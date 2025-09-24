České zdravotnictví v krizi: diagnóza, prognóza a možná léčba
Taky je mu trochu na zvracení, zvláště, vzpomene-li si na Motol.
Spokojenost se zdravotnictvím je u nás stále v porovnání s Evropu nadprůměrná. Nicméně například podle průzkumu České asociace pojišťoven se 56 % Čechů obává o finanční budoucnost českého zdravotnictví. Mají proč se bát? Téměř tři čtvrtiny občanů trápí dlouhé čekací lhůty, každý druhý pocítil nedostupnost zdravotní péče kvůli nedostatku lékařů (dětský psycholog, plicní lékař, psychiatr, stomatolog…mám pokračovat?) a čtvrtina zaznamenala omezení péče z finančních důvodů (nepřípustné!). Současný stav vyžaduje zásadní reformní kroky, které vláda odkládá. Jako každá před ní. Proč?
Je to paradox. Dělá to kvůli voličům, tedy kvůli těm samým lidem, kteří nedostatky ve zdravotní péči pociťují na vlastní kůži. A bude hůř.
Pojďme se podívat na diagnózu českého zdravotnictví, prognózu jeho vývoje a možnou terapii, která by mohla zvrátit jeho směřování k systémovému kolapsu.
Diagnóza – chronické problémy českého zdravotnictví
Problém č. 1 – demografická časovaná bomba
Jedním z nejzávažnějších problémů je demografický vývoj, který vytváří dvojí tlak na zdravotní systém. Během následujících 15–20 let se počet seniorů ve věku 80+ více než zdvojnásobí. Na jedné straně stárnoucí populace znamená, že méně ekonomicky aktivních lidí přispívá do systému, zatímco na druhé straně poptávka po péči dramaticky roste. Jinými slovy – příjmy klesají, výdaje naopak míří vzhůru.
Demografický problém má však i druhou, méně diskutovanou rovinu – stárnutí zdravotnického personálu. Řada menších nemocnic se již nyní potýká s kritickým nedostatkem kvalifikovaných pracovníků a mnoho lékařů a dalšího odborného personálu je už nyní ve vyšším věku. Dva příklady: třicet procent pracujících praktických lékařů pro dospělé je starších 65 let; z 85 000 zdravotních sester již 12 000 přesáhlo věk 60 let a 1 600 je dokonce starších 70 let. Tuto situaci přitom nelze rychle vyřešit ani systémovými změnami ve vzdělávání (pravda, u praktiků se pomalu blýská na lepší časy), protože například studium medicíny a získávání odbornosti trvá mnoho let.
Problém č. 2 – neefektivní využívání zdrojů a rozšiřování spektra péče
Česká republika má oproti západoevropským zemím výrazně vyšší počet akutních nemocničních lůžek. Část z nich je třeba změnit na lůžka v následné péči, což se děje jen velmi pomalu. Obecně lze říci, že v Česku máme naddimenzovanou péči v nemocnicích, kde poskytujeme nepřetržitou péči. Personál pak chybí jinde.
Problém č. 3 – systémová korupce jako metastázy
Český zdravotnický systém je dlouhodobě zasažen závažnými korupčními kauzami, které odčerpávají vzácné zdroje a podkopávají důvěru veřejnosti. Tyto kauzy nejsou ojedinělými excesy, ale spíše symptomem systémové korupce, která se rozvinula v několika předních českých nemocnicích.
V pražském Motole policie nedávno odhalila korupční skandál s úplatky ve výši několika desítek milionů korun, doprovázený dotačním podvodem a praním špinavých peněz. Mezi 18 obviněnými je i dlouholetý ředitel nemocnice Miloslav Ludvík s bezpečnostní prověrkou.
Nemocnice Na Homolce se proslavila případem bývalého ředitele Vladimíra Dbalého, který byl odsouzen za korupci. Jeho deník s poznámkami o sněžení se staly legendami. Na úplatcích získal přes 27 milionů korun a společně s dalšími odsouzenými má nahradit škody v hodnotě 112 milionů korun.
Fakultní nemocnice Bulovka se potýkala s masivní manipulací veřejných zakázek, které byly předražovány a přidělovány předem domluveným firmám. Audit z roku 2018 odhalil pochybení u zadávání zakázek za celkem 800 milionů korun.
V IKEM se policie zabývala podezřením z praní peněz bývalým ředitelem Michalem Stiborkem, manipulací nemocničních zakázek, a dokonce vydíráním elitních lékařů včetně kardiochirurga Jana Pirka. Zákulisí stamilionové zakázky na zdravotnický přístroj Impella odhalilo schůzky v lese a jiné pochybné praktiky.
Mohli bychom pokračovat nemocnicemi v Ústí nad Labem a v Jihlavě.
Ale nebudeme, ať se nám také nezvedá žaludek. Korupce ve zdravotnictví není jen otázkou morálního selhání jednotlivců, ale systémovým problémem, který odčerpává obrovské prostředky, jež pak chybí pro zlepšení péče o pacienty.
Problém č. 4 – chybějící koncepce a vize
Strategický rámec Zdraví 2030 měl být základním dokumentem pro programové období Evropských strukturálních a investičních fondů 2021-2027. Zmiňme i dokument Strategické analýzy potřeb resortu zdravotnictví a chvalme pana profesora Duška – bez precizních dat nemá smysl vytvářet koncepce. Pochvalme i důraz na prevenci.
Problémem však zůstává nedostatečná implementace těchto strategií do praxe.
Problém č. 5 – neudržitelné financování
Současný systém financování zdravotnictví v České republice je dlouhodobě neudržitelný. V Česku jde největší část financí na zdravotnictví z veřejného pojištění. Problém spočívá v tom, že náklady rostou rychleji než HDP, což nutně vede k deficitu. Jak jsme již psali, příjmy z pojištění budou nadále klesat, zatímco výdaje na zdravotní péči nepřetržitě stoupají – v současné době činí cca 9 % z HDP.
