Proč ty elektromobily sakra nikdo nechce?

Vždy mne hrozně baví, když mne někdo, kdo v elektromobilu nikdy neseděl ani jako spolujezdec, poučuje o tom, jak se mi jezdí v mém autě a co všechno s ním zažívám. Kdybych mu uvěřil, asi bych se elektromobilů bál jako on očkování.

Proč prodeje EV klesají? Čtenáři AutoFora nebo AutoLživě mají jasno. Nepotřebují důkazy ani argumenty – stačí jim jejich víra. A jejich hlasy zase stačily Filipu Turkovi k tomu, aby se stal europoslancem a mohl jejich víru kázat na celoevropské kazatelně, poté, co tam dojede svým spalovacím „velmi výkonným a rychlým autem s ohromnou uhlíkovou stopou“.



V pořadu Otázky Václava Moravce 13.10.2024 ovšem ten hlavní důvod zazněl jasně a uznal ho tam i sám Filip Turek - před 5 lety stálo nové elektroauto s dojezdem necelých 400 km, přibližně milion a půl. Dneska stojí elektroauto s dojezdem kolem 500 km nějakých 800-900 tisíc. Čili v tomto segmentu vznikla typická deflační spirála - lidi to tolik nekupují, ačkoli by to chtěli, protože vědí, že když ještě chvíli počkají, tak si koupí levnější a přitom lepší elektroauto. A tím pádem prodeje klesají, protože všichni čekají až.... až klesne cena, až to bude mít zas o něco vyšší dojezd, až se to bude zas o něco rychleji nabíjet..... Ale s tím zároveň samozřejmě klesají i prodeje spalovacích aut - jen se o tom na AutoForu už nepíše.

Spalovací auta se už spoustu let nikam nevyvíjejí, jejich vývoj je dávno zaplacen a drobná vylepšení u nových modelů se tak dají prodávat s poměrně velkým ziskem. Zatímco elektrická auta se vyvíjí v posledních letech neobyčejně rychle a jejich potenciál dalšího vývoje je opravdu velký. Jenže se pořád musí investovat do vývoje a tím pádem se na tom nedají udělat zas až tak vysoké marže. Alespoň zpočátku, než se prodeje pořádně rozhýbou. Jenže evropským automobilkám se lenivý trh rozhýbávat nechce, protože v minulosti dostatečně neinvestovaly a teď si nemohou dovolit zaplavit trh levnými a kvalitními elektromobily, jako to umí Čína. Alespoň u sebe doma. Zatím....

Otázkou je – pokud by naše automobilky mohly dál kašlat na investice do elektromobility a pohodlně vydělávat na „vylepšování tvaru blinkrů“ – jak dlouho jim to vydrží? Věčně? Nebo jen do té doby, než Čína vyhraje celní válku a zaplaví evropský trh levnými a kvalitními elektromobily? A co se pak stane s našimi automobilkami podle zastánců volného trhu bez přívlastků? To jediné, co budou schopny vyrobit bude armáda nezaměstnaných. Vážně to chceme? Fakt?

Prodeje elektromobilů určitě neklesají proto, že by někdo věřil těm bludům a pověrám zarputilých petrolheadů, kteří v EV nikdy nejeli ani jako spolujezdci, jakože to nikam nedojede, každou chvíli to hoří, jede to maximálně 80 a ještě za kamionem a člověk v tom nemůže použít ani blinkr, aby si to nevybil.....(viz například: https://youtu.be/lljRtpKt4XM?t=2598 - pro méně chápavé dodávám - ACHTUNG! HUMOR!), ale právě kvůli smrtícímu deflačnímu očekávání. Co to může změnit? No mohl třeba Elroq, kdyby byl tak o 100 tisíc levnější. Ale aby mohl být, chtělo by to pořádné investice a s těmi se holt v Evropě začalo pozdě....

P.S.: Tyhle začátečnické chyby už nedělám😇