Historické Memento Mori
Smrt jako taková bývá zobrazována, a tedy i reflektována, napříč celou naší historií. Jedním z těchto projevů je například Danse Macabre, tedy tanec mrtvých. Toto zobrazení tancujících kostlivců, kteří užívají slavnost dne, protože další už nemusí zažít, vzniká přibližně v 15. století, kdy Evropu vybíjely morové epidemie. O několik století později reflektuje pomíjivost života ve svých dopisech například kardinál Richelieu. Panovníci leckdy strávili část svého života budováním nekropolí a přípravami jejich vlastních pohřbů. Historičtí antropologové by zkoumali především smrt a obřady s ní spojené jako dějiny rituálů či dějiny vnímání, přitom ale přehlíží skutečnost, kterou se pokusím v následujících řádcích načrtnout.
Smrt je totiž pro historika zásadním zmarem. Naše pojetí historie pracuje s jednotlivými členěními na zemřelé panovníky, nastupující dynastie, vymírající rody atd., zatímco ale přehlíží, jak moc je jeden lidský život v tomto neustálém běžícím kolosu krátký. Jeden z českých pánů, Václav Budovec z Budova, umíral na Staroměstském náměstí v 70 letech. Co zažil? Prakticky vzato pro České království relativně klidné období, dnes shrnuté na středních školách do jedné či dvou hodin dějepisu, a to Václav Budovec patří k těm šťastnějším jedincům. Mnozí lidé prožili své životy, aby jejich následná doba upadla téměř do zapomnění, ba dokonce aby byla někdy jen okrajově zmíněna. A stejný nevyhnutelný zánik hrozí i nám.
V naší přítomnosti se studiem historie, poněkud logicky, zaměřujeme na doby minulé. Ale přesně to je do jisté míry chybou. Jako kdybychom zapomněli, co bude po naší smrti, že pomyslná linie času a dějin se najednou nezastaví, ale půjde dál, bez nás, vlastní cestou. Čteme v novinách články o různých osobnostech, utvářející naši současnou historii, ale neuvědomujeme si, že si třeba nikdy v novinách nepřečteme už o jejich smrti, zkrátka a dobře, jejich příběh pro nás zůstane nedokončený. To samé platí o rodině a o našich dětech. Nedožijeme se (doufejme) smrti našich dětí a vnoučat, nezachytíme jejich pokračování příběhu.
A jak dějiny půjdou dál, naše období začne mizet, začne blednout, dokud z něj nezbude jen pokřivený obraz, jaký máme dnes o jakékoliv jiné dějinné periodě. Historikové budoucnosti budou těžce analyzovat dobu epidemie Covidu, protože budou zápasit s nedostatkem pramenů, nedostačujícím počtem ego dokumentů či nedostatkem objektivních informací, protože jak víme, historický pramen výhradně zaznamenává to, co chce, aby bylo zaznamenáno, nikoliv objektivní skutečnost. A i když my tato fakta známe a jsme si jimi vědomi, protože stejným způsobem toto ovoce našich předků zakusujeme u našeho historického bádání, nijak tuto skutečnost nereflektujeme, abychom zanechali pro budoucí generace lepší pramenné dědictví. Žijeme stejně jako středověcí chudáci, zažívající morové epidemie – žijeme přítomností, nemyslíme na zítřek, tančíme den co den náš tanec smrti, bez pomyšlení na to, co přijde po nás, co zanecháme a jak zanecháme. Tento fenomén není ovšem spjat výlučně s naší dobou. Už v antice se uzavíraly míry na věčné časy“, ačkoliv vydržely jen pár let. Výše zmíněný Richelieu sice lamentoval nad pomíjivostí života, to mu ovšem nebránilo k hromadění majetku v milionech livrů. Naše doba akorát díky globalizaci vygradovala do soupisů oněch „nej“ a přívlastků „všech dob“, i když to jsou převážně přehnaná tvrzení.
Závěrem lze jen dodat, že tento text není míněn jako výčitka naší době. Je to pouhé konstatování lidské přirozenosti, která se ze dne na den určitě nezmění, která zde byla před námi a bude i po nás. Co ovšem může vést k zamyšlení je otázka, zda-li bychom neměli změnit naše historické vnímání, nezaměřovat se tedy pouze na zkoumání minulosti, ale i na zaznamenávání přítomnosti s ohledem na budoucnost. Protože to je jeden z největších darů, který můžeme našim následovatelům zanechat. Lidé umírají, zkušenosti mohou, pokud se budeme dostatečně snažit, setrvat.
Ondřej Jeníček
Obrana středověku z pohledu dějin
Jedním z nejčastějších jevů, s kterým se v historii setkáme, je dělení na jednotlivá období, přičemž právě některá z nich jsou považována za zaostalá, zastaralá, tmářská či dokonce zpátečnická. Jsou ale tato tvrzení správná?
Ondřej Jeníček
Problematika historického srovnávání
Prakticky nejčastější způsob, jakým se setkáváme v běžném životě s historií, je právě pomocí historických paralel či tzv. historického srovnávání, kdy porovnáváme různé instance potvrzující či naopak vyvracející naše tvrzení.
|Další články autora
5 věcí, které jste nevěděli o princezně ze Záhady strašidelného zámku. Co říká na Pelíšky?
Na Štědrý večer v 19:00 uvede ČT1 tradiční novou pohádku Záhada strašidelného zámku. Hlavní ženskou...
Budoucí politik, ministr a „pučista“ jako křoví na Karlově mostě. Mohou za to Chobotnice z roku 1986
V minulém vyprávění jsme se zmínili o historických záběrech tramvají na Václavském náměstí ve filmu...
MAPA: Zákaz pyrotechniky udělal z Prahy červenou zónu. Během Silvestra si dejte pozor
Omezení pyrotechniky platí zejména v historickém a širším centru a dále v parcích, lesoparcích, v...
Svátky v roce 2026: Přehled dnů volna, prodloužených víkendů a zavřených obchodů
V České republice slavíme sedm státních svátků, které připomínají důležité tradice i zvraty v...
Nový zákon mění spoření na důchod: rizikové profese dostanou víc peněz
Od 1. ledna 2026 začne platit důležitá změna v oblasti spoření na důchod. Zaměstnavatelé budou nově...
První vloupačku vyřešili policisté rychle, vyjížděli také kvůli pyrotechnice
Krátce po půlnoci v Kraslicích pyrotechnika vážně zranila teprve šestnáctiletého mladíka, který ji...
Brno mění přístup k bezohledným řidičům, první úsekové měření spustí nejdřív v létě
Úsekové měření rychlosti v Kníničské ulici v Brně začne nejdříve příští rok v létě. Jedná se o...
Oslavy silvestra v Karlovarském kraji byly poměrně klidné, podobně jako loni
Silvestrovské a novoroční oslavy v Karlovarském kraji hodnotí hasiči podobně jako loni spíše jako...
Sídliště Solidarita
Vyhořelá zábavná pyrotechnika na Sídlišti Solidarita v Praze 10-Strašnicích
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
- Počet článků 3
- Celková karma 0
- Průměrná čtenost 170x