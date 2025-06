Piráti: morální majáky s manýry papalášů

Městská hromadná doprava, elektrická koloběžka, byznys třída v letadle? Která možnost vám nejlépe pasuje k Pirátům? Správně je za c).

Ano, naši stateční bojovníci s klimatickou měnou, korupcí a papalášstvím nehledí na nějakou tu uhlíkovou stopu, transparentnost, ani na peníze daňových poplatníků, když jde o trochu toho „nezbytného“ pohodlí pro jejich znaveného radního. Není to poprvé, kdy byli přichyceni a usvědčeni z pokrytectví.

Piráti z Karibiku? Spíš papaláši z magistrátu. Daniel Mazur, která má na starosti informatiku, chce letenku do Business class. Což je luxus, který právě Piráti na radnici zakázali. Nyní jejich člen pro sebe žádá výjimku. Důvod? Prý aby dorazil na jednání zastupitelstva „přiměřeně odpočatý“. Řekněte, drazí (doopravdy drazí) vládcové města: jaká je pro vás „přiměřená“ míra panských návyků? A je pro vás stejná, nebo vyšší než pro ostatní?

Vlastně bych se neměl divit. Zmíněný radní jde ve stopách svého komunálního a nyní i celostátní lídra Zdeňka Hřiba. Kdyby se konalo mistrovství světa v disciplíně „kázat vodu a pít víno“, stal by se šampionem. Pražanům chce zakázat vjezd do centra, všelijak jim brání používat vlastní auta, ale sám jezdí služebním vozem jako divoký a nově se dokonce ukázalo, že ho zneužívá ve volební kampani do Sněmovny.

Kdo si ještě pamatuje, že když Zdeněk hřib nastupoval do funkce primátora, tedy na konci roku 2018, jeho spolustraníci v Radě odmítali auta a on sám prohlásil, že ho sice využívat bude, ale preferuje MHD a koloběžky? To předsevzetí mu ale nevydrželo. O čtyři rok později se stal náměstkem pro dopravu, přičemž jen za půl roku najezdil několika vozy přes patnáct tisíc kilometrů. Kolik toho asi najel koloběžkou?

Tohle není jediný případ extenzivního využívání peněz daňových poplatníků. Poprask vzbudil Zdeněk Hřib i tím, že jako primátor si pořídil ohromující tým deseti poradců (z toho sedm na hlavní pracovní poměr), který stál městskou kasu kolem čtvrt milionu korun měsíčně. S takovým aparátem by si vystačil i premiér. Ostatně právě tímto jsou Piráti známí: Jakmile „zahákují“ nějaký úřad, berou ho jako dobytou loď a ve velkém počtu naskáčou „na palubu“.

Teď na Hřiba „prasklo“, že s magistrátním Superbem brázdí Českou republiku v rámci volební kampaně. Vymlouvá se na to, že ministři mohou se svými auty kamkoli. No jistě… ale působnost členů vlády je celostátní. Snad se ještě nestalo, že by pražští Piráti kolonizovali zbytek republiky? Když je takto licoměrný stranický šéf, co by si o nějakou „výhodičku“ neřekl radní Mazur. Však oni to obyvatelé metropole zaplatí…

Tomuhle se říká dvojí morálka. Jiná pravidla platí pro „plebs“ a jiná pro „honoraci“. Obyčejní lidé ať používají tramvaj, nesmějí vjet do centra a ať nelétají letadly, rozhodně ne v „byznysu“. Ale my si služebními vozy budeme jezdit všude možně, i za prarodiči na Moravu, dokonce si skrze jejich užívání necháme od Pražanů platit náklady na celostátní kampaň. A místo bídného občerstvení si v luxusní třídě dáme kvalitní šampaňské…

Jestlipak si Piráti dělají ze svých námi všemi dotovaných cest „memíčka“, jak mají ve zvyku? Mazur by se mohl se sklenou sektu šklebit do kamery a říkat: „Na vaše zdraví Pražané! Totiž vlastně na váš účet, lol, vy nuly…“ Vysmátý Hřib zase v Superbu: „Když máš erární fáro, k čemu je ti nové metro?“ A víte co, já doufám, že vám voliči (nejen) tyto papalášké manýry všechny sečtou a vystaví vám za ně účtenku ve volbách. Nad tou vás přejde smích.