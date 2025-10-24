Obrana středověku z pohledu dějin
Tato tvrzení jsou tak moc zakořeněna, že je dokonce můžeme zaznamenat i na lingvistickém poli. Pokud chce někdo prohlásit, že je něco zpátečnické a zastaralé, využije pravděpodobně pojem označující středověk. Tvrzení, že středověk je obdobím značně negativního rázu, pochází z dob novověku, kdy učenci začali klást mnohem větší důraz na antiku, tedy pro ně mnohem zajímavějšího období, v němž nalezli mnoho materiálů pro jejich bádání. Nebylo tedy pro ně nic snazšího, než při dělení jednotlivých období označit dobu mezi starým a novým věkem jako středověk – dobu, která je pomyslným tmářským interregnem mezi dvěma vzdělanými a inteligentními věky. Obdobná věc platí i pro období pravěku, kdy se naše nejdelší historické období začalo považovat, a od té doby považuje za dobu, kdy primitivní lidé konali v zásadě primitivní věci. To vytváří nebezpečný precedens, a to ten, že lidstvo bylo kdysi hloupé a časem zmoudřelo, přičemž středověk byl vývojovou stagnací, ne-li krokem zpět.
Tyto úvahy jsou ovšem značně mylné. Do jisté míry to způsobuje už jen samotná skutečnost, jak moc nejsme schopni brát v potaz geniálnost vynálezů jednoduchého rázu. Neolitické studny, jež se začínají hojněji objevovat, veřejnost nijak nepřekvapují, přitom vybudování studny v období, kdy člověk nebyl schopen zpracovávat kov, je obdivuhodné dílo. O pár set let později člověk začíná člověk využívat pluh – ale vymyslet takový nástroj je ve své podstatě opět geniální počin. Opracované pazourky a pravěké sekery jsou rovněž zdánlivě jednoduché nástroje, ale ve skutečnosti se jedná o důkladně opracované a funkční věci, které jsou navíc vyrobené z prostého kamene, člověk je musel vyrobit a udržovat tedy jen materiály, jež měl po ruce, což je z dnešního hlediska neuvěřitelné. Vezmeme-li si Robinsona z knihy Robinson Crusoe a srovnáme ho s pravěkým člověkem, dojdeme k závěru, že pravěký člověk má v leckterém aspektu převahu. Robinson vyrůstal, žil a existoval v době vymožeností, které pravěký člověk nikdy neviděl. Když Robinson ztroskotal na ostrově, musel z paměti replikovat poznatky druhých, abych dokázal primitivně přežít. Pravěcí lidé ovšem tyto poznatky neměli, přitom ale zvládli vytvořit bez těchto znalostí věci nové a revoluční.
Středověk je ovšem, na rozdíl od pravěku, zatížen nařčením z nenávaznosti na antickou tradici, tedy onoho zlatého věku historie, k němuž se lidé snažili více či méně opakovaně navracet dlouhá staletí. Je tedy logické, že pro dobu novověku, který se k antice obracel, působil středověk poněkud zpátečnicky. Z historického hlediska nicméně toto tvrzení nedává smysl. Středověk navazoval na antickou tradici, kterou uchovával a také kultivoval. Ano, některé myšlenky, ideje a znalosti zmizely, to se nicméně nedá vyčítat středověku jako takovému, protože se jedná a neustále se vyskytující jev lidské historie. Středověk neudělal nic neobvyklého, vzal z antiky část dědictví a připojil k němu poznatky vlastní. Na dědictví středověku chtě nechtě později navázal novověk, ačkoliv se zdá, jako kdyby si to nechtěli učenci novověku přiznat. Důležitost středověku byla v rámci dějin skutečně veliká, nešlo o žádný zpátečnický směr myšlení, nýbrž o přirozenou část pomyslného historického vývoje. Středověké dědictví bylo navíc základem pro novověk. A ten právě kombinuje znalosti středověku, antiky a vlastního myšlení, z čehož vychází opět něco nového.
Novověk ovšem přinesl do kritiky středověku nový aspekt – kritiku křesťanství jako takového. Vytvořilo se tvrzení, že to byla právě církev a víra, co omezovaly jinak hbitý vývoj lidského pokolení. Zde musíme analyzovat situaci opatrně, neboť je velmi jednoduché vložit do tohoto tématu vlastní názor. Je ale jisté, že křesťanství a jeho postupné šíření nepřinesly společnosti žádný zánik, ba naopak – bylo to právě křesťanství, co nejlépe navázalo na antickou tradici. Právě ve středověkých klášterech docházelo k opisům a studiu antických textů, právě římskokatolická církev navázala na antické úřady, jazyk a zvyklosti. To jsou fakta, která bychom měli akceptovat. Stejně tak musíme přijmout skutečnost, že kultura, umění a vývoj jsou s křesťanstvím ve středověku spjaty, ať už se jedná o malby, sochy, budovy, filozofii či teologii. Nemusíme nijak věřit myšlence křesťanství, ale nesmíme mu upřít skutečnost, že ve středověku se právě skrze něj odráží inteligence, um a zkušenost tehdejší doby. Není nutné například souznít s vírou Tomáše Akvinského, abychom mohli docenit jeho hluboké myšlení, stejně tak můžeme docenit monumentální katedrálu svatého Víta (teda minimálně onu původní část) či gotickou madonu v Týnském chrámu (je samozřejmě pozoruhodné, že mnohé kritiky středověku náboženská tématika antického umění aj. nepohoršuje. Může to způsobovat dnes již vyvrácené tvrzení, že v dobách římské říše se na náboženství tolik nekladl důraz).
Závěrem lze pouze dodat, že ačkoliv se nám může středověk či pravěk z dnešního pohledu zdát jako doba stará, opožděná či zpátečnická, nesmíme se nechat ukolébat naší dobou. Neboť stejně jako naši předchůdci budujeme na ramenou velikánů, čehož bychom si měli vážit.
Ondřej Jeníček
