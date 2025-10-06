Ženám se úspěch neodpouští. Frustrovaný konzervativec Bratříček zaútočil na političku.
Letošní volby jsou v mnoha směrech přelomové. Do vlády se pravděpodobně dostanou hned čtyři komerční fašistická hnutí (SPD, PRO, Trikolora, Svobodní) fungující pod značkou SPD v nepřiznané koalici. Komunistická koalice Stačilo! dojela na Konečnou a Vidlák už si řekl o prachy na zaplacení účtů. Ani Zaorálek nepřesvědčil lidi volit ČSSD, a tato nejstarší strana v Čechách ukázala, že dno neznamená, že se nelze prohrabat ještě níž.
Hnutí ANO se vyplatilo chovat se jako fekální vůz, a přineslo to úspěch a nové hlasy. Odchod z EU či NATO nečekám – vždyť by tím připravili Agrofert o dotace a zelené kšefty, proto přeci AB podepsal dvakrát Green Deal. A co říct k Motoristům vedenými mluvčím Václava Klause, Petrem Macinkou, kde hlavní lákadlo hraje (ještě pořád europoslanec?) Filip Turek, který o Klausovi psal diplomku – takže splnit zkoušku z klausismu na jedničku? Vidím je jako ODS na vodítku zakladatele, které navíc sponzoruje uhlobaron Tykač...
Je tady hodně, co kritizovat, čemu se smát a o čem tvořit meme, ale...
Mladá žena uspěla? Poplach, radikální konzervy, do zbraně!
Největší a přelomovou skutečností voleb je pozvolný liberálně progresivní vzestup. PirSTAN, pokud to takhle vezmeme, posílilo. A co více, ženy se vykroužkovaly tak, že minimálně u Pirátů dominují! Je to navíc vůbec poprvé, kdy se ozvala i nová generace voličů a evidentně je trend jasný. Pokud chce někdo uspět, už nestačí slibovat zlatou rakev a pyramidu k tomu. Politici musí začít myslet nejen na novou generaci, ale i na mladé ženy, které doposud dominovali jako nevoliči.
A to je asi ta největší rána konzervatismu ever. Holky jsou v průměru liberálnější, než mužské protějšky. A není divu, ve všech směrech se na ně v posledních 36 letech kašle. Všechny dosavadní vlády byly konzervativní a ženská témata se nebrala vážně. Mladé má navíc každá zapšklá konzerva za blbce vymaštěné TikTokem, kteří se někde válí s mobilem v ruce a řeší psychické problémy. Podle toho také vypadaly předvolební spoty cílené na mladé – samé tanečky a blbiny, žádný reálný obsah.
Bratříček patří mezi ten typ konzervativce, kteří neustále nadávají na jakési „libtardy“ a mimo jiné obdivují Trumpa a viní ze smrti Kirka snad všechny levičáky na světě, protože kdo jiný poslední dobou vraždil z politických důvodů (vraždy dvou Demokratů se nepočítají – ti si za to asi mohou sami). Ale to odbočuji.
K tomuto typu konzervatismu patří i misogynie – pohrdání ženami, které často přerůstá v nenávist. Tak hluboko naštěstí Tesárek ještě neklesl, u něj totiž záleží na tom, jakou politiku žena vyznává. Ženy má zatím ještě rád (typický latentní, konzervativní lovec ladyboyů z ně asi nebude), ale evidentně úspěch některých nenese příliš dobře. Mladá politička v liberální opoziční lavici je pro něj větší katastrofou, než vliv komerčních fašistů na budoucí vládu.
Liberální konzervativci setřeli Tesárka
Mě osobně těší, že existují konzervativci, jako například pan Kalousek (ex TOP09, nebo pan Šimíček (ODS), kteří tomu tmářskému moru útočícím na ženy nepodlehli a jsou schopni adekvátně reagovat... :)))
V diskusi očekávám brekot, že kritici Tesárka jsou woke aktivisti zavádějící cancel culture, tak mě, prosím, nezklamte. :P
