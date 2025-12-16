Zákazy potratů nezvýší porodnost. A jak extrémní konzervatismus ničí civilizaci?
Tohle je můj pohled na věc, který zakládám na nějakých faktech a úvahách. Diskuse je otevřená oponentům, od kterých očekávám, že svůj pohled budou prezentovat. Je to střetnutí názorů, které by měli mít nějakou vypovídající hodnotu. A pamatujte, že urážky a shazování článku nemají potenciál kohokoliv přesvědčit o vaší „pravdě“, když ji ani nejste schopni formulovat a obhájit.
V článku rozebírám otázky: Co je lidský život? Proč zákazy potratů stojí lidské životy a zdraví? Proč omezování lidských práv a svobod neřeší porodnost? A proč ultrakonzervatismus ničí naší civlizaci?
Co je lidský život?
Lidský život by měl dle mě obsahovat „duši“, měl by mít alespoň základy mozku, základy myšlení a bytí. Nestačí přitom existence neuronů – ty mohou mít různou funkci, například v trávicí soustavě, tzv. enterický nervový systém (ENS). Nelze ani náznakem uvažovat o nějaké lidské části jako o člověku bez schopnosti myslet, protože člověk je komplexní organismus. Lidskou bytostí jste v okamžiku, kdy tvoříte nějaký základní celek.
Podle mě současná legislativa tento celek chrání, chrání lidskou bytost. Potraty jsou totiž omezené do určitého vývoje plodu. Do okamžiku, kdy lze uvažovat o člověku před narozením. Chápu, že jsou zde věřící, kteří si myslí, že v oplodněném vajíčku je nějaká duše, ale máme se ve světě řídit slepě dogmatem víry nebo raději vědeckými fakty?
Dva v jednom?
Chimérismus je krásnou ukázkou toho, kdy v jednom myslícím těle existují dvě (někdy i více) lidské buněčné populace. A zároveň se i hodí k posouzení toho, kdo je a není člověk, kdo nebo co je hodno ochrany ještě před narozením.
→ Taylor Muhl je z půlky svým dvojvaječným dvojčetem
Kdybychom totiž uvažovali optikou odpůrců potratu, museli bychom každé osobě s chimérizmem přisoudit dvojí lidské bytí a dvojí lidskou hodnotu. Dvojí volební práva, dvojí občanství a co více, možná i dvoje zkoušky u maturity (aby to nemělo jen výhody :D ). Problém by byl i u otcovství či mateřství, které by se přisoudilo někomu, koho tvoří jen varlata či vaječníky. Potíž vzniká i trestněprávní rovině, komu bychom přisoudili vraždu, podvod či krádež?
Ženu to trochu do absurdna, ale přesně takovým absurdnem a dokonce nebezpečným extrémem jsou dle mě i různá hnutí pro život, které odmítá antikoncepci či potrat v době, kdy je plod stěží člověkem. Absurdní je i v tom, že v zájmu své ideologie klidně ohrozí život matky a dítěte jen kvůli tomu, aby došlo k porodu.
Peklo je dlážděno dobrými úmysly, a ne špatnými. Všichni lidé to myslí dobře.
George Bernard Shaw
Život nebo Božský plán?
Ano, jsem hodně kritický ke spolkům, které jsou tzv. pro život. Život totiž podle mě nechrání. Oni hájí svou náboženskou představu o Božském plánu. O ten tady totiž jde především. Nejde o plodnost, nejde o život, nejde o jeho kvalitu. Není proto náhodou, že tyto protipotratové spolky také chtějí zákaz eutanazie pro lidi, jejichž život je peklo.
Řekněte sami – chrání život nebo smrt a utrpení ve jménu Boha?
→ Smrt polských žen, kterým polské zákony zakázali potrat
→ Úmrtí žen v protipotratovém Texasu
→ Hnutí Pro život proti eutanazii
Zákaz potratů a lidských práv nezvyšuje porodnost
Ultrakonzervativní skupiny často napadají sexuální menšiny, feministky a potratové zákony. Ale jak to vypadá ve státech, které si vysnili, kde jsou zakázané potraty, je povoleno bít ženy (neexistuje Istanbulská úmluva) a jsou zakázané menšiny?
→ Polsko je známé zákazem potratů. Přesto to nevede ke zvýšení porodnosti.
→ Rusko vede kampaň proti potratům , protože bojuje s nízkou porodností. Efekt na porodnost to má nulový.
→ Rusko vyhovělo Pravoslavné církvi a povolilo domácí násilí na ženách
→ Rusko zakazuje sexuální menšiny – zákon podpořilo hnutí Pro život
Vysoká porodnost v Izraeli a liberální potraty
Izrael je příkladem státu, který má vysokou porodnost a zároveň povolené potraty. Izrael je vlastně příkladem státu, který je dlouhodobě velmi liberální, byť vláda Benjamin Netanjahu (Národně liberální hnutí) drží pohromadě díky pravicovým a náboženským extrémistům (jedíní, kterým nevadí jeho stíhání za korupci – podobný scénář jako u nás).
→ Izrael je jedinou vyspělou zemí, kde porodnost není problém. Liberální obyvatelstvo má v průměru 3 dětí.
→ V Izraeli jsou povoleny potraty
Kvalita a kvantita, investice a divestice
Já osobně vnímám děti nejen jako hodnotu a systémovou nutnost, ale i jako investici. Důchodový systém bez dětí krachne, protože funguje na základě solidarity mladých se starými občany. Každé dítě je obecně nejen do důchodu, ale i investicí do budoucnosti.
No jo, ale...
Taková investice ale musí mít nějakou kvalitu. Bez toho to nejde. To je i důvod, proč jsem proti ortodoxním konzervativcům. Dělají hromadu dětí, ale ty děti nemají vzdělání, v mnoha komunitách odmítají jít do armády a šíří bludy o vědě, medicíně, klimatu, biologii atd. atd..
Takové děti jsou pak bohužel společenskou divesticí. Předzvěstí úpatku z jiné strany, zkrátka živým středověkem. Naše civilizace stojí na moderně, osvícenství a vědě – bez toho je jen civilizační úpadek.
→ Ortodoxní Židé mají v Izraeli hromadu dětí, ale způsobují ekonomické problémy
→ Ortodoxní Židé jsou v Británii nepřizpůsobivými občany, děti jsou bité a je jim upírané vzdělání
→ Amišové – hodně dětí, žádný přínos mimo komunitu.
→ Předseda KDU-ČSL Marian Jurečka odmítá biologickou evoluci a jeho strana chce církevní školství. Státní školství nazývá indoktrinací.
„Vidím to u svého syna, který naopak ve škole strhne své spolužáky k tomu, že chodí do náboženství. Prostě se nebojí a ví, že nejsme z opice, že svět nevznikl náhodou atd. Dále musíme umět opravdu vnést do škol etickou výchovu. Ne o ní jen hovořit, ale uvést co nejvíce do praxe. Dalším nástrojem, jak předcházet nekřesťanské indoktrinaci křesťanských dětí na státních školách, je mít daleko hustší sít církevních škol.“
→ Ultrakonzervativní hnutí Donalda Trumpa známé jako MAGA „Make America Great Again (v Evropě pod značkou MEGA „Make Europe Great Again) ohrožuje zdraví obyvatel, cenzuruje vědu a výzkum a školství.
