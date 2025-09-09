Sídlo Evropské kosmické agentury jako další velká ostuda pražské koalice
Po třech letech se celý projekt vyvíjí stejně, jako digitalizace stavebního řízení. Tedy katastrofálně.
Kolaudace nového sídla Evropské agentury pro kosmický výzkum (EUSPA) na Palmovce, kam se měla přestěhovat z Holešovic, se chystala na rok 2025. Jak by se to vládě hodilo před volbami… To by však nesměla sázet na Piráty. Vybraný objekt Nová Palmovka dále chátrá, je z něj doslova ruina a dosud ani neproběhlo výběrové řízení na firmu, která měla projekt realizovat. Takže místo vědců zde najdete leda narkomany a bezdomovce.
Slavnostní střihání pásky se nekoná. Jde pouze o další noční můru v režii Pirátů. Je pouze otázkou času, kdy ministerstvům financí a dopravy dojde trpělivost a poohlédnou se po nové místě, kam by šlo rozšiřující se EUSPA umístit. Z magistrátu mezitím zní hrobové ticho. Aby ne! Jen tak mimochodem, vše měla na starost Pražská developerská společnost založená za Hřibova primátorování, která je průšvihem sama o sobě.
Piráti se kasají, jak prý rozhýbou stavbu bytů. V Praze se jim to ale za osm let nepovedlo. Co se týká digitalizace stavebního řízení, která měla omezit byrokracii, zavinili pravý opak. A když mají zařídit jednoduchou věc, jakou je rekonstrukce objektu, který již stojí a tedy netřeba vyběhávat další povolení, tak za jejich účasti v Radě města se za tři roky ani nevybere společnost, jež by to provedla.
Připomeňme si co tehdy říkali Zdeněk Hřib a Petr Hlaváček, radní pro územní rozvoj. Pirátský lídr: „Rozvoj vědy a technologicky vyspělých oborů je pro nás prioritou. Chceme z Prahy moderní město 21. století, které bude přitahovat ty nejlepší talenty z naší země i ze světa.“ A náměstek za STAN: „Nejde jen o to, že tady je administrativa a zaměstnaní chytří lidé, ale generuje to spoustu dopadů do českého průmyslu. Efekt je v hodnotě asi tří miliard korun“.
Jenomže tohle bylo před třemi lety. Čas běží a termín dobudování nového sídla EUSPA je v nedohlednu. Piráti o sobě rádi tvrdí, že jsou stranou modernizace. Když ale mají proměnit holedbání v činy, dopadne to vždycky příšerně. Nezvládli digitalizaci. A spolu se Starosty se nyní „postarali“ o hrozící ostudu přímo vesmírného dosahu… Přitom stačilo tak málo: využít šance, která se sama nabízela a předvést, co dokáží.
Inu, opravdu se „předvedli“. Zatímco Hřib důležitě pózuje u každé opravené lávky, či rozšířeného nástupního ostrůvku, jako by šlo o stavbu kosmické stanice, tak když jde o skutečnou agenturu pro výzkum Vesmíru, totálně selže. Před budovou Nová Palmovka ho zcela jistě s jeho marketingovým týmem neuvidíme, zde se fotit a natáčet nebude. Na co své další selhání svede tentokrát? Že se místem přehnala skutečná černá díra?
Ondřej Prokop
Co je „pražské zelené peklo“? Spojení Green Dealu a NIMBY
Co je horší, než zelený fanatik? Zelený fanatik, který odmítá cokoli stavět. Včetně nového vedení, které je potřeba, aby zvládlo velké výkyvy dodávek solárních a větrných elektráren.
Ondřej Prokop
Turecké hospodářství? Další pirátský šlendrián v Praze
Mohli jsme mít v Praze skvělé české trolejbusy. Ale Piráti řekli NE! My půjdeme k Turkovi. Jde o naprosto absurdní rozhodnutí.
Ondřej Prokop
Piráti už nás „nakopli“ dost – a ze všeho nejvíce partnerskou ODS
Piráti nás chtějí nakopnout. Už nás ale nakopali dost. Za skoro sedm let v Praze a tři roky v kabinetu „zkopali“ kde co. Od metra po digitalizaci stavebního řízení.
Ondřej Prokop
Piráti: morální majáky s manýry papalášů
Městská hromadná doprava, elektrická koloběžka, byznys třída v letadle? Která možnost vám nejlépe pasuje k Pirátům? Správně je za c).
Ondřej Prokop
Co uděláme, aby měli Pražané stabilní dodávky elektřiny za dobrou cenu i v budoucnu?
Drahá elektřina je velký problém Česka. I vinou pozdní a špatné reakce vlády před třemi roky její ceny vyletěly doslova do nebes. Nyní je naštěstí situace lepší. V Praze na tom má velký podíl silná městská společnost PRE.
|Další články autora
