Za tohle jsem klíči necinkal!
Normální svět
Za tohle jsem necinkal klíči. Ti študáci a mladí nevědí, za co bojují. Jsou zmagoření. Ať zalezou a učí se. Neví, co je cenzura.
Dříve jsem byl za frajera, který to umí s holkama, dneska jsem za šovinistu. Ale já se cítím jako chlap a říkat čunačinky je přeci chlapské! Jo, trpím obezitou, jsem od rána nalitej a už mi nestojí jako dřív, ale mám svou hrdost! Ti mladí dneska trpí depresemi a hlavně že nepijí. Pořádná slivovice by je z toho hned dostala.
Můžou za to feministky a ty jejich liberální práva. Společnost je zženštilá.
Dříve jsem mohl říct cokoliv, dneska se mě ptají na zdroj, odkud vlastně své myšlenky čerpám. Já jsem ale zdroj! Proč by měl své postoje přizpůsobovat mainstreamovým faktům a odborníkům? Jsou snad lepší, ti lepšolidé, ti elitáři? Ani komunisté si tohle nedovolili.
Moje názory nejsou dezinformace, a co že je mám z neČT24, a co, že je to ruské médium? Asi vadí ty informace, co tam říkají, protože mainstream nám tohle ani neřekne.
Všude je liberální cenzura. A kdo ví, co je pravda? Každý má tu svou. Tak ať mi tu mou nechají! Kašlu na zdroj. Vím, že je vše špatně a tihle to jen vidí stejně.
Nekoukám na ČT, nikdy mi tam neřekli, co chci slyšet. Kritizují lidi, které jsem volil. Nechci za to platit koncesionářské poplatky, ať se to platí z daní!
Liberálové a progresivisti mi můžou trhnout nohou!
Prý mám názory jako Konečná a Rajchl či Okamura. Nadávají jim do komunistů a fašistů. Ale jsem snad něco z toho? Já zažil totalitu a cenzuru!
Jo, Konečná je předsedkyně komunistů, ale má prostě pravdu, tak ji fandím. Rajchl zase nemá rád migranty a cizáky, ale co, za mě bylo normální na ně nadávat!
Komunisty bych poznal, s těmi jsem si tolik nerozuměl. Tihle jsou jiní. Vždyť říkají to, co já. To mi víc vadí ten Pávek na Hradě, on mluví jak ti liberálové - pokrokový svazák. Jemu ta „demokracie“ vyhovuje, jezdí si na motorce, nic ho nebolí. Neznám nikoho, kdo volil, tak ho tam museli instalovat z Bruselu.
Vietnamec je u mě čong a Rom je prostě nepřizpůsobivej cigoš! Ukrajinci jsou stejní jako Rusáci. A o teplouších nebudu ani mluvit, komunisté je zavírali a posílali pracovat do dolů.
Dřív nebylo všechno špatně.
Ukrajince a cizáky bych poslal domů, všichni tu berou jen dávky, a není na to, aby mi přidali. A je mi jedno, kdo začal válku, moje válka to není.
Všechno jde do háje
Pivo mi zdražili, všechno jde do háje. Ti liberálové a pokrokáři za to můžou. Vždyť brání všechny tyhle a na nás nemyslí!
Fialu nám byl čert dlužen.
Migranti berou práci. I když roky nepracuji, tak soucítím s těmi, co ještě jo. S ukrajinským autobusákem a prodavačkou si pokecám už jen rusky. Doktor už taky moc neumí po našem, dokonce to je Arab! Jo, berou nám práci, ti muslimáci.
Navíc lidí je málo, mladí nechtějí děti a odpovědnost. Kdo pak bude pracovat, kdo bude budovat vlast? Takhle nás všichni ti cizáci nahradí!
Měli by je všechny vrátit zpátky, remigrovat je!
A co, že mladí nemají kde bydlet a drahé hypotéky? Co, že bydlí ve skupinách a jsou rádi za vlastní místnost. Já si na svých 3+1 vydělal. Pravda, žena umřela, tak jsem tu sám.
Ať se starají, lenoši mlaďoši!
Já pracoval už v 18 letech. Ti mladí dneska musí studovat prej déle. S počítačem a mobilem se narodili, tak jak to pro ně může být náročnější a jaké další vzdělání potřebují?
To pro mě je to těžké, na mobil nevidím, suchý ruce si nerozumí s displejem. A furt to po mě něco chce.
Chci zpět svět, kterému rozumím
Dřív bylo všechno snazší. Dneska si neopravím už ani televizi natožpak auto. Všechno je elektrický a pak lidi čumí, když to vypadne.
Dřív bylo lépe.
Andrej Babiš mi připomíná minulost, a co, že mluví jako Jakeš, když mluví stejně jako já?! On má všechno na papíře, žádný počítač. On ví, jak se to dělat správně. Je jediný kdo na nás myslí, kdo přidá na důchodu a navíc je stejně starej.
Snad nám ten svět pro normální lidi vrátí. Svět, který znám a rozumím mu. Svět, kdy mě neboleli kolena a záda.
Všichni mě štvou, a to dítě od vedle zase řve. Dneska se to nesmí ani profackovat.
Jdu si vzít prášky na tlak, citím se mizerně a všechno je v prd*li a já vám říkám, že to nebude lepší...
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