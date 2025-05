Co uděláme, aby měli Pražané stabilní dodávky elektřiny za dobrou cenu i v budoucnu?

Drahá elektřina je velký problém Česka. I vinou pozdní a špatné reakce vlády před třemi roky její ceny vyletěly doslova do nebes. Nyní je naštěstí situace lepší. V Praze na tom má velký podíl silná městská společnost PRE.

Budoucnost je však nejistá, protože v důsledku hloupé klimatické politiky Evropské unie hrozí další zdražování a dokonce mohou přijít blackouty. Jak Pražany co nejvíce ochránit? Řekněme si o tom.

Jak se říká, dobrých zpráv není nikdy dost. A prací opozičního politika není jen vše kritizovat, ale také ocenit, že něco funguje. Akciová společnost PRE zaručuje obyvatelům Prahy spolehlivé dodávky elektřiny za solidní cenu, která je dlouhodobě pod republikovým průměrem. Je to doklad dobrého řízení, na němž se podílí německá společnost EnBW Central and Eastern Europe Holding, která ve skupině vlastní 49 %.

Faktury za elektřinu jsou sice pořád vyšší, než v roce 2021, ale přeci jen hodně klesly, zejména během posledních dvanácti měsíců. Kromě lepší situace na trhu za tím stojí i kvalitní nákupová politika. Která navíc dává zákazníkům jistotu. Pokud někdo v minulosti nabízel elektřinu v Praze levněji, tak v často zkrachoval a pouze díky PRE nezůstali jeho odběratelé bez proudu. Tohle je rovněž třeba brát v úvahu.

Můžeme počítat s pozitivním vývojem i do budoucna? V první řadě musím říci: hlavně k tomu nepouštějte Piráty. Ti přinášejí do městských společností zmar, chaos, nedůvěru a naštvanost (nejznámějšími příklady jsou Dopravní podnik a Pražské služby). Zdeněk Hřib se kolem PRE jen mihnul a vyrobil skandál s neoprávněnými odměnami. Držet tuto stranu „mimo“ je pro zajištění dostatku cenově dostupné elektřiny podmínka nutná. Nikoli však postačující.

Fungující firma je základ. Ale sebelepší management nemůže odvrátit dopady, které jsou důsledky špatných politických rozhodnutí, bohužel činěných převážně mimo naši republiku. Zde pomohou zase jen politici. Hnutí ANO má program, jak Pražany co nejvíce ochránit opřed dopady Green Dealu. Včas ho zveřejníme. Zde nyní nastíním alespoň hlavní obrysy našeho přístupu.

První věc, kterou můžeme a musíme udělat, je revidovat megalomanské a nebezpečné představy Pirátské strany a hnutí Praha sobě z časů Hřibova primátorování. Jejich „klimatický plán“ by nás zavedl do… Španělska. Masivní připojení solárních panelů do sítě by v našich podmínkách mělo potenciálně ještě horší dopady, protože sluneční svit kolísá v Česku mnohem více než ve Španělsku. Výpadky dodávek by se staly neodvratnými.

Naštěstí toho Piráti ze svých zelených slibů mnoho nesplnili, takže to stačí prostě zastavit. Potřebujeme však další kroky. A ty nelze učinit bez spolupráce s vládou a s parlamentem. Narozdíl od současné garnitury, kdy Fialův kabinet „svému“ vedení Prahy nepomáhá vůbec v ničem, mohu slíbit, že v ANO na řešení pracujeme společně a pokud se nám podaří sestavit vládu, budou z toho mít Pražané prospěch.

Kromě bydlení, dopravy, školství, zdravotnictví či bezpečnosti se chystáme i na energetiku. Základem je, aby Praha měla zajištěny dodávky elektřiny jako hlavní město Německa Berlín. V Praze se volí rok po hlasování o Sněmovně. To je akorát, abychom v návaznosti na změny v celostátní politice připravili i dobrá řešení pro hlavní město. Když ANO uspěje jak na národní, tak na komunální úrovni, přinese to obyvatelům metropole velké synergence.

Celkově je elektřina v Česku drahá. Pražané jsou na tom ještě dobře. Musíme ale myslet na to, že před námi jsou velké výzvy, jež přesahují nejen katastr města, ale i hranice republiky. Hnutí ANO je tým, který táhne za jeden provaz, ať se to týká pražské, celorepublikové, či evropské politiky. Tvrdě pracujeme v opozici, abychom byli připraveni na vládnutí, pokud dostaneme důvěru. S námi se občané nemusejí bát budoucnosti.