Michal Suchánek, Zdeněk Hřib a doprava po Praze, která není vůbec žádná legrace
Když z kolony na Jiráskově mostě nahrával veršovaný vzkaz Zdeňku Hřibovi, který je jako náměstek primátora zodpovědný za dopravu, nevypadal úplně pobaveně. Co však muselo naštvat úplně všechny obyvatele metropole, byla povýšenecká odpověď pirátského lídra.
Jeden by řekl, že když papaláš odpovídá občanovi, který není úplně spokojen s veřejnými službami, zvolí smířlivý tón. Ne tak Hřib. S arogancí sobě vlastní dal předseda České pirátské strany známému herci najevo, že chyba je na jeho straně a on (tak jako ostatně vždy) za nic nemůže. Pohodlně usazen v křesle ve své kanceláři, v němž narozdíl od naštvaného komika trčícího ve „štrůdlu“ nikam nespěchal, mu přes sociální sítě škodolibě vzkázal:
„Pane Suchánku, mě opravdu velice mrzí, že jste se nemohl dostat svým automobilem přes centrum Prahy tam, kam jste chtěl, v čase, který jste si představoval. Ale musím vás zklamat v tom, že bych já té vaší cestě nějak bránil. Naopak, já chci, abyste se do cíle dostal co nejdříve. Proto jsem vám uvolnil silnici tím, že jsem jel do práce MHD. Ale vaše představa, že já tady od stolu rozhoduji o nějakých uzavírkách, je strašně naivní.“
Zřejmě to měl být pokus o sarkasmus. Inu, nevyšel, jako většina „vtipů“ těchto zelených fanatiků. Suchánek mu vrátil úder v dalším videu. Suše ho informoval, že najezdil městskou hromadnou dopravou daleko více kilometrům neboť pochází z Prahy (jak známo, Hřib k nám přišel dělat primátora z moravského Slavičína). Načež předvedl svůj vůz, provizorně předělaný na „autobus“ s číslem linky a displejem se jmény zastávek.
Tolik Michal Suchánek. Pojďme si ale z pirátského předsedy dělat legraci dál. Za prvé, v jím řízené (či spíše neřízené) dopravě vám přestup z automobilu do autobusu moc nepomůže. V zácpě klidně můžete stát i tak. Když to někde nejede, tak to prostě nejede. Za druhé, Zdeněk Hřib svým vtipkováním usvědčil sám sebe, že nedělá svou práci a nijak nekoordinuje stavební práce a uzavírky tak, aby se Prahou dalo projet, což je jeho odpovědnost.
Za třetí, je-li někdejší primátor a nyní končící náměstek v něčem rekordman, tak ne v používání MHD, ale ve vození se limuzínou, respektive limuzínami, neboť jedno auto mu bylo málo. Najel s nimi desítky tisíc kilometrů, jeho řidiči měli stovky hodin přesčasů. Za čtvrté, Hřib „opomněl“ zmínit, že rozkopané ulice jen dokonávají dílo zkázy započaté zelenou ideologii „zklidňování“ silnic, jejich zužovaní a čmárání cyklopruhů všude možně i nemožně.
Pořád vám to přijde jako legrace, pane stále ještě náměstku? Jedině na váš účet. Politik, který má moc zařídit v Praze fungující dopravu, ale naprosto to nezvládá a následně si utahuje ze svých kritiků, je prostě směšný. Tohle už však je pirátský styl. Všechno pokazit a pak hodin vinu na druhé: na opozici, koaliční partnery, nyní dokonce na „hloupé“ voliče, kteří dle vás asi neumějí používat hromadnou dopravu. Budete se jim smát i za rok u volebních uren?
Ondřej Prokop
