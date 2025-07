Co je „pražské zelené peklo“? Spojení Green Dealu a NIMBY

Co je horší, než zelený fanatik? Zelený fanatik, který odmítá cokoli stavět. Včetně nového vedení, které je potřeba, aby zvládlo velké výkyvy dodávek solárních a větrných elektráren.

Největší problém pak nastane, když někdo takový řídí město s více než milionem lidí, kteří potřebují k životu stabilní dodávky energie. Masivní výpadek elektřiny byl varováním, co vše nám hrozí pod vládou Pirátů.

Příčina blackoutu se ještě musí vyšetřit. Nicméně jde o velkou výstrahu do budoucna. Jisté jsou dvě věci: Zaprvé, že obnovitelné zdroje energie (OZE) zatěžují přenosovou soustavu násobně více než tepelné a jaderné elektrárny. A zadruhé, že kvůli slunci a větru budeme muset investovat do drátů stovky stovky miliard, aby tento nápor vydržely, jinak nám výpadky budou hrozit opakovaně a mohou mít horší dopady.

Zásadní problém s Piráty je v tom, že strašně moc chtějí stavět sluneční a větrné elektrárny, ale zároveň strašně moc odmítají budovat nová vedení která podle nich hyzdí krajinu. U nich se spojují dvě zla. Zelené zlo, které prosazováním OZE zdražuje elektřinu, zvyšuje zatížení sítí a zvyšuje pravděpodobnost výpadků. A NIMBY, zlo které brání tomu postavit kdekoli cokoli, co se právě těmto aktivistům nelíbí.

Buďme rádi že masivní výpadek proudu, který 4. července postihl Česko, se v Praze podařilo vyřešit během dvou hodin. Za to díky pracovníkům krizových složek, ať jde o PRE, Dopravní podnik, hasiče, záchranáře a další. Měli jsme však i kliku, že máme málo obnovitelných zdrojů a většina energie byla i onen pátek vyráběna klasickými elektrárnami, jež udržely stabilitu sítě (a Piráti naštěstí nesplnili svou hrozbu budování OZE přímo ve městě).

Nestalo se nám tedy to co ve Španělsku, kde blackout trval tři dny a samotné hlavní město Madrid bylo bez proudu dvanáct hodin. Nyní se musíme ptát, co do budoucna udělat, aby Prahu nepostihl osud metropole pyrenejského poloostrova. Nejlepší prevencí by ovšemže bylo podpořit místo slunečních a větrných jaderné elektrárny. Ale o tom se v našem hlavním městě nerozhoduje, to musí vybojovat příští česká vláda v Bruselu. Držme jí palce.

Přesto není pravda že vedení metropole nemůže dělat nic. Naprostou nutností je investovat do rozvodů na katastru Prahy, aby byly připraveny zvládat velké výkyvy zaviněné kolísáním toku energie ze slunce a větru. Bohužel to vůbec nebude levné. Ale s tím nic nenaděláme a odpovědný správce Prahy se musí postarat, aby v každé situaci jeho obyvatelé věděli, že když otočí vypínačem, bude světlo.

Konečně to pochopil už i pirátský předseda Zdeněk Hřib který po výpadku začal prosazovat modernizaci rozvodny Chodov a výstavbu nového vedení. Až dosud to však byli politici spojení s jeho stranou, kteří tomu bránili. Senátorka Hana Kordová Marvanová, zvolená s jejich podporou, založila kampaň na tom, že protestovala proti novým drátům. Bojoval proti nim i další bývalý pirátský člen horní komory. Zkrátka klasické NIMBY.

Za hnutí ANO mohu slíbit, že my budeme postupovat úplně jinak. Již nyní zpracováváme plán, jak zajistit Praze bezpečné zásobování elektřinou. Mimo jiné se inspirujeme německým hlavním městem Berlínem, kde i kvůli tomu, že v něm rovněž sídlí významné instituce, dbají na zajištění stability dodávek. Proto je řada systémů zdvojena a město také přímo vlastní kogenerační elektrárny, které ho zásobují elektřinou a teplem.

Nejsme to my, kdo prosazuje Green Deal. Naopak, hnutí ANO je ostře proti němu, protože zdražuje lidem a firmám elektřinu, a navíc zvyšuje hrozbu blackoutu. Ale narozdíl od Pirátů, kteří jsou zapálenými bojovníky proti změně klimatu a přitom neřeší negativní dopady vlastní doktríny, jednáme zodpovědně a budeme chránit občany před dopady ideologických zásahů do energetiky.

S námi rozhodně Pražané nezažijí „zelené peklo“, kdy se jim na jedné straně vnucují nespolehlivé zdroje energie a na druhé straně jim ti, kteří je prosazují, ani nezajistí ochranu před výpadky. My jsme válku s uhlíkem nezačali, ani v ní nechceme pokračovat. Avšak uděláme všechno pro to, aby lidem neničila život. Nejsme Piráti, jsme ANO - a s námi bude Pražanům líp.