něco jako záměr zlikvidovat Gazany, ale mezinárodní soudy se tím zabývají. Proč ne Ruskem?

Izraelci se snaží s chirurgickou přesností, aby při likvidaci teroristické organizace Hamás bylo co nejméně civilních obětí. Že to nejde? Ano, úplně možné to není, protože se Hamásníci schovávají za své spoluobčany, ženy, děti, nemocné ve školách a nemocnicích. Demonstranti v ulicích oslavují zbabělce, kteří šíří teror, a přitom jen oni mají možnost konflikt okamžitě ukončit. Ale to neudělají, protože ze svého „osvobozeneckého“ boje žijí a v míru by je nikdo finančně nepodporoval. Museli by začít pracovat!

Jakkoli jsou kulisy války o Ukrajinu v mnoha ohledech naprosto jiné, přece jen nějaké podobnosti zde jsou. Také agresor tvrdí, že napadaný nemá nárok na vlastní stát a v podstatě ani na existenci a také může konflikt kdykoli ukončit. Druhá strana nemůže. V tom je to stejné.

Stejné je to i s demonstranty, relativizátory a pátou kolonou. Podle posledního vyjádření velkouzenáře, nás to čeká po podzimních volbách také, tak doufám, že k urnám přijde i ta mlčící většina a ke korytu ho nepustí. Pokud se tak stane, nebude to jen jeho vítězství, ale také prohra všech slušných, odpovědných a myslících spoluobčanů.