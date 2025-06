Turecké hospodářství? Další pirátský šlendrián v Praze

Mohli jsme mít v Praze skvělé české trolejbusy. Ale Piráti řekli NE! My půjdeme k Turkovi. Jde o naprosto absurdní rozhodnutí.

Místo aby si metropole pořídila vozy od Škody Electric, podpořila tím domácí průmysl a získala ověřený výrobek sloužící v řadě zemí Evropy, objedná si u turecké firmy, která nikam do EU nedodává a navíc její produkty trpí vážnými technickými nedostatky. Tohle člověku hlava vážně nebere.

Trolejbusy Bozankaya v řadě jiných českých měst neuspěly. Není divu. Výrobce lhal v dokumentaci, podklady dodával pozdě, neplnil technické podmínky tendru. Nemá vůbec žádné reference, protože v Evropském unii se zatím nikde nechytl. Dodal tramvaje do Srbska, ale ty mají problémy. Praze pak poslal na zkoušku nevyzkoušený prototyp, který je jiný, než má být finální dodávka. Takže vedení města vlastně kupuje tureckého zajíce v pytli.

K tomu všemu mají vozy malou tažnou sílu, zato překračují normy pro zatížení hnací nápravy. Zejména to poslední mě velmi udivuje. Protože Piráti, kteří řídí Pražský dopravní podnik, tak strašně moc dbají na to, aby provoz vozidel nepřetěžoval městkou infrastrukturu. Pořad vymýšlejí nějaké zklidnění, nebo dokonce zákazy vjezdu do některých míst. A najednou jim nevadí mašina, která vymele do vozovky díry jako přetížený tirák?

Prý šlo o o nejlevnější nabídku, zní obhajoba. Výborně! Sice to pořádně nejezdí, ale zase je to laciné. Jak pro koho. Mně miliarda vyhozená za nekvalitní produkt prostě přijde jako hromada promrhaných peněz. Další škody vzniknou tím, že místo abychom koupili prověřené vozy, bude naopak Praha na své náklady testovat v běžném provozu prototyp a pomáhat tak výrobci vychytávat mouchy.

Chápu že celý tendr je lukrativní pro Turky. Konečně získají reference z Evropské unie a česká metropole jim pomůže dotáhnout jejich nevyzkoušený výrobek. Ale co z toho budeme mít my? Kdybychom nakoupili kvalitní elektrobusy od českého výrobce, velká část peněz se vrátí do státního rozpočtu a podpořili bychom pracovní místa doma. A koneckonců i posílili národní hrdost, protože není moc zemí, kde zvládají tento typ vozidel.

Evidentně to nejsou Turci. V EU nikde jejich elektrobusy nenajdeme. Zato ty ze Škodovky jezdí nejen u nás, ale i v Polsku, Německu, Rakousku, Estonsku, Litvě, Finsku či Slovensku. Pro pražské Piráty však nejsou dost dobré. Oni dávají přednost výrobku z Erdoganovy země. Což je další smutný paradox. Strana, která si tak zakládá na boji s tyrany, nyní pomáhá průmyslu státu, kde zatýkají oponenty diktátora. Před pár dny starostu Istanbulu.

Celý tendr smrdí. Jako hromada jiných věcí za Hřibova panování. Možná je to symbolické rozloučení se s jeho érou. Termín „turecké hospodářství“ se dá hezky a trefně parafrázovat jako „pirátské hospodaření“. Napadá mě vtip: Říká jeden Pražan druhému: „Nepojedeme metrem?“ „Ne tentokrát nepojedeme trolejbusem, ty nám taky zařídili Piráti…“ Asi zdaleka nebudu sám, kdo se těší, až tahle šlendriánská správa hlavního města skončí.