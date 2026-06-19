Když v Praze platí odpovědnost, musí platit i v kraji
V hlavním městě se právě odehrál případ, který by měl být poučný i pro Moravskoslezský kraj. Ne proto, že by bylo správné kohokoli předem odsuzovat. To do demokratické politiky nepatří. Ale proto, že veřejná funkce není soukromý majetek. A předsednictví kontrolního nebo finančního výboru není odměna za stranickou loajalitu. Je to funkce důvěry.
Pražské zastupitelstvo řešilo situaci, kdy vysoce postavený opoziční politik nepřišel osobně vysvětlit pochybnosti kolem svého majetkového přiznání a nákupů bytů. Následovalo odvolání z čela kontrolního výboru. Podstata je jednoduchá: kontrolní výbor má kontrolovat jiné. Pokud ale jeho předseda sám čelí vážným otázkám a veřejnosti je osobně nevysvětlí, důvěra ve výbor mizí.
A teď k analogii, která je pro náš kraj zásadní.
Pražské zastupitelstvo a krajské zastupitelstvo nejsou dva odlišné světy. Obě instituce rozhodují o veřejných penězích. Obě mají výbory, které mají být pojistkou proti svévoli, klientelismu a netransparentnosti. Obě nesou odpovědnost vůči občanům, ne vůči stranickým sekretariátům.
Proto nemůže platit pověstný „Nacherův dvojí metr“: v Praze je problém, když člověk s pochybnostmi stojí v čele kontrolního výboru, ale v kraji je všechno v pořádku, když člověk s vážným veřejným stínem stojí v čele výboru finančního. A ještě jedna analogie – pan předseda se také neobtěžuje s docházkou či vysvětlováním.
Finanční výbor není okrasný orgán. Je to jeden z nejcitlivějších výborů zastupitelstva. Má se zabývat rozpočtem, hospodařením, finančními toky, závazky, investicemi a tím, zda veřejné peníze slouží občanům, nebo politickým sítím. Předseda takového výboru musí být člověk, u kterého nevzniká základní otázka: kontroluje finance, nebo se má nejprve sám veřejně obhájit?
Nikdo nemá být lynčován. Nikdo nemá být označován za vinného bez rozhodnutí soudu. Ale politika má kromě trestněprávní roviny ještě rovinu důvěry. A ta je často přísnější. Neptá se jen: „Byl spáchán trestný čin?“ Ptá se také: „Je tato osoba vhodná vést orgán, který má dohlížet na veřejné peníze?“
To je rozdíl, který se v české politice často záměrně zamlžuje. Soud rozhoduje o vině. Zastupitelstvo rozhoduje o důvěře.
A důvěra není formalita. Důvěra je základní pracovní nástroj každého veřejného funkcionáře. Bez ní se z kontrolního výboru stává kulisa. Bez ní se z finančního výboru stává razítko. Bez ní se z veřejné správy stává klub zasvěcených, kteří si navzájem říkají: „Počkejme, až to vyšumí.“
Nečekejme na to, až něco vyšumí. Chtějme vědět, kdo rozhoduje o našich penězích, kdo kontroluje hospodaření kraje a zda pro všechny platí stejná pravidla.
Pokud politická většina v Praze uznala, že předseda kontrolního výboru musí být nad pochybnostmi, pak stejný standard musí platit i v Moravskoslezském kraji. Ne z pomsty. Ne z politického divadla. Ale proto, že kraj spravuje miliardy korun, nemocnice, školy, silnice, sociální služby a majetek občanů.
Veřejná funkce není trestní imunita. Veřejná funkce je závazek. A čím citlivější funkce, tím vyšší nárok na vysvětlení, transparentnost a osobní odpovědnost.
Kdo chce vést finanční výbor, musí být připraven snést finanční a veřejnou kontrolu i sám u sebe. Kdo chce mluvit o odpovědném hospodaření, nemůže se schovávat za procedury, mlčení nebo stranickou ochranu. A kdo žádá důvěru občanů, musí ji umět obhájit osobně, veřejně a beze zbytku.
Pražský případ ukázal jeden důležitý standard: nestačí říct „orgány to prověří“. Zastupitelstvo má právo a povinnost chránit důvěryhodnost svých výborů okamžitě.
Moravskoslezský kraj by měl udělat totéž. Ne proto, že je někdo předem vinen. Ale proto, že finanční výbor kraje musí být nad pochybnostmi.
A pokud to neplatí, pak se musíme ptát: proč má mít Praha vyšší standard politické kultury než Moravskoslezský kraj?
Ondřej Němeček
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