Za ruskou agresi může CIA, říká Dan Vávra věhlasný otec Mafie a KCD
Prosba: Hru KCD2 vytvářelo kolem 250 lidí a tito lidé nemohou za jednoho užitečného hlupáka Kremlu. Tak, prosím, zapomeňte na nějaký bojkot hry.
Dan Vávra se svěřil kamarádovi, a ten si to nenechal jen pro sebe. Nebyl by to ale Vávra, kdyby se k tomu veřejně nepřihlásil. Jeho reakcí nebylo taktické ticho či snaha to popřít, ale rozčílení, že to kámoš prásknul.
Vávrův kamarád příspěvek nakonec smazal, ale je zcela autentický vzhledem k dezinformační činnosti Vávrova Spolku a jeho samotného, navíc příspěvek vidělo přes 11 tisíc lidí, svědků je dost.
Daniel Steigerwald přitom není žádný „no name Franta“, jak s oblibou říká Ban Vávra, ale známý programátor.
CIA může asi za všechno
Jistě si vzpomínáte na kauzu kolem neonacisty, homofoba, domácího násilníka, podvodníka a nebezpečného šarlatána Filipa Turka. I zde vidělo zlaté tele herního průmyslu (Dan Vávra) zlotřilou CIA.
Není divu, že pak v hlavičce Dana Vávry vzniká konspirační teorie o tom, jak CIA poslala Putinovo vojska zaútočit v Ukrajinu. Jen si to představte, jaký oslí můstek tento génius musel postavit, aby s něčím takovým přišel. Jakou mentální gymnastiku kvůli tomu musel předvést.
Důležité také připomenout, že provozní manažerka Vávrova Spolku pro obranu svobody projevu a asistentka Filipa Turka mazala tyhle neonacistické příspěvky. Otázka je, zda si byl toho Vávra vědom? Tak je to jeho kámoš a volič Motoristů, tak nejspíš jo. A protože on a jeho neziskovka jsou geniální, tak vydedukoval, že smazané příspěvky musela někde stáhnout CIA. Ale jak víme, byl to nakonec Filipem Turkem podvedený a zrazený kamarád, kdo si fašistické příspěvky archivoval.
Ondřej Flégl
Spolek Dana Vávry útočí na režiséra Kvapila. Vávrovci brání ruskou propagandu na školách.
Společnost Dana Vávry a spol., která je přímo spojená s vládním hnutím Motoristů, se pustila do režiséra Kvapila kvůli dokumentu Velký vlastenecký výlet. Nelíbí se jim kritika teroristického Ruska.
Ondřej Flégl
Česká suverenita odevzdána Slovensku kvůli skládce?
Slovenský ministr životního prostředí Taraba dostane moc hlasovat místo českých zástupců. Přál si to údajně nikým nejmenovaný Filip Turek. Hnutí ANO v tom nevidí problém a nejspíš jim jde o Babišovo skládku.
Ondřej Flégl
Zákazy potratů nezvýší porodnost. A jak extrémní konzervatismus ničí civilizaci?
„Každý má právo na život. Lidský život je hoden ochrany již před narozením.“ Říká Listina základních práv. S tím lze jen souhlasit. Co je ale lidský život? Řeší zákaz potratů nízkou porodnost? A jak extrémy ničí civilizaci?
Ondřej Flégl
Lidské rasy neexistují. Rasy jsou sociální konstrukt. Barvičky si nechme na výtvarku.
Barva kůže, tvar očí či lebky jsou tohle všechno znaky lidí jiné rasy nebo jen variace jednoho druhu, který se v různém prostředí přizpůsobil? Proč dnes dělíme lidstvo na etnické skupiny, nikoliv na rasy?
Ondřej Flégl
Trans ve sprchách? Tak schválně, kam byste poslali tyhle osoby?
Sprchy a šatny jsou žhavým diskusním bojištěm pokaždé, když se otevře téma trans osob - lidí, jejichž identita je odlišná od jejich pohlaví. Málokomu přitom dochází, že trans osoby nechtějí, aby někdo poznal jejich odlišnost.
