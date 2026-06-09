O Rusku a Rusech
Bavíme-li se o jakémkoliv uchopení národa v 21. století, měli bychom rozlišovat mezi třemi zásadními pojmy. Těmi jsou nacionalismus, vlastenectví a identita. Ani jeden z těchto pojmů není v zásadě špatný, ba mohou být i vysloveně prospěšné, ale přesto mohou přesáhnout hranici užitečného ke škodlivému.
Na začátek tohoto článku by bylo nutné zdůraznit, že veškeré myšlenky, které zde jsou obsaženy, nevychází z žádných empirických dat, nýbrž pouze z mých vlastních úvah. Nejedná se tedy o text, který by překládal nějaká fakta, nýbrž pouze o mou vlastní úvahu k tomuto tématu.
Začneme samotným vlastenectvím. Pod tím si lze představit vztah člověka k místu, ke kterému má kladný vztah a vzpomínky. Takovým krásným příkladem je zasněný pan doktor z kultovního filmu Vesničko má středisková. Nacionalismus se ale odlišuje od vlastenectví tím, že do hry vkládá i identitu národa, které dává určitý tón a formu. Ačkoliv jsou mnohé nacionalistické tendence v dnešní společnosti již překonané, neboť globalizace čím dál více pevnou strukturu národa bortí, tak se přesto nedá tvrdit, že by se jednalo o zcela vyhaslý a nepodstatný fenomén. Identita patří k tomu nejzajímavějšímu, neboť se jedná o zajímavou syntézu mnoha prvků a aspektů. Pod identitou si lze představit pojetí člověka v kultuře, společnosti a době, v níž se narodil a vyrůstal. I když vlastenectví a identita spolu splývají a samotná hranice mezi nimi není pevná, přesto si myslím, že se právě zmíněná identita od vlastenectví odlišuje, a to tím, že není sama o sobě vázaná na celek, nýbrž je vztahována výhradně na individualitu jedince.
Identita se v současné době projevuje různými způsoby, je obzvláště zajímavé sledovat, jaké projevy jsou jí vytvářeny. Uveďme jako příklad „české léto“, po kterém na sociálních sítích volá nejeden mladý člověk. Nejedná se o vlastenectví ani nacionalismus, ale přímo o zažitou zkušenost, na níž mají všichni tito lidé kladné, a překvapivě i často shodné, vzpomínky. Léto u babičky nebo koupání v rybníku se stává skutečností, ke které se může odkázat nejeden člen společnosti. Samotná identita může být i nadnárodní, nejlepším příkladem je vyrůstání v bývalých zemích sovětského bloku (zvláště těch slovanských zemích), v němž můžeme sledovat podobné rysy bez ohledu na to, z jaké země lidé pochází. Právě shodnost identit jedinců vedla k utváření národních a vlasteneckých hnutí po celém světě.
K formování identity bohužel nedochází ale pouze skrze kladné zážitky neutrálního charakteru, ale i vlivy kulturními, sociálními, a právě i národními. Člověk se sice rodí svobodný, ale již od kolébky je vystaven vlivům, utvářející jeho vlastní identitu a existenci ve veřejném prostoru. Tyto vlivy mají různý charakter a vedou i k budování světonázoru jedince. U nás je například opakován mnichovský komplex, takže téměř každý Čech nebo Češka se dříve či později vystaví omleté otázce, zda jsme se měli či neměli bránit.
Je ale podstatné, že nacionalismus, vlastenectví a identita prochází postupným vývojem, přičemž tento vývoj bývá lemován především krizemi. Mnoho evropských národů vzniklo právě na kombinaci identity s nacionalismem, ale jak šel čas, tak došlo i k jejich změnám. Německý nacionalismus vyrostl na mnoha myšlenkách, především ale na představě, že Němci a Německo jsou důstojnými nástupci římského dědictví, a to jak antického, tak středověkého. Nacionalismus v 19. století jen doplnily Bismarckovy spojovací snahy a idea, že Němci tvoří silnou a důležitou velmoc v Evropě. V první polovině 20. století nicméně první světová válka a hospodářská krize vede k nespokojenosti, která společně s národní identitou způsobí vzrůst nacistického Německa. V roce 1945, kdy je ale Německo poraženo, dochází ke zmíněné krizi a zlomu, momentu, kdy je zcela rozbořena idea oné německé národní identity. Musí se stavět od nuly, a tak se téměř celá koncepce německého nacionalismu minulých let hází do propadliště dějin. Nejedná se ovšem o ryze německý jev, podobné změny lze sledovat u nás, kdy podobné krize proběhly před a po válce, nebo ve Spojených státech, kdy se museli Američané vypořádat s dědictvím otroctví, rasismu či represí původního obyvatelstva. Tyto krize bývají ale zdravé a prospěšné, neboť nějakým způsobem posouvají a přizpůsobují identitu době, kulturnímu cítění a společnosti.
