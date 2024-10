Asistovaná sebevražda Pirátů

Nikdy neměli vstoupit do vlády v tak hanebném, vlastně nepotřebném postavení. Měli jít do opozice, protože to je ostatně popis jejich práce.

Přijde mi krajně nefér označovat je za nedospělé jedince, nicméně určitou naivitu či idealismus, se kterou do politiky šli, bych jim asi připsal. Před volbami do sněmovny to bylo velké kamarádství: pořád: „Ivane sem, Vítku tam“, a přitom se připravoval velký podraz, který vstoupil do dějin jako „kroužkování“ ze strany STANu. Výsledkem byl volební debakl Pirátů, a tehdy došlo k obrovské chybě. Nikdy neměli vstoupit do vlády v tak hanebném, vlastně nepotřebném postavení. Měli jít do opozice, protože to je ostatně popis jejich práce. Sice se neostříhali, ale oblékli si kravaty, a tím přestali být pro (především) mladé lidi tahákem, který jim ještě na jaře věštil pomalu premiérské křeslo.

Tím, že se přidali ke koalici SPOLU a tři roky přihlíželi věcem, jež teprve nyní lezou ven, a proti kterým předtím tak divoce protestovali, stali se vlastně součástí establishmentu, a to je pro protestní stranu smrtící. Kromě toho ta pozdní kritika vypadá jako kyselé hrozny. Asi jako, když v prověrkách roku 1969-1970 vyhození straníci, najednou prozřeli a začali kritizovat KSČ, která jim předtím po léta zajišťovala lukrativní posty. Z toho také plyne má „obliba“ obrodářů.

Totální chybou bylo kývnout na to, že se dá za rok zajistit tak obrovský a komplikovaný projekt jako je Digitální Stavební Řízení. Jak dnes vidíme, není problémem, když někdo jiný požaduje na takový projekt 3 roky času, a to je přitom část hotova!

Není každý úspěšný závodník dobrým trenérem, není každý schopný ajťák dobrým manažerem. Ukázalo se, že to bohužel platí i pro Jack Sparrowa. Neměl slibovat, neměl věřit slibům svých spolupracovníků, že to zvládnou...

A finále? Jakkoli chápu rozhořčení nad nespravedlivostí situace, nad nepřijatelnou formou padáku, je třeba i po prohraném zápase zachovat stoneface. To, co předvedli na následné tiskovce, je wellmi trapné faux pas. Tím ztratili i starší voliče, kteří jim stále ještě fandili.

Netroufám si odhadovat, co bude dál, ale nedivil bych se, kdyby IB z politiky úplně odešel. Jsem zvědav, kdo se po listopadovém sjezdu ujme zakutálené koruny, žezla a říšského jablka. V této situaci bych si akcie pirátské strany rozhodně nekoupil.