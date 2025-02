Berlín – horečka nedělní noci

Vysokou volební účast přisuzuji obavám z AfD, nespokojeností s ekonomikou a zhoršenou bezpečnostní situací zaviněnou migranty.

Nevím, jestli mám jásat nad tím, že jsou politici všude stejní. Z jejich prvních reakcí jsem měl pocit, že skoro všichni vyhráli, přitom pravda je jinde: prakticky všichni prohráli.

FDP – Svobodní pod vedením Christiana Lindnera se do Spolkového sněmu vůbec nedostali. Je to účet za jejich chování v minulém (semaforovém) období, a hlavně za způsob, jak trojkoalici rozbili.

BSW – Společenství Sahry Wagenknechtové se též do parlamentu nedostalo. Toto hnutí se odštěpilo od Levice teprve nedávno. Je to strana jedné ženy, která se ani nedostavila do televizního studia, aby výsledek okomentovala. Kdyby to udělal muž, řekli bychom, že je baba.

Die Linke – s téměř devíti procenty, to je pro komunisty velmi slušný výsledek, ale naštěstí mají nulový koaliční potenciál.

GRÜNE – s necelými dvanácti procenty to není nic moc, ale pokud chtěli Němci změnu, pak byli zelení potrestáni za účast v předchozí nemastné neslané vládě Olafa Scholze.

SPD – sociální demokraté docílili nejhoršího výsledku od vzniku SRN. Olaf Scholz sice v projevu slovy přijal osobní zodpovědnost, ale je to spíš na jeho odchod z vedení strany. Jsem přesvědčen, že by socialisté pod vedením daleko populárnějšího ministra obrany Borise Pistoriuse, bývali dosáhli lepšího výsledku. Proč padla volba na O. Scholze, který nakonec jako jediný kancléř v celého historii BRD neobhájil svůj post, je mi záhadou.

AfD – Alternativa pro Německo vedená A. Weidelovou dosáhla na 20,8 %, což je bezesporu velmi dobrý výsledek, třebaže pomýšleli až na 25 %. Pravicový extrémismus slavil v bývalé NDR téměř 40 %, což vypovídá o tom, že mezi Pruskem a Německem je podobný geologický zlom jako mezi Českem a Slovenskem. A sice potřeba silného vůdce a sklon k rasismu. Koaliční potenciál rovná se nule, protože kolem Alternativy vybudovaly demokratické strany firewall.

CDU/CSU – Křesťansko-demokratická unie utrpěla vítězství příliš malé na to, aby se mohla opravdu radovat. F. Merz vsadil krátce před volbami na populistické gesto a rychle protáhl Bundestagem novelu imigračního zákona. Chtěl tak přetáhnout voliče AfD, jenže tím, že pro těchto 5 (zčásti nerealizovatelných) bodů hlasovala i krajní pravice, naopak řadu svých voličů naštval. Obvinili ho, že porušuje zmíněný firewal. Odpověděl, že tím, že pro dobrou věc zvednou ruku i ti zlí, tak se ta dobrá věc nestává zlou.

Výsledek umožnuje sestavit dvoukoalici unionistů se socialisty, tam ale nevládne stejný názor na podporu Ukrajiny, imigraci a na příliš štědrý sociální systém. Pokud by přizvali i Zelené, bude zase problém s jadernou energetikou, o které by chtěl Merz opět uvažovat.

Vysokou volební účast přisuzuji obavám z AfD, nespokojeností s ekonomikou a zhoršenou bezpečnostní situací zaviněnou migranty. Klíčem k řešení hospodářské stagnace je levná energie a snížení byrokratické zátěže podnikání. Zpřísnění a důsledné dodržovaná azylových předpisů zlepší bezpečnost. Nová prosperita a bezpečnější ulice vezmou vítr z plachet pravicovým i levicovým extrémistům. Mimochodem nová prosperita německého hospodářství dodá vítr i do našich plachet, které jen tak visí v bezvětří.