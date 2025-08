Za tohle fakt nemůže Fiala, Ukrajinci nebo levičáci, ale jen vy sami.

Kuřák dokáže za cigára utratit běžně 30 a více tisíc, to stejné platí u alkoholu. Obezita a nezodpovědnost lidí zase vede k větší zátěži zdravotního systému po všech stránkách od volných termínů po finance.

Chci si ulevit, protože mě prostě občas ti Čecháčci štvou – vy víte koho tím myslím, a koho zase ne. Každopádně čekám diskusi plnou potrefených husiček a houserů. A víte co, je mi to jedno! Možná vám tu diskusi i zruším, abyste to ve vás nahromadilo, a vy pak vzteky pukly.

Málo peněz, ale utratit několik výplat či důchodů za chlast a cigára

Je to tak, kdo kouří a chlastá, ten má prostě dost peněz. Vím to, druhou polovičku jsem takhle odnaučil kouřit. Říkám, „vždyť za ty prachy můžeme mít dovolenou u moře“. A druhá polovička rázem přestala kouřit. Od té doby jsme každý rok letecky u moře! Je to už nějaký ten pátek, ale tenkrát to byli přes 3 tisíce měsíčně jen za cigára. 30 tisíc za 3/4 roku fetování a ničení si zdraví. Nehledě na to, že ten smrad zasahoval i do vztahu – vždyť to kolikrát bylo, jak kdybych líbal popelník. Hořká pachuť a smrad. Cigára navíc zhoršují dech – to byli výlety plné chrchlání a zastávek na „vydýchání“ – protáhnutí plic cigárem. Prostě hnus!

Znám důchodce, kteří jsou za tři měsíce schopni utratit 20 tisíc jen za rum (jsou na to tři a pijí Stroha). Nekecám, vždyť jim to kupujeme a vozíme, když je sleva. Říkám, že to utratí, ne že to za tu dobu vypijí. Kvůli ceně to častokrát koupí dopředu. Sleva je sleva. Oni už si proto nedojdou. A furt si stěžují, že mají málo a že jim Babiš prý přidá. Ty vado, vždyť za Fialy mají více, než za Babiše, ale přesto jim je to pořád málo. Přitom by fakt stačilo, kdyby přestali chlastat a začali se hýbat.

Další věcí jsou doplňky stravy – místo zeleniny a ovoce si lidi kupují drahé doplňky stravy ze Slovenska. Uzeniny si neodpustí a pak koukají, že když mají vysoký cholesterol. A navíc mě překvapuje, co všechno lidé nejí a nejsou ochotni ani zkusit jíst.

Plné čekárny lidí, co si za to mohou samy a zdržujou zodpovědné a hlavně sebe!

Tím se dostáváme k nezodpovědnost ke zdraví. Obezita, špatné stravování – hlavně žrát hromady levného čehosi, a nedostatek pohybu. To je pro Čecháčky typický. Mě to štve hned z několika důvodů – restaurace a obchody se tomu přizpůsobují, takže se kvalita zhoršuje a žrádla je tolik, že se z jednoho talíře najíme dva. Druhou věcí je, že čekárny jsou plné lidí. Jistý můj příbuzný měl jít na operaci zad, zabral termín a lékař ho poslal domů. Víte proč? Protože je tlustej a měl do operace zhubnout 10 kg. Ale hlavně nezapomene nadávat na Ukrajince, prý Čechům berou termíny. No nejsou tyhle kecy na čočku?

U nás na vesnici každý den vídám staršího 68 letého pána jak každé ráno chodí a v uších má sluchátka. Jsem se ho jednou na to zeptal a on říká: „Dříve jsem bral prášky na tlak a bolela mě záda, že jsem nedokázal ani vystoupit z auta. Tak jsem začal chodit, prášky nepotřebuji, zhubnul jsem a už nemá žádné zdravotní potíže.“ Ten pán už třetím rokem ujde každý den 20 km.

Příznaky nedostatku pohybu nebo stáří?

Výmluvy, výmluvy a zase výmluvy. Starší generace hází na věk všechno, co mohou. „Nový věci se učit nebudu, jsem starej/á“. Pak člověk za nimi běhá a učí je to na poslední chvíli. Protože najednou zjistí, že něco potřebují. Třeba najít telefon na lékaře. Prkotina, ale oni to nezvládnou. A to myslím starší generací i kolegu, kterému je 46 – pořád platí složenkou! Chápete to? Složenkou! Samozřejmě patří mezi ty, kteří nadávají na všechno elektrické a zelené. Prostě zpátečník. Pak ale jednou sednul do Tesly (elektrické auto) a liboval si, jak je to skvělé. Ale předtím by se s vámi do krve hádal. Nemusím říkat, že jeho zpátečnictví opět probudil pár hodinový rádoby „black out“.

Na technologie a postupné učení jste měli více jak 36 let. Jinak moje již zesnulá prababička (94) zvládla volat ze smartphonu. Tolik k těm výmluvám.

Příznaky nedostatku pohybu – nepoznáváte v tom ty „projevy stáří“?

Potíže s vyprazdňováním Zatuhlé klouby Bolavá záda Dechové obtíže Zvýšený krevní tlak Narušená kontrola nad jídlem Vyšší náchylnost k onemocnění Náladovost. Potíže se spánkem Prediabetes

Zdroj

No vidíte. Tak jsem si hezky ulevil a vy můžete také. Diskuse je otevřená. Jen do mě, ať je po mě! :P