Naše drahá náměstkyně primátora Jana Komrsková… Ale opravdu hodně drahá!
S takovým servisem by si měl vystačit i premiér. V její straně to ale už tak chodí. Hromadu poradců míval na Magistrátu i Zdeněk Hřib, nynější předseda. Po jiných chtějí transparentnost, ale sami si užívají papalášství, protežování, nepotismus.
Nad tím zástupem poradců, asistentů, sekretářek a vedoucích sekretariátu se protáčejí panenky. Stejně jako nad sumou, kolik tahle armáda stojí daňové poplatníky. Za necelé tři roky jde o 13,6 milionu korun. V měsíčním vyjádření to dělá 400 000 Kč. Jen pro srovnání, dotace Prahy na provoz pohotovostí pro 1,4 milion obyvatel budou příští rok činit 27 milionů korun. Dvě takové Komrskové by to prochruply na provoz vlastních interních a externích týmů…
Zvláštní, že právě Piráti mají neustálou starost o to, kolik se kde utrácí. Pokud tedy nejde o ně. To pak v každé instituci, jíž se zmocní, zaměstnají hromadu spolustraníků, kamarádů, nebo dokonce milenců. To poslední se týká právě Komrskové, která svému partnerovi napřed zajistila placený post svého asistenta. Když to prasklo, přesunula ho o kancelář vedle ke stranickému kolegovi, radnímu Adamu Zábranskému.
Aby toho opravdu nebylo málo, tak Komrsková přihrála bez výběrového řízení zakázku na řešení šikany Pražské ZOO firmě bývalé Pirátky a její blízké spolupracovnice Johanny Nejedlové, založené jen pár dní předtím. Možná se do toho problému mohla pustit paní náměstkyně sama, protože bossing vůči zaměstnancům Pražských služeb, které pod ni spadají, zvládá zdatně, takže dobře ví, co jde.
Komrsková vedení dobře fungující městské firmy vyčítá údajnou netransparentnost, neodpovědnost a nehospodárnost při nakládání s veřejnými penězi. Zde ovšem přesně platí rčení „podle sebe soudím tebe“. Cinklé zakázky pro kámoše, nepotismus pro zaměstnávání blízkých osob, rozpočet na poradce, jako by řídila velmoc a ne jeden úsek radnice. Tohle všechno samozřejmě neplatí Piráti, ale Pražané.
Jak ovšem řečeno, u Pirátů je to běžné. Bývalý primátor a nynější stranický předseda Zdeněk Hřib si hodlá i jako poslanec ponechat příjem 45 tisíc měsíčně jako předseda dozorčí rady Dopravního podniku. Pět měsíců neoprávněně pobíral odměny z Pražské energetiky. A jeho nástupce na postu náměstka pro dopravu je rekordmanem v utrácení peněz za zahraniční cesty. Ještě jako předseda výboru za ně utratil víc než primátor.
Opravdu naši drazí Piráti… Přijdou, vše pokazí, vyrabují peníze daňových poplatníků, užijí si čtyři roky - a pak nasadí novou partu, která bude s „čistým štítem“ opět namlouvat voličům, že jsou „jedinou stranou bez skandálů“. Pokusí se odstřihnout od všech problémů způsobených jejich předchůdci. Spoléhají na to, že lidé si řádění všech těch Hřibů, Komrskových a Beránků nebudou pamatovat. Tak co, vy jim to uvěříte, klukům a holkám pirátským?
Ondřej Prokop
Všichni řeší státní rozpočet… ale ten pražský je také pořádný průšvih!
Vláda Petra Fialy se loučí s občany katastrofálním návrhem veřejných financí. Pražská koalice, postavená původně na stejném půdorysu, příští rok sice ještě povládne... ale její rozpočet působí, jako by se jí snad už ani nechtělo.
Ondřej Prokop
Michal Suchánek, Zdeněk Hřib a doprava po Praze, která není vůbec žádná legrace
Michael Suchánek má humor rád, koneckonců se živí jako bavič. Nicméně chronicky ucpaná Praha zjevně zmrazila úsměv i jemu.
Ondřej Prokop
Nový Metropolitní plán? Zatím jen polotovar
Čekáme na něj s nadějí čtvrt století, abychom zjistili, že dostupnější bydlení lidem nepřinese. Nový Metropolitní plán má nakročeno správným směrem, ale bez zásadních úprav městu v rozvoji nepomůže.
Ondřej Prokop
Sídlo Evropské kosmické agentury jako další velká ostuda pražské koalice
Měla to být velká sláva. Praha dostala za úkol postavit moderní sídlo Evropské kosmické agentury. Chlubili se tím ministři Stanjura a Kupka, i tehdejší primátor Hřib. Bohužel, na starosti to dostal ten posledně jmenovaný.
Ondřej Prokop
Co je „pražské zelené peklo“? Spojení Green Dealu a NIMBY
Co je horší, než zelený fanatik? Zelený fanatik, který odmítá cokoli stavět. Včetně nového vedení, které je potřeba, aby zvládlo velké výkyvy dodávek solárních a větrných elektráren.