Nechci čtenáře zatěžovat úvahami o úhradové vyhlášce. To je zrůdný dokument. Kdo chce, může ho zkusit pochopit zde: https://mzd.gov.cz/uhradova-vyhlaska-2025/ . Nedaří se? Nejste sami! Teď si představte, že se v něm má orientovat ambulantní lékařka v důchodovém věku (a že jich v ordinacích máme!). V tuhle chvíli vrcholí práce na vyhlášce pro rok 2026 a myslíte si, že je konečně jendodušší? Chyba lávky!
„Největší problém českého zdravotnictví jsou střety zájmů. Rozhodčí (myšleno ministerstvo) tu je zároveň hráčem i trenérem,“ upozorňuje poradce prezidenta pro zdravotnictví Jakub Hlávka. Kdo by se, být v takové pozici, změně nebránil? Partikulární zájmy převažují nad zájmem veřejným.
Prognóza – vládní nečinnost a její důsledky
Kritici současné vlády poukazují na její neschopnost řešit zásadní rozpočtové problémy. Hovoří se o rozpočtové zbabělosti. Já musím přidat zbabělost při prosazování reforem poskytování zdravotní péče.
Postupný kolaps českého zdravotnictví můžeme přirovnat k situaci během koronakrize, kdy vláda místo rozumných opatření, místo záchrany nejohroženější skupiny občanů a místo toho, aby s občany normálně komunikovala, ordinovala nouzový stav.
Změňme mu lékaře, najděme takového, který vystudoval na jiné fakultě, něž ti předešlí. Ani ten současný totiž nekoná.
Léčba – Nizozemský model jako inspirace pro reformu
Zkusme si vzít příklad z Nizozemí. Ani tam není vše ideální, nicméně zdejší zdravotní systém je dlouhodobě hodnocen jako jeden z nejlepšíc v Evropě. Nechybí v něm princip solidarity jako u nás – všeobecné povinné zdravotní pojištění zaručuje, že zdraví zaplatí péči nemocným. Léčba je tak široce dostupná všem.
Přes podobné výchozí nastavení existuje řada zásadních rozdílů, které by mohly být inspirací pro reformu českého zdravotnictví:
- V Nizozemí nemá každá pojišťovna smlouvu s každým zdravotnickým zařízením. Často je nutné vyhledání specifického zařízení podle své pojišťovny. Tu si mimo jiné vybíráte právě podle toho, s kým spolupracuje.
- Platbu pojistného si pojištěnec v Nizozemí spravuje sám. V ČR je pojistné placeno prostřednictvím pravidelných odvodů ze strany zaměstnavatele.
- V nizozemském systému je mnohem významnější role praktického lékaře. V případě, že chce člověk vyhledat jakoukoliv specializovanější péči, konzultuje vždy praktika.
- Nizozemský systém nabízí možnost doplňkového pojištění, které rozšiřuje pojištěnci výběr možností péče. Což je zásadní pro skutečnou konkurenci mezi zdravotními pojišťovnami – ta u nás reálně neexistuje.
- Nezastupitelnou roli hraje hodnocení kvality péče mezi jednotlivými poskytovateli. Klient si pak vybírá i podle něj.
- Stát spolu s odbornými společnostmi hraje roli strážce – nemá rozhodující roli při vyjednávání o cenách jako u nás (a neprotěžuje tak jeden typ poskytovatele vůči druhému, u nás typicky fakultní nemocnice).
Tato kombinace vlastní odpovědnosti pojištěnce, efektivnějšího využívání sítě zdravotnických zařízení, silné role primární péče a možností doplňkového pojištění činí nizozemský systém udržitelnějším a efektivnějším než model český.
Zpráva do ruky – čas na odvážná rozhodnutí
Ještě zdaleka nejsme na střeše onoho mrakodrapu, sedíce u bazénu s chlazeným nápojem v ruce.
Bez zásadních systémových změn budeme čelit rostoucímu deficitu, zhoršující se dostupnosti péče a dalšímu prohlubování strukturálních problémů. Demografický vývoj, neefektivní struktura poskytování péče, systémová korupce, chybějící dlouhodobá koncepce a neudržitelné financování představují vážné hrozby pro budoucnost českého zdravotnictví.
Inspirace nizozemským modelem nabízí možnou cestu k reformě. Posílení role primární péče, efektivnější využívání zdrojů, větší zapojení pacientů do rozhodování o své péči a diverzifikace zdrojů financování by mohly přispět k udržitelnějšímu systému.
Jak upozorňují ekonomové z Národní ekonomické rady vlády (nelze s nimi nesouhlasit), řešení spočívá ve třech klíčových oblastech: snižování potřeby zdravotní péče i nákladů díky prevenci, zvyšování efektivity formou inovací a otevření systému novým zdrojům ze soukromého sektoru.
Bez odvážných politických rozhodnutí a ochoty čelit nepopulárním opatřením zůstane reforma českého zdravotnictví jen nenaplněným snem a systém bude dále směřovat k postupnému kolapsu. Musíme mít jasný reformní plán týkající se rychlého snížení počtu akutních lůžek ve prospěch následné a komunitní péče, zajistit transparentní financování a v neposlední řadě důsledně implementovat protikorupční opatření. Není čas čekat na katastrofu.
Otázkou zůstává, zda současná nebo budoucí politická reprezentace najde odvahu k nezbytným změnám, nebo zda bude pokračovat v krátkozraké politice oddalování nevyhnutelného.
Když ji nikdo nenajde, české zdravotnictví se otočí a zamíří do sklepa.
