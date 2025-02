Pražané jako rukojmí Piráta? Hřib „řídí“ Dopravní podnik nekompetentně, nedbale, namyšleně

Pražský Dopravní podnik má nového ředitele. Konečně! Výběr nástupce trval zbytečně dlouho, byl netransparentní a Zdeněk Hřib, který je za tyto průtahy zodpovědný, o tom s nikým nekomunikoval.

Bere si pirátský předseda Pražany za rukojmí? Zjevně ano. A nejde „jen“ o generálního ředitele městské firmy, do průšvihu se řítí i klíčová stavba - vybudování linky metra D. Tohle si Praha nezaslouží…

Pod Zdeňkem Hřibem je příběh Dopravního podniku nekonečným sledem caus a malérů. Za jeho primátorování vypukla causa Dozimetr. Když usedl do křesla náměstka pro dopravu a šéfa dozorčí rady, policie obvinila 14 osob z vedení včetně generálního ředitele. Hledání nástupce pak prováděl jako svůj soukromý casting. Jak vyplývá z tiskové zprávy Dopravního podniku, polovina výběrových řízení na ředitele musel být zrušená. Na pozici generálního ředitele tak zůstal pověřený Ladislav Urbánek, stejně jako Jaroslav Kristen na pozici technického ředitele. Proč zrovna Zdeňku Hřibovi tak zoufale chybí kvalifikovaní kandidáti a proč bylo nutné celý proces držet v tajnosti i před dozorčí radou DPP?

Je neuvěřitelné, jak moc malérů dokáže známý Pirát nakupit. Zároveň je obdivuhodné, jak všechny skandály dokáže přežít. Doslova po něm stečou. Proto mu říkám „teflonový Hřib“. Bohužel pro Pražany se u něj sešly tři negativní povahové rysy, které způsobují hromadu problémů, které by u jiného politika nevznikly. Nazvěme je „pravidlem 3N“. Zdeněk Hřib zásadně jedná nekompetentně, nedbale a namyšleně. Jak se to konkrétně projevilo na chodu Dopravního podniku a výstavbě metra D? Hned vysvětlím.

Hřib tvrdí, že nic nevěděl o cause Dozimetr, která mu přitom vyrůstala pod rukama roky. Zřejmě si nevšiml žádného varovného blikání. Zkusme mu to věřit. V tom případě je ovšem nekompetentní. Už to, že pod vedením nějakého primátora dojde k takovému průšvihu, bývá důvodem pro vyvození politické odpovědnosti. Ne tak u Hřiba. Totéž platí o následné policejní razii v Dopravním podniku. Stejná osoba, která na něj měla dohlížet, stejná nekompetence. A samozřejmě obrovská dávka alibismu.

Pak tu máme výběr nového ředitele. Hřib ho prováděl s neuvěřitelnou nedbalostí. Trvalo to čtyři měsíce. Pouze vyvolení lidé věděli, kdo se vůbec hlásí – aby se pak vícekrát ukázalo, že vlastně nikdo. Informace jsem neměl ani já jako člen dozorčí rady. Přitom ručím za hospodaření firmy celým svým majetkem. Nakonec v čele firmy zůstal Ladislav Urbánek, jenž byl výkonem funkce pověřen již v říjnu. Za daných okolností jde o dobrou (a vlastně jednou možnou) volbu a já mu přeji hodně štěstí. Ale nešlo to provést lépe?

Buďme rádi, že to Ladislav Urbánek vzal. Je to starý praktik, podnik zná jako své boty a vše udrží v chodu. Jenže už je v penzi a sotva má šanci pracovat s nějakou dlouhodobou perspektivou. Evidentně se však nikdo mladší a stejně kompetentní nenašel. Ne takový, který by se kromě nízkého platu pro takovou pozici byl ochoten smířit s tím, že ho řídí Zdeněk Hřib. Ten je kromě všeho dalšího tak namyšlený, že i členové dozorčí rady se o jeho výběru nového šéfa firmy dozvěděli z médií. Taková arogance se hned tak nevidí.

Hřib totálně zpackal výběrové řízení na generálního ředitele a má kliku (stejně jako všichni Pražané), že ve vedení mu zůstal alespoň jeden člověk, který dokáže převzít otěže. To ale není vše. Po stíhání 14 lidí chybí firmě řada klíčových manažerů na ředitelských postech. A co je vrchol, vrchní Pirát, ani neuměl obsadit výbor pro audit. Což je u firmy, níž se chronicky ztrácejí ve veřejných zakázkách miliardy, opravdu problém. V rámci Dozimetru se v letech 2014-2022 předražovaly nákupy až o 1500 %, tedy patnáctinásobně.

Auditní výbor vůbec nefungoval od srpna 2024 do ledna 2025! Tedy ještě od doby před zatýkáním… Nyní má alespoň dva členy ze tří. Na tom posledním se Piráti nedokáží shodnout se SPOLU a STAN. Protože zatímco ostatní navrhli skutečné experty v oboru, bukanýři se vytasili s aktivistou. A ne ledajakým. Janusz Konieczny mimo jiné stál u rozeběhnutí causy jízdenky pro DP. Ta pro orgány činné v trestním řízení skončila obrovskou blamáží a obří náhradou škod stíhaným osobám. Hřib ho ale namyšleně prosazuje dál.

Tak to bychom měli staré průšvihy. Na Prahu se však z Hřibových rukou řítí další. A to již zmíněná dostavba metra linky D. Opět se zde kumulují jeho negativní vlastnosti. Tím, že nechává celý proces nedbale protahovat, přichází Praha o miliardy, protože se stavba prodražuje. Navíc jedná nekompetentně. Jednak není ochoten převzít zodpovědnost a rozhodnout a místo toho čeká na výrok ÚOHS, jednak nejmenoval novou hodnotící komisi (jejím místopředsedou byl přitom jeden ze zatčených v říjnu 2024).

Zdeněk Hřib je tak sebestředný, že si žádné z těchto pochybení nepřipouští. Místo aby projevil pokoru, útočí na kdekoho a skrze nechutné vizuály na sociálních sítích druhé obviňuje z nacismu či korupčního chování. Výběr jeho cílů naznačuje, že jako předseda Pirátů a jejich volební lídr se už zaměřuje na celostátní úroveň. Hlavní město se ho tedy zbaví. Možná ani nebude čekat na odvolání ve volbách a zmizí sám. Ale plody jeho nekompetence, nedbalosti a namyšlenosti budou Pražany strašit ještě dlouho.