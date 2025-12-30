Za ruskou agresi může CIA, říká Dan Vávra věhlasný otec Mafie a KCD

Dan Vávra se svěřil kamarádovi, a ten si to nenechal jen pro sebe. Nebyl by to ale Vávra, kdyby se k tomu veřejně nepřihlásil. Jeho reakcí nebylo taktické ticho, ale rozčílení, že to kámoš prásknul.

Prosba: Hru KCD2 vytvářelo kolem 250 lidí a tito lidé nemohou za jednoho užitečného hlupáka Kremlu. Tak, prosím, zapomeňte na nějaký bojkot hry.

Dan Vávra se svěřil kamarádovi, a ten si to nenechal jen pro sebe. Nebyl by to ale Vávra, kdyby se k tomu veřejně nepřihlásil. Jeho reakcí nebylo taktické ticho či snaha to popřít, ale rozčílení, že to kámoš prásknul.

Vávrův kamarád příspěvek nakonec smazal, ale je zcela autentický vzhledem k dezinformační činnosti Vávrova Spolku a jeho samotného, navíc příspěvek vidělo přes 11 tisíc lidí, svědků je dost.

Daniel Steigerwald přitom není žádný „no name Franta“, jak s oblibou říká Ban Vávra, ale známý programátor.

CIA může asi za všechno

Jistě si vzpomínáte na kauzu kolem neonacisty, homofoba, domácího násilníka, podvodníka a nebezpečného šarlatána Filipa Turka. I zde vidělo zlaté tele herního průmyslu (Dan Vávra) zlotřilou CIA.

Není divu, že pak v hlavičce Dana Vávry vzniká konspirační teorie o tom, jak CIA poslala Putinovo vojska zaútočit v Ukrajinu. Jen si to představte, jaký oslí můstek tento génius musel postavit, aby s něčím takovým přišel. Jakou mentální gymnastiku kvůli tomu musel předvést.

Důležité také připomenout, že provozní manažerka Vávrova Spolku pro obranu svobody projevu a asistentka Filipa Turka mazala tyhle neonacistické příspěvky. Otázka je, zda si byl toho Vávra vědom? Tak je to jeho kámoš a volič Motoristů, tak nejspíš jo. A protože on a jeho neziskovka jsou geniální, tak vydedukoval, že smazané příspěvky musela někde stáhnout CIA. Ale jak víme, byl to nakonec Filipem Turkem podvedený a zrazený kamarád, kdo si fašistické příspěvky archivoval.

Autor: Ondřej Flégl | úterý 30.12.2025 7:30 | karma článku: 10,71 | přečteno: 238x

Ondřej Flégl

  • Počet článků 137
  • Celková karma 17,04
  • Průměrná čtenost 1447x
Příčetný "výtržník" v nepříčetném světě. Kritická duše se zrcadlem v ruce. To jsem já. Budu psát o tom, co mě baví - politika, sebeobrana, skeptická témata, výlety a dění kolem mě. Kdo se bojí, nesmí do lesa, a to samé platí i o mém blogu. Oblíbený nápoj? Slzy tmářů.

