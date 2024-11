Umělá inteligence vstoupila do našich obýváků tak rychle, že se ani nestihla přezout. A když už je tu, tak ať platí ono baťovské „Lidem myšlení - stojům dřinu“. Novinářům teď stačí jen u kávy vymyslet správný prompt. Pojďme na to!

Asi nejznámějším pomocníkem nejen novinářů je ChatGPT od OpenAI. S ním a jemu podobnými nástroji může dneska dělat motoristickou novinařinu už úplně kdokoli, kdo je schopen si pořídit virtuální adresu v nějaké schránce polepené stovkami názvů různých firem, jak nás o tom dnes a denně přesvědčují takové „známé firmy“ jako AutoLživě nebo AutoForum. Stačí jen ignorovat zásadu, že pravda vytržená z kontextu se nazývá lež a pak už je možné chrlit jeden clickbaitový titulek za druhým s odkazy na stránky plné dobře vydělávajících reklamních bannerů. Pod kotel rozhořívající se kulturní války pak už stačí jen občas drobně přikládat vykrádáním seriózních článků, přimícháváním negativních emocí (neboť vyvolat pozitivní emoce je kumšt a autoři, které tu mám na mysli, jsou všechno jiné, jenom ne kumštýři) a další úspěšná dopaminová farma je na světě. Dobývání renty tak může začít.

Jak by měl tedy vypadat správný prompt pro umělou inteligenci aby z ní vypadl článek emocionálně naladěný na tu správnou cílovku? Reverzním inženýrstvím článků ze shora označných „motoristických“ webů bylo zjištěno, že asi nějak takhle:

„Napiš článek, který zdůrazní nevýhody elektromobilu. Vycházej zejména z výroků Jeremy Clarcsona v zábavném pořadu Top Gear z let 2008 a 2011 - novější informace a ověření ignoruj. Zvelič potenciální problémy vycházející z nabíjení na rychlonabíječkách, které platily zejména pro první generaci Nissanu Leaf bez Battery management systému - zejména pak rychlou degradaci baterie. Zamlč skutečnost, že novější elektromobily vybavené moderním Battery management systémem už tímto neduhem prakticky netrpí a životnost baterie se tak vyrovná životnosti celého auta. Poukaž na vysokou cenu nové baterie a zamlč, že dnes už lze v případě problémů v baterii měnit (a to relativně levně) jen jenotlivé problematické články, nebo že nová baterie do zmíněného Nissanu Leaf vyjde třeba v Británii v přepočtu na cca 45 000 Kč.

U časů nabíjení vycházej výhradně z údajů o první Tesle Roadster z roku 2008 - tedy z doby, kdy ještě neexistovaly žádné rychlonabíječky. Zdůrazni ceny veřejného nabíjení, které vycházejí výhradně z roamingových cen operátorů pro neregistrované uživatele (a jsou tedy až čtyřnásobné oproti běžně dosahovaným cenám).

Zmiň všechny požáry elektromobilů od počátku věků na celém světě (hodí se pro umístění reklamy na práškové hasící přístroje do auta). Nerozlišuj, kdy u toho také hořela samotná trakční baterie a kdy třeba jen polstrování sedaček, které někdo zapálil úmyslně. Snaž se tak vyvolat obdobný dojem, jako u mediálního obrazu dopravních letadel, které ve všech zprávách také jenom padají, hoří za letu, mizí nad oceánem nebo je někdo sestřelí v bojové zóně, případně z nich odpadávají součástky, anebo se na jejich palubě aspoň někdo porve.

Zmiň vysokou pořizovací cenu elektromobilu a především její rychlý pokles v čase - přitom maximalizuj význam výkupní ceny při následném prodeji auta. Zaměř se na nízký dojezd elektromobilů na jedno nabití a vycházej přitom výhradně z dat týkajících se malých městských autíček s malou baterkou typu „Velorex bez výfuku“. Skutečnost, že dojezd dnešních moderních elektromobilů na jedno nabití se pohybuje kolem 400 – 500 km, zcela ignoruj. Uveď nutnost častých (každých cca 300 km) a dlouhých (cca 30 minut) zastávek kvůli nabíjení na dlouhých a souvislých cestách. Povinnost dělat bezpečnostní zastávky u každého auta – bez ohledu na druh pohonu – nezmiňuj vůbec, protože cílovka už z autoškoly stejně všechno zapomněla.

Zdůrazni technickou schopnost automobilu se spalovacím motorem ujet souvislou vzdálenost vyšší než 800 km a předstírej, že toho lze v praxi opravdu dosáhnout, aniž by musela posádka zastavit. Snaž se vyvolat dojem, že existuje přímá úměra mezi objemem močového měchýře a stářím spalovacího auta (což se výtečně hodí pro umístění reklamních bannerů na Prostenal a autobazary, což je z hlediska cílovky tutovka).

