Všichni řeší státní rozpočet… ale ten pražský je také pořádný průšvih!
Což není žádná novinka. Aktivní jsou její členové pouze při blokování dopravy, nebo když se o něco hádají mezi sebou. Co se týká rozvoje metropole, je v nich asi tolik energie, jako v leklé rybě.
Na celostátní úrovni zanechává kabinet SPOLU a Starostů svým nástupcům vyjedený krám, deficit skoro tři sta miliard - a ve skutečnosti ještě daleko vyšší, neboť obsahuje „kukaččí vejce“ v podobě desítek miliard nepokrytých výdajů. V Praze jsou zatím stále „na palubě“ Piráti, kteří na celostátní úrovni potácející se bárku už před rokem opustili. Magistrátní pětikoalice však pro změnu neumí využít ani peníze, které má hlavní město dlouhodobě na účtě.
Zužovat silnice, rozšiřovat nástupní ostrůvky, všude čmárat cyklostezky, to by ještě pražské koalici šlo. Ale už nezvládá rekonstrukce mostů, dostavbu metra ani okruhu a hlavní město za její vlády stagnuje. Pro vysvětlení hloubky tohoto selhání snad stačí pár čísel: Na investice má jít příští rok jen 23 miliard, tedy stejně jako před 20 lety. Zato provozní výdaje spolknou 96 miliard a za stejnou dobu tak nabobtnaly na trojnásobek.
Chce ještě vůbec pětikoalice vládnout? Skoro to vypadá, že si balí rok předem. Ona tedy po celou dobu předvádí matný výkon či přímo nekonečnou schopnost škodit. To druhé platí pro Piráty s jejich končícím náměstkem Zdeňkem Hřibem, to první pro ODS, jejíž primátor Bohuslav Svoboda je prakticky neviditelný. Ve volebním roce se však každý chce „vytáhnout“. Nebo ne? No nic, však ona to na republikové úrovni také nebyla sláva.
Takže ani na poslední chvíli žádné zlepšení. S tím si musejí Pražané (jako před nimi všichni Češi) počkat na volby. Příští rok se koalice opět v zásadě omezí „na placení složenek“. S reálnými investicemi je to dokonce ještě horší, než na papíře. Z letos naplánovaných 22 miliard se nevyužilo skoro nic a do příštího roku převádí 17 miliard. Bohuslav Svoboda a Zdeněk Hřib nedokázali využít ani onen velice skromný balíček, který přidělili nás rozvoj města…
Bude to příští rok lepší? Sotva. Skoro všechny klíčové projekty stojí. Druhá etapa Metra D se neustále odkládá, Libeňský most zůstane zakonzervovaný, o prestižní sídlo Agentury Evropské unie pro Kosmický program (EUSPA) na Nové Palmovce jsme neschopností pětikoalice definitivně přišli, rekonstrukce Vinohradského divadla leží někde v šuplíku, Šlechtova restaurace je už deset let zavřená, bydlení v Praze je nedosažitelné a obecní byty se nestaví…
Jediný skutečný posun jsme museli vybojovat z opozice, a to změnou fondu dostupného bydlení, aby šlo od příštího roku čerpat peníze aspoň na opravy stávajících bytů. Bez našeho tlaku by se nehnulo nic. Rozpočet (opět) dorazil na poslední chvíli a bez debaty s městskými částmi. Ty dnes počítají každou korunu. Často nemají ani na financování nepedagogických pracovníků ve školách a školkách. Některé už musejí vysoké náklady přenášet na rodiče.
Nechají to SPOLU, Piráti a STAN dojít tak daleko, že si děti budou nosit vlastní toaletní papír, či přispívat kuchařkám na mzdy? V Praze, jíž na účtech bez užitku leží přes 150 miliard a požírá je inflace ? Absurdní… Když primátor Svoboda nedokázal vyjednat peníze pro pražské školství od stranického kolegy Stanjury, měl by ho dotovat z městského rozpočtu. Budeme žádat navýšení prostředků alespoň na úroveň, kterou Fialova vláda Praze vzala.
Svoboda jako Fiala, Hřib jako Stanjura. Po ODS, KDU-ČSL, TOP 09, Pirátech a STAN zůstává jen zmar, ať v celé republice nebo v jejím hlavním městě. V českém ani pražském rozpočtu nejsou peníze na investice, školství, bydlení a jeho návrh přichází pozdě… Příšerné jsou oba. Ve volbách do Sněmovny už změna nastala, ty do zastupitelstva se ale konají až za rok. Věřím, že v nich Pražané vystaví stávajícím vládcům zasloužený účet. A bude líp i v metropoli!
Ondřej Prokop
