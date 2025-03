Zaslouží si Praha filharmonii?

Zaslouží! Jako Pražák si přeji, aby metropole získala novou významnou dominantu. Co si však nezasloužíme, je neschopná koalice, která potopí každý velký projekt.

Radní schválili harmonogram pro vybudování Vltavské filharmonie společně s představou o jejím financování . Hurá, chtělo by se říci. Dočká se tedy Praha po dlouhých letech významné kulturní stavby? Zase tak optimisticky to nevypadá. Jednak pochybnosti budí plán vybrat miliardy na nový koncertní sál ve veřejné sbírce od lidí, jednak zkušenosti se stávající koalicí nám říkají, že spolehlivě pohřbí každý velký projekt.

Kompletní náklady na filharmonii, úpravu okolí a její uvedení do provozu mají činit 16,5 miliardy korun. Pominu, že jde více než o trojnásobek původního odhadu 4,9 miliardy korun z roku 2021 a navýšení o tři čtvrtiny ve srovnání se stanovením ceny 9,4 miliardy korun o rok později (kdy byl ještě stále primátorem pirátský lídr Zdeněk Hřib). U takto prestižních a náročných staveb je běžné, že jsou nakonec daleko dražší, než se říkalo původně.

Jako Pražák si přeji, aby metropole získala významnou novou dominantu. Ono se toho v hlavním městě dlouhodobě moc převratného nestaví. A tato koalice nedokáže ani pokračovat v běžných investicích jako jsou Metro D, Městský okruh, nebo přestavba sídla Agentury Evropské unie pro Kosmický program (EUSPA). Zase to ale nesmí být za každou cenu a s nerealistickou představou, že až třetinu prostředků (tedy 5,5 miliardy) dodají občané.

Jak říkám, v této chvíli nerozporuji, kolik to má celé stát. Nevěřím však, že Rada v současném složení dokáže projekt řádně připravit a sehnat na něj ony nijak nízké prostředky. Její dosavadní výsledky jsou totiž tristní. Nedokázala pohnout s dostavbou metra, na okruh nesehnala za tři roky finance od vlády, přestože ji tvoří stejné strany jako tu pražskou, Piráti blokují rozvojový projekt Nové Holešovice, který se týká stejné čtvrti jako filharmonie.

A zatímco na stavbu celostátního - a věřme, že i evropského - významu, se mají tak jako na Národní divadlo skládat lidé „po troníčcích“, koalice přiklepla Praze 7, kde má Vltavská filharmonie stát, injekci čtyři miliardy na investice do širokého okolí. Místním obyvatelům to přeji, ale jsem zvědavý, jestli s podobnou štědrostí magistrátu může počítat i dalších 56 městských částí. Nebo se to týká jen starosty Jana Čižinského, parťáka Zdeňka Hřiba?

Uspořádat veřejnou sbírku není nic proti ničemu. Jen upozorňuji, že i v případě Národního divadla, kde skutečně šlo o národní hrdost a velké emoce, se hlavním donátory staly velké korporace či habsburská monarchie. Myslím, že i na tento moderní koncertní sál by měl přispět stát. Pokud lidé dodají další stovky milionů korun, bude to skvělé, ale o miliardy půjde těžko. Skutečně velké příspěvky by Praha měla získat od soukromých donátorů.

Oněmi privátními penězi nemyslím jen obvyklé mecenáše, kteří se jistě najdou. Mám na mysli i jednu specifickou skupinu. Ve zmíněné oblasti hodlají developeři v příštích letech prostavět sto miliard korun. Což je pro město dobrá zpráva. Horší je, že při současné situaci získávání stavebních povolení a vůbec schvalování územních plánů to je na dlouhé lokte. Když metropole dokáže svým tlakem a a aktivitou tuto dobu zkrátit, investoři významně ušetří.

Pro zajištění výstavby Vltavské filharmonie tedy doporučuji tyto dvě konkrétní věci: Za prvé získat prostředky od vlády. Za druhé pomoci developerům urychlit projekty v této čtvrti s předpokladem, že pak rádi přispějí na budovu, která koneckonců zvýší hodnotu jejich vlastních investic. K obojímu je zapotřebí vlastně jen jedna věc. Kompetentní správa města, která dokáže jednat s vládou a rovněž odbourat šílenou byrokracii ve stavebním řízení.

Takže Pražané, pokud se těšíte na špičkový koncertní sál, stačí vyměnit neschopnou koalici za lepší. Zahájení výstavby je plánováno na rok 2027, tedy po volbách, jež se konají na podzim 2026. Pokud pražské ANO dostane šanci být u toho, tak kromě metra, či okruhu vyřešíme i otázku filharmonie. Způsobem, který bude pro hlavní město a jeho obyvatele nejvýhodnější. Naše skvělá metropole si přece zaslouží mnohem, mnohem víc…