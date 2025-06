Piráti už nás „nakopli“ dost – a ze všeho nejvíce partnerskou ODS

Piráti nás chtějí nakopnout. Už nás ale nakopali dost. Za skoro sedm let v Praze a tři roky v kabinetu „zkopali“ kde co. Od metra po digitalizaci stavebního řízení.

Kromě vlastních afér jsou také velmi obtížným partnerem a občanští demokraté musejí být zoufalí z toho s kým si plácli. V tom jim zdatně sekundují Starostové, kteří sami mají máslo na hlavě s Dozimetrem, ale to jim nebrání nasazovat na ODS. Ta si opravdu neumí vybírat, s kým vládnout.

Marná sláva, ODS, respektive koalice SPOLU je jak na pražském magistrátu tak ve Strakově akademii tím silnějším, takže nese odpovědnost i za své souputníky. Co se týká vlády, jistě se všem ulevilo, když Piráti uraženě odešli. Na druhé straně je směšné, jak ze sebe nyní dělají „zásadovou“ opozici. Oni zkrátka totálně zmatlali digitalizaci, vyrobili kabinetu ostudu, zemi zanechali dluh a teď z opozičních hlavic dělají na Fialu a spol. dlouhý nos.

U nás v Praze (zatím) Zdeněk Hřib nikam neodešel. Zato Piráti totálně paralyzovali chod města, a Rada za jejich účasti není schopna schválit ani malé projekty, natož ty velké. K tomu se tváří jako „ti nejčistší z nejčistších“, ale je za nimi hromada skandálů.

Uveďme si jen malý výčet caus: Pod primátorem Hřibem se stal megaskandál Dozimetr. V době, kdy je náměstkem pro dopravu, došlo k zátahu policie a zatýkání několika ředitelů Dopravního podniku (kde je předsedou Dozorčí rady). U ředitele Operátora ICT proběhla kokainová kauza. V Pražském inovačním institutu se „ztratilo“ účetnictví a rovněž do něj naběhli policisté. Sám Hřib neoprávněně pobíral odměny z PRE holding.

To ještě zdaleka není konec. Ředitel magistrátu obvinil pirátského předsedu z vydírání. Hřib prosadil proti vůli zastupitelů bezpečnostního ředitele DPP vyhozeného od policie kvůli pití alkoholu za volantem a rychlé jízdě. Oprava Barrandovského mostu se prodražila ze 600 mil na 1,3 mld. Dostavba metra D se zasekla kvůli snaze vybrat firmu dvě miliardy dražší, než nabídl vítěz tendru.



Tím se dostávám ke hnutí STAN, které je těžce zasaženo tímto skandálem. Přesto je však zřejmě pro SPOLU nenahraditelné. Ne, že by jí oplácelo tuto loajalitu. Ve Sněmovně tepe do ODS kvůli bitcoinové aféře Pavla Blažka, jako by s námi bylo v opozici. Dokonce působí dojmem, že má zaječí úmysly a přemítá, zda z kabinetu nezmizet „na Piráta“. V každém případě to SPOLU nemá s PirStanem vůbec snadné…

Hřib už prokázal, že neumí vládnout v „malém“ na magistrátu. Nyní se vyšvihl do čela Pirátské strany a zjevně by měl chuť škodit i ve velkém. Mohl by „kreativně navázat“ na bývalého lídra Bartoše, který na ministerstvu pro místní rozvoj zanechal zpackanou digitalizaci a bude muset vysvětlit kam se poděla miliarda utracená v podivných tendrech. Ne, Piráti rozhodně nejsou „jedinou stranou bez skandálů“ jak tvrdí. Ani na radnici, ani ve vládě.

Jako zastupitel ANO bych se mohl radovat, že má primátor Bohuslav Svoboda za parťáky takové výlupky. Ve skutečnosti mám spíše vztek. Ono to hapruje i ve vládě, ale co se týká Pražanů, ti se stali doslova rukojmími snahy ODS za každou cenu splácat radu na stejném půdorysu, jaký má celostátní koalice. Či spíše měla. Pokud ANO dostane důvěru a bude moci skládat příští radnici, rozhodně upřednostníme program a obyvatele města nad ideologií.

Můj názor na samotné SPOLU je, že vidím řadu styčných bodů a shodných pohledů na řízení Prahy. Jenomže ona je „zakletá“ v neuspokojivém svazku s Piráty a STAN. Tím přebírá veškerou zodpovědnost za mizerné vládnutí v hlavním městě. Kolikrát ji ještě Piráti „nakopnou“? Otázka zní zda jim to vůbec vydrží do komunálních voleb, jež se konají příští rok na podzim. Zatím ovšem platí rčení: Spolu chyceni, spolu pověšeni…