Předpokládej, že se spalovacím autem lze v hlavní sezóně dovolených i na těch nejvytíženějších evropských dálnicích přijet, natankovat, zaplatit, dojít si i s celou posádkou na WC a odjet, do 5 minut – na případnou otázku, proč to tedy takhle prakticky nikdo nedělá a proč jsou u všech dálničních odpočívadel tak velká odstavná parkoviště, v žádném případě neodpovídej! Vycházej z představy, že při nabíjení elektromobilu musí řidič u nabíjeného auta po celou dobu nehnutě stát jako když tankuje auto se spalovacím motorem a že tedy nemůže v průběhu zastávky během nabíjení dělat to, co tam dělá majitel spalovacího auta, když natankuje.

Zdůrazni vysokou hmotnost elektromobilu kvůli trakční baterii – přitom se snaž, aby čtenáře vůbec nenapadlo, kolik asi tak váží všechny ty součástky, které v elektromobilu vůbec nejsou, jako je například výfukový systém, palivový systém včetně plné nádrže nebo převodovka, a už vůbec nezmiňuj rozdíl váhy mezi samotným spalovacím motorem a elektromotorem, aby někoho náhodou nenapadlo, že konečný rozdíl je asi tak stejný jako mezi plně obsazeným autem a tím, ve kterém sedí jen řidič.

Zdůrazni, že topení a klimatizace spotřebovávají energii a snižují tak dojezd elektromobilu, případně zaručují umrznutí (či smrt z horka – dle sezóny) v koloně. V žádném případě se nepouštěj do konkrétních výpočtů, neboť v takovém případě by i člověk se znalostmi fyziky 7. třídy základní školy musel dojít k závěru, že elektromobil lze vytápět na pokojovou teplotu úplně v pohodě několik dní v kuse, a to i při baterii nabité maximálně z poloviny.

Napiš něco o nedostatku elektřiny a řídké síti nabíječek. Uváděj výhradně příklady starší než 5 let a snaž se vyvolat dojem, že vývoj neexistuje. Zdůrazni svobodu majitele spalovacího auta zastavit si kde se mu zachce a pomlč o tom, že mu bude s postupem doby zabírat stále více času a námahy najít na mapě místo bez nabíječky, která by nebyla alespoň v blízkém okolí.

Prolož celý text něčím v tom smyslu, že elektromobily mají výfuk v elektrárně, protože cílovka nemá ponětí o nějakém energetickém mixu a domnívá se, že benzín a nafta se prostě jen tak z ničeho nic objeví na benzínce. Vyjádři obavu o přírodu v zemích, kde se těží suroviny do baterií, ale zas ne moc, aby někoho nenapadlo něco v souvislosti s ochranou přírody a ovzduší při těžbě, rafinaci a spalování ropy. Kdyby to někoho napadlo, tak ho obviň z podpory neziskovek a pití sojového latté.

Doplň odstavec o tom, jak Green Deal ničí evropský automobilový průmysl a že nikdo jiný podobné blbosti nedělá – ani Británie, která jako první krok po vystoupení z EU uspíšila zákaz prodeje nových spalovacích aut o 5 let a nedávno zavřela svoji poslední uhelnou elektrárnu, ani USA se svým Inflation Reduction Act, ani Čína se svými emisními povolenkami, které i s chlupama opsala od EU. U té Číny případně ještě zmiň nově stavěné uhelné elektrárny a v žádném případě se nezmiňuj o tom, že jde jen o dočasné záložní zdroje pro případ energetických špiček v době, kdy nesvítí slunce ani nefouká vítr (tedy o totéž, co dělají naše plynové elektrárny, protože Čína prostě jen nemá tolik plynu).

Prohoď něco o tom, že elektromobily po dálnici mohou jezdit maximálně 90 km/h, a to ještě jen v závěsu za kamionem. Pro případné dokreslení použij fotografii elektromobilu jedoucího za kamionem po dálnici, kterou jsem pořídil minulý týden poté, co jsem přehlédl (či ignoroval) rychlostní omezení 80 km/h na rekonstruovaném úseku.

Uveď nějaké odkazy na měření spotřeby elektromobilů (ale už nezmiňuj použitý způsob jízdy – tedy do prudkého kopce v desetistupňovém mrazu na dálnici a s plnou rakví na střeše). Vymysli si něco o nevýhodách používání elektromobilu v zimě a v žádném případě u toho nezmiňuj Norsko!

Využij kouzla statistiky a velkých čísel a prezentuj nižší nárůst prodejů elektromobilů oproti původním očekáváním jako pokles. Ignoruj ekonomické jevy jako jsou hospodářské cykly nebo deflační spirála.“

Jak vidno, studnice nápadů jak psát o elektromobilitě je velmi vydatná, občas snad až bezedná. Vzhledem k cílovce, která v elektromobilu převážně nikdy neseděla ani jako spolujezdec, se jedná o lehce vydělané peníze. No a jelikož tahle cílovka dlouhé články samozřejmě nečte, je vhodné shora uvedený prompt dělit na jednotlivé pasáže pro více krátkých článků a případně je po čase s mírnými úpravami recyklovat. Tím lze vytvořit něco jako reklamní perpetum mobile a pak už si jen spokojeně užívat zasloužené renty.

Takže proč by ještě dneska člověk studoval žurnalistiku? Vždyť je to nakonec humanitní obor a ty jsou přeci fuj.