K čemu jsou ty zatracené emisní povolenky? Chce to vůbec někdo?

ETS2 - může za to Fiala, může za to Babiš, všichni kvůli tomu chcípneme hlady a zimou...ale co to vůbec je? Ví to každý, kdo o tom píše ty „hlubokomyslné“ výkřiky na Facebook?

Představte si, že platíte za topení dejme tomu 50 tisíc ročně. Za 500 tisíc si můžete koupit nové topení, díky kterému vám poklesnou roční náklady na topení na 5 tisíc ročně, nebude smrdět po celé vesnici, jako to stávající a topivo do něj máte skoro zadarmo v téměř neomezeném množství. Otázka zní: koupíte si ho, nebo budete pořád topit tím starým a drahým, které škodí životnímu prostředí a topivo do něj musíte kupovat u nerudného dědka odvedle, který má k němu navíc lokální monopol a tudíž může jeho ceny zvyšovat téměř podle libosti, případně se může rozhodnout, že zrovna vám jej neprodá, protože vás nemá rád?

Většina lidí by asi na tuto otázku odpověděla kladně – tedy pořídila by si nové, levnější a ekologičtější topení s dostupným topivem. No jo, ale kde na něj vzít těch 500 tisíc? Někdo má a někdo nemá – tak už to holt v životě bývá. Ten kdo má, tak si ho zaplatí, protože ví, že je to investice do lepší budoucnosti. Kdo do budoucnosti neinvestuje, protože nemá ve zvyku svou spotřebu odkládat (čti: „je zvyklý celou výplatu prožrat, prokouřit a prochlastat a nezajímá ho, co bude za 5 nebo 10 let“), ten sedne k Facebooku a začne sázet jeden nenávistný příspěvek a komentář za druhým. Naštěstí je těch druhých celkem nevýznamná menšina – nicméně díky algoritmům sociálních sítí poměrně hlasitá.

No a pak je tu třetí skupina lidí – těch, kteří by si to nové a levnější topení rádi koupili (a to, že díky tomu budou méně škodit životnímu prostředí chápou jako příjemný bonus a ne jako důvod), ale kvůli všeobecně nízké mzdové hladině v naší zemi na něj prostě nemají. V téhle třetí skupině se asi bude nacházet většina obyvatelstva této země. Co s tím?

Pokud na něco nemám teď hned, mohu si vzít úvěr. Jenže když je úvěrů na jednoho moc, mohu se předlužit a skončit v insolvenci, což fakt není nic příjemného. Když nás bude v té vesnici víc, můžeme se sdružit a banka nám dá výhodnější podmínky. A když nás bude ještě víc (budeme opravdu velká vesnice), tak se dokonce můžeme dohodnout, že těm pár nejchudším to zaplatíme a určité části obyvatel s nižšími příjmy můžeme dát nižší splátky (a říkat tomu můžeme třeba „Sociální klimatický fond“), protože díky tomu sdružení to budeme mít levnější i tak všichni.

Zní to alespoň trochu rozumně? Tak proč nadávat na ETS2, když je to v podstatě totéž? Jen ta vesnice má asi tak 450 milionů obyvatel.



P.S. pro rejpaly: Emisní povolenky ETS2 jsou samozřejmě podstatně komplexnější systém než výměna topení. Článek neřeší klíčové aspekty jako například jak přesně funguje systém cap-and-trade, jaké jsou konkrétní dopady na různé sektory, časový horizont implementace ani mechanismy kompenzací. Byl napsán pouze za účelem učinění složitého tématu emisních povolenek přístupnějším běžnému čtenáři. Téma emisních povolenek je samozřejmě vysoce komplexní a vyžaduje diskusi o kompromisech mezi ekologií, ekonomií a sociální spravedlností.