K takovýmto změnám ale nedochází v Rusku. Rusové nikdy neprošli krizí, která by pozměnila jejich světový pohled na situaci či jejich vlastní cítění. Čtenáři se samozřejmě vybaví bolševická revoluce a pád tohoto režimu, ale troufám si tvrdit, že ani jedna z těchto událostí nezměnila zásadním způsobem ruskou identitu. Nostalgie a vzpomínky na Sovětský svaz v Rusku stále převládají, přičemž rozpad svazu nevedl k radikální proměně společnosti. Bolševická revoluce sice silně ovlivnila společnost, kulturu a identitu, ale jednalo se spíše o postupnou transformaci, nikoliv o krizi. Zdá se, jako kdyby ruské ideje nejen o nacionalismu zůstaly zamrzlé v čase. Rozpínavost, spasitelský komplex nebo egoismus, to vše zůstává prakticky identické. A tak se téměř každý Rus narodí do společnosti, která tyto ideje zastává a učí. Právě zde dochází k smazávání hranice mezi nacionalismem a identitou, neboť právě nacionalismus je faktor, se kterým se Rusové setkávají dobrovolně, ale i nedobrovolně natolik, že silně utváří jejich identitu. Této skutečnosti pochopitelně využívá ruský státní aparát, který se aktivně zapojuje do budování identity Rusů tak, aby z nich byli ideální občané. Dobrým příkladem je například ona velká vlastenecká válka, k níž mají nejen vztah sami Rusové, ale právě s ní operuje i ruský státní aparát. Proto není divu, že když jsou Rusové vyzýváni k narukování do armády a k bojování na Ukrajině, tak mnozí z nich jdou do války s ideou osvobozování od zla, protože byli odmalička vystavováni představě, jak ruský lid zachraňuje utlačované.
Tento fakt má ovšem i další stinné stránky. Především nám ukazuje, že dokud v Rusku nedojde ke krizi, která by zásadně proměnila ruský nacionalismus, a tedy i identitu, bude Rusko stále stejné. A můžeme si klást zřejmou otázku, zda je tento bod vůbec možný. Navíc tyto celospolečenské změny jsou nesmírně náročné, v ideálních případech by měly proběhnout přirozeně, ale je rovněž diskutabilní, zda tato změna může tímto způsobem v Rusku vůbec proběhnout. Jak v případě Německa, tak i v případě Ruska došlo k bodu, kdy se nacionalismus propojil s identitou natolik, že je identita přímo ovlivňována tak, že již není svobodná, stává se otrokem idejí.
Nesmíme si ovšem myslet, že toto spojení je vždy škodlivé, do jisté míry jej mají všechny národy, Poláci, Češi nebo Francouzi jej mají také. Rozdíl je ovšem ten, se klade nejen důraz na určitou svobodnou a nezávislou identitu jedince, ale i samotný stát nezasahuje tak radikálním způsobem do identity jedince. A proto, když mnozí Poláci vzpomínají a oslavují okřídlené husary, tak se (zatím) nejedná o škodlivý jev.
Problém ovšem nastává, když člověk, který je Rusem, se rozhodne jít proti tomuto velkému proudu, který zastává většina Ruska. Tehdy je tato osoba vystavena nesmírnému tlaku, kdy musí prakticky vzato popřít svou ruskou identitu, aby mohl vůbec mít svobodný názor. Musí se vykořenit z ruského bytí, stát se exulantem, vyvrhelem. Cena svobody a vlastní identity je vede k popření sebe sama, zavrhnutí vlastního minulého já.
Závěrem lze jen dodat, že identita a nacionalismus v Rusku se rozhodně nevyřeší přes den, ale můžeme si klást otázku, zda vůbec někdy k jejímu řešení dojde. Také je nutno podotknout, že ani jeden z klíčových pojmů, tj. vlastenectví, nacionalismus a identita, nepatří k záporným vlastnostem národa, pouze poukazuji na to, kam až se mohou v nesprávných rukou tyto faktory dostat a proměnit. Rusko je velmi specifickou zemí, proto je jejich národní identita palčivým problémem, s nímž bude nejen obtížné pracovat, ale jej i v budoucnu vyřešit.